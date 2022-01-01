Вино и сыр made in Pisa

Индивидуально
для 13 чел.
Вино и сыр made in Pisa
Вино и сыр made in Pisa
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя дорогу Кьянти Пизанских Холмов!
Возможно Вас немного удивляет, но Кьянти DOCG производят и на территории провинций Пиза, поэтому я хочу познакомить Вас с особенностями пизанского виноделия.
В этом туре мы посетим город Пиза с экскурсией на " Площади Чудес" её провинцию, известную производством превосходных красных вин высокого уровня категории Chianti DOCG delle Colline Pisane, Кьянти DOC пизанских холмов и самое лучшее в Тоскане белое вино DOCBiancoSanTorpè.
В виноделии, эту зону можно определить как "молодую", поскольку виноградарство в течение многих лет не имело здесь индустриального размаха. Большинство виноделен являются семейными предприятиями, некоторые из них абсолютно неизвестны российскому рынку.
Мы отведаем вкусное местное вино в одной из самых престижных виноделен и для любителей это будет настоящее открытие, - здесь Вы найдёте любимый Вами вкус.
Посетим традиционную семейную сыроварню, где Вы сможете преобрести сыр, ёгурт, сметану, домашний виноградный сок, пряности ПРОВЕДЁМ ХОРОШИЙ ДЕНЬ СРЕДИ ВИНОГРАДНИКОВ И ТОСКАНСКИХ ХОЛМОВ и вернёмся в Пизу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • экскурсия с гидом по всему маршруту
  • перевод на винодельне
Что не входит
  • трансфер из Пизы на винодельню и обратно 150 eur
  • дегустации на винодельне 25 eur с человека, дегустация сыра
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пиза, piazza D.Manin
Завершение: по договорённости
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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