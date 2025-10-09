Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Площади Чудес
Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза: не только башня
Познакомиться с архитектурой города и узнать истории о его жителях: жуткие, забавные и любопытные
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
