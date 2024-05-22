Экскурсии проходящие только летом в Пизе

Найдено 6 экскурсий в категории «Летние» в Пизе на русском языке, цены от €103. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Пиза - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
103 за всё до 3 чел.
Пиза - это не только падающая башня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
250 за всё до 6 чел.
Пешком по Площади Чудес
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Пешком по Площади Чудес
Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
134 за всё до 10 чел.
Пиза: не только башня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Пиза: не только башня
Познакомиться с архитектурой города и узнать истории о его жителях: жуткие, забавные и любопытные
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
180 за всё до 6 чел.
Шоколад made in Pisa
Индивидуальная
2.5 часа
Шоколад made in Pisa
Побывать в лаборатории шоколада в мини-группе и попробовать самое вкусное
Начало: По договорённости
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
250 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Спасибо огромное Ирине за столь насыщенный день, столько новых открытий, очень располагает к себе, очень приятный человек. Ирина прекрасно владеет информацией, ответила на абсолютно все вопросы, рекомендую всем данную экскурсию.
  • Я
    Яна
    13 мая 2024
    Пиза: не только башня
    Выражаю благодарность гиду за возможность погрузиться в интересную историю Пизы. Надежда прекрасный рассказчик и готова дать ответы на любые вопросы не только об удивительной истории Тосканы, но и о сегодняшней Италии. Спасибо!
  • П
    Павел
    9 мая 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Очень информативно и понятно. Гид отличный.
    Очень информативно и понятно. Гид отличный
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Мы провели с Ириной великолепно время в Пизе. Она очень много знает и интересно рассказывает, очень увлеченно погрузила нас в далекие века. Рекомендую ее на 500%
  • Е
    Евгения
    28 декабря 2023
    Пиза - первое знакомство
    13 декабря 2023 г. Посетили славные города великой Италии, такие как Лука, Пиза. В этот мир истории нас погрузила Марианна,
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    которая поделилась своими знаниями и провела экскурсию. Очень не тривиальный подход к изложению и донесению до нас исторических аспектов оставил огромные впечатления и эмоции. После экскурсии хочется делиться своими знаниями с друзьями, близкими. И данное свидетельствует о том, что экскурсовод выполнил свою задачу. В следующей раз гуляя по Тоскане опять будем обращаться к красивой, умной и запоминающейся Мариане.

    13 декабря 2023 г. Посетили славные города великой Италии, такие как Лука, Пиза. В этот мир
  • А
    Александр
    24 ноября 2023
    Пиза - первое знакомство
    Спасибо! Было очень интересно!
  • A
    Anna
    21 ноября 2023
    Пиза - первое знакомство
    Очень понравилось. Прекрасная Марианна, познакомила нас с Луккой, в дополнение к Пизе. Очень рекомендуем.
  • М
    Мария
    20 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Экскурсия была очень познавательна: с первых же минут Светлана погрузила нас в историю Пизы, Флоренции и Тосканы. Мы полюбовались мраморным
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    Пизанским собором, разобрались в изображениях на фресках кладбища Кампо-Санто и, конечно, удивились Пизанской башне. Спасибо за знакомство с Флоренцией, за новые архитектурные познания, за вкусный кофе в её старейшей кофейне, а также за возможность попробовать новые ароматы в старинной аптеке Санта Мария Новелла.

  • В
    Валентин
    16 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую
    Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жаркоОтличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жаркоОтличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко
  • А
    Анвар
    13 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Очень хорошая, познавательная экскурсия. Замечательный экскурсовод Светлана. Ребёнку понравилось и взрослым было интересно, не скучно.

Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Пизе в июне 2024
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