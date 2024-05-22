1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Площади Чудес
Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пиза: не только башня
Познакомиться с архитектурой города и узнать истории о его жителях: жуткие, забавные и любопытные
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шоколад made in Pisa
Побывать в лаборатории шоколада в мини-группе и попробовать самое вкусное
Начало: По договорённости
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€250 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 мая 2024Спасибо огромное Ирине за столь насыщенный день, столько новых открытий, очень располагает к себе, очень приятный человек. Ирина прекрасно владеет информацией, ответила на абсолютно все вопросы, рекомендую всем данную экскурсию.
- ЯЯна13 мая 2024Выражаю благодарность гиду за возможность погрузиться в интересную историю Пизы. Надежда прекрасный рассказчик и готова дать ответы на любые вопросы не только об удивительной истории Тосканы, но и о сегодняшней Италии. Спасибо!
- ППавел9 мая 2024Очень информативно и понятно. Гид отличный.
- ААнна15 апреля 2024Мы провели с Ириной великолепно время в Пизе. Она очень много знает и интересно рассказывает, очень увлеченно погрузила нас в далекие века. Рекомендую ее на 500%
- ЕЕвгения28 декабря 202313 декабря 2023 г. Посетили славные города великой Италии, такие как Лука, Пиза. В этот мир истории нас погрузила Марианна,
- ААлександр24 ноября 2023Спасибо! Было очень интересно!
- AAnna21 ноября 2023Очень понравилось. Прекрасная Марианна, познакомила нас с Луккой, в дополнение к Пизе. Очень рекомендуем.
- ММария20 июля 2023Экскурсия была очень познавательна: с первых же минут Светлана погрузила нас в историю Пизы, Флоренции и Тосканы. Мы полюбовались мраморным
- ВВалентин16 июля 2023Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую
- ААнвар13 июля 2023Очень хорошая, познавательная экскурсия. Замечательный экскурсовод Светлана. Ребёнку понравилось и взрослым было интересно, не скучно.
Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «Летние»
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