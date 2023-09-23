11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пока Рим медленно пробуждается, вы сможете насладиться его красотой без суеты и толп туристов. Прогулка в ранние часы позволит запечатлеть самые живописные и романтичные уголки Вечного города.Колизей, Ватикан, уютный район

Монти и скрытые дворики станут идеальными фонами для ваших фотографий. Маршрут можно изменить по вашему желанию, чтобы учесть все предпочтения. За час фотосессии получится около 150 фотографий, из которых можно выбрать 10 для детальной обработки. Фотографии будут доступны на Яндекс. Диске через 5-7 дней. Также возможна съёмка на закате. Для создания идеального образа предоставляются аксессуары: очки, шляпки, платки. Забронируйте эту уникальную возможность и сохраните незабываемые моменты вашего путешествия в Рим

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Живые, искренние, настоящие кадры

Есть ли в мире более романтичное место для неспешных прогулок и атмосферных фотографий? Как человек, влюблённый в Вечный город, отвечаю: «Нет!» Мы остановимся для легендарных кадров у Колизея, сделаем памятные карточки на фоне Ватикана и прогуляемся по уютному зелёному району Монти, где я буду незаметно ловить камерой идеальные моменты. Скажу по секрету, мы также заглянем в скрытые от глаз туристов дворики, чтобы сделать несколько снимков в аутентичной атмосфере города.

Маршрут и локации мы можем менять в зависимости от ваших предпочтений и желаний.

Организационные детали