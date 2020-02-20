11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. «А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры

Фото-прогулка по легендарным локациям и тайным уголкам Вечного города

Daria
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Daria – ваш гид
Пока Рим просыпается, лениво открывает ставни и заваривает утренний кофе, мы обойдём его самые открыточные места и сделаем душевные фотографии на память! Прогулка в ранние часы преподнесёт лучший подарок — Вечный город без суеты и людей, а я подловлю «тот самый» момент и сделаю для вас идеальные снимки.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
5
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры

Что вас ожидает

Живые, искренние, настоящие кадры
Есть ли в мире более романтичное место для неспешных прогулок и атмосферных фотографий? Как человек, влюблённый в Вечный город, отвечаю: «Нет!» Мы остановимся для легендарных кадров у Колизея, сделаем памятные карточки на фоне Ватикана и прогуляемся по уютному зелёному району Монти, где я буду незаметно ловить камерой идеальные моменты. Скажу по секрету, мы также заглянем в скрытые от глаз туристов дворики, чтобы сделать несколько снимков в аутентичной атмосфере города.

Маