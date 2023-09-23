11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры

Пока Рим просыпается, лениво открывает ставни и заваривает утренний кофе, вы обойдёте его самые открыточные места и сделаете душевные фотографии на память
Пока Рим медленно пробуждается, вы сможете насладиться его красотой без суеты и толп туристов. Прогулка в ранние часы позволит запечатлеть самые живописные и романтичные уголки Вечного города.

Колизей, Ватикан, уютный район
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Монти и скрытые дворики станут идеальными фонами для ваших фотографий. Маршрут можно изменить по вашему желанию, чтобы учесть все предпочтения.

За час фотосессии получится около 150 фотографий, из которых можно выбрать 10 для детальной обработки. Фотографии будут доступны на Яндекс. Диске через 5-7 дней. Также возможна съёмка на закате. Для создания идеального образа предоставляются аксессуары: очки, шляпки, платки. Забронируйте эту уникальную возможность и сохраните незабываемые моменты вашего путешествия в Рим

5
19 отзывов

7 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальная фотосессия в Риме
  • 🌅 Утренние или вечерние часы без толп
  • 🏛 Легендарные кадры у Колизея и Ватикана
  • 🌿 Прогулка по уютному району Монти
  • 📷 Аутентичные снимки в скрытых двориках
  • 🎨 Помощь с образом и аксессуарами
  • 💾 Фотографии на Яндекс. Диск через 5-7 дней
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Ватикан
  • Район Монти
  • Скрытые дворики

Описание фото-прогулки

Живые, искренние, настоящие кадры

Есть ли в мире более романтичное место для неспешных прогулок и атмосферных фотографий? Как человек, влюблённый в Вечный город, отвечаю: «Нет!» Мы остановимся для легендарных кадров у Колизея, сделаем памятные карточки на фоне Ватикана и прогуляемся по уютному зелёному району Монти, где я буду незаметно ловить камерой идеальные моменты. Скажу по секрету, мы также заглянем в скрытые от глаз туристов дворики, чтобы сделать несколько снимков в аутентичной атмосфере города.

Маршрут и локации мы можем менять в зависимости от ваших предпочтений и желаний.

Организационные детали

  • Если хотите застать город без толп — лучше встречаться в 7-8 утра (возможна также съёмка на закате)
  • Фотосессия проходит на профессиональную камеру Sony Alpha 7R III с объективами Sigma Art 35mm и 85 mm
  • За час фотосессии выходит около 150 фотографий на группу. Из них по вашему желанию можно выбрать 10 штук для детальной обработки. Фотографии я скину на Яндекс. Диск через 5-7 дней после прогулки
  • Я с радостью помогу вам с образом. Могу предоставить аксессуары на время фото-прогулки — очки, шляпки или платки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Будет там, где мы решим после обсуждения Ваших предпочтений по фотомаршруту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 121 туриста
Я живу в Риме по учёбе и занимаюсь параллельно своим любимым делом. Благодаря моей профессии я постоянно встречаю новых интересных людей, и мне доставляет огромное удовольствие рассказать о жизни Рима
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изнутри, потому что я люблю этот город всем своим сердцем. Я всегда рада помочь вам с образом, подсказать позы, посоветовать визажистов, стилистов Рима. Фотосессия длится от часа и по желанию время может увеличиться. Маршрут составим по вашим предпочтениям, это могут быть и достопримечательности и уютные зелёные улочки. Ci vediamo a Roma!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
П
Очень понравились и фотопрогулка, и фотографии! ❤️

