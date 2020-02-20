11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Фотографии просто обалденные!!! Очень комфортно на самой съёмке. Даша все подсказывает. Локации замечательные. Маршрут продуманный, и очень разнообразный. Очень приятный человечек. А быстрота в обработке фоток, просто удивляет!! Кажется, что у Даши там целая команда работает)). Советую всем!! Обязательно воспользуюсь вновь услугами Даши. Единственно уточняйте лишний раз и лучше перестрахуйтесь в день съемки о времени и месте встречи. И круто, если у вас местная симка или другая с интернетом. Я была без связи, У нас произошла накладка по времени небольшая, Что то там перепуталось в переписке, Даша подошла на минут 30 позже, я чуть с ума не сошла, пока там наворачивала круги вокруг фонтана))) я просто выселялась из отеля в этот день перед отъездом и была расписана каждая минута и локация. Поэтому пришлось понервничать и немного поменять планы). Все усложнилось тем, что у меня не было связи. Где я только не пыталась поймать интернет, все было тщетно. Но главное, что мы в итоге встретились)) и все закончилось хорошо, с отличнейшими фотографиями в память!!! Спасибо Даше за красоту, креатив и сумасшедшую оперативность в обработке!!