Были год назад, и, как обычно бывает, сначала руки не дошли, а потом забылось оставить положительный отзыв, но с удовольствием это делаю даже через год! Дарье огромное спасибо!:)
Очень понравились и фотопрогулка, и фотографии! ❤️
Очень понравились и фотопрогулка, и фотографии! ❤️
Очень понравились и фотопрогулка, и фотографии! ❤️
Очень понравились и фотопрогулка, и фотографии! ❤️
Очень понравились и фотопрогулка, и фотографии! ❤️
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Екатерина
Спасибо Дарье за прекрасные снимки, легкость в общении и просто прекрасное начало дня! Очень внимательна и профессиональна в своем деле
Спасибо Дарье за прекрасные снимки, легкость в общении и просто прекрасное начало дня! Очень внимательна и профессиональна в своем деле
Спасибо Дарье за прекрасные снимки, легкость в общении и просто прекрасное начало дня! Очень внимательна и профессиональна в своем деле
Спасибо Дарье за прекрасные снимки, легкость в общении и просто прекрасное начало дня! Очень внимательна и профессиональна в своем деле
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Регина
Дарья слишком красиво фотографирует, даже не знаешь какое фото выложить, все невыносимо красивые. Это просто талант! Обязательно возьмите у неё фотосессию, если будете в Риме))
Дарья слишком красиво фотографирует, даже не знаешь какое фото выложить, все невыносимо красивые. Это просто талант!
Дарья слишком красиво фотографирует, даже не знаешь какое фото выложить, все невыносимо красивые. Это просто талант!
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Е
15.02.20 г. у меня была прогулка с Дашей. Мы заранее выбрали место, по рекомендации Даши, это был очаровательный и прекрасный район Трастевере и отправились в свое увлекательное путешествие по узким,
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романтическим улицам. Даша знает отличные локации для фото. Все фотографии сделанные там передают атмосферу прекрасного города. По окончанию прогулки мне посоветовали посетить еще пару мест (так сказать рекомендация от того кто живет в Риме). И спустя день я получила нереальное количество красивых снимков. Я насладилась как самой прогулкой так и самим процессом съемки))) Спасибо. И до новых встреч)))

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И
Фотографии просто обалденные!!! Очень комфортно на самой съёмке. Даша все подсказывает. Локации замечательные. Маршрут продуманный, и очень разнообразный. Очень приятный человечек. А быстрота в обработке фоток, просто удивляет!! Кажется, что
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у Даши там целая команда работает)). Советую всем!! Обязательно воспользуюсь вновь услугами Даши. Единственно уточняйте лишний раз и лучше перестрахуйтесь в день съемки о времени и месте встречи. И круто, если у вас местная симка или другая с интернетом. Я была без связи, У нас произошла накладка по времени небольшая, Что то там перепуталось в переписке, Даша подошла на минут 30 позже, я чуть с ума не сошла, пока там наворачивала круги вокруг фонтана))) я просто выселялась из отеля в этот день перед отъездом и была расписана каждая минута и локация. Поэтому пришлось понервничать и немного поменять планы). Все усложнилось тем, что у меня не было связи. Где я только не пыталась поймать интернет, все было тщетно. Но главное, что мы в итоге встретились)) и все закончилось хорошо, с отличнейшими фотографиями в память!!! Спасибо Даше за красоту, креатив и сумасшедшую оперативность в обработке!!

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М
Наше путешествие с Венеции в Рим прошло не сильно гладко и накануне мы были очень уставшие, и перспектива вставать рано утром на экскурсию нас не очень радовала. Но общение с
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Дашей было легким и интересным, это задало очень хороший тон нашему дню и благодаря этому у нас весь день было хорошее настроение. Мы прошлись по знаменитым местам и так же красивым улочкам, Даша фотографировала нас и мы чувствовали себя легко, хотя мой муж немного стеснялся по началу)) Даша посоветовала пару хороших мест где можно посидеть заказать что-то вкусное и насладиться атмосферой, что пришлось кстати, потому что сами мы попадали не на самые лучшие места. И еще по совету Даши мы пошли в музей Welcome to Rome и он оказался просто чудесным, это самый лучший музей в котором я была! Там рассказывается про историю Рима и визуально показывается как сегодняшние руины выглядели изначально. В конце мы смотрели небольшой фильм в небольшом кинотеатре про историю Рима и это было легко и действительно интересно!! Спасибо большое Даше за эту прогулку и советы, нам пришлось это очень кстати!)) Очень рекомендую именно этого гида)

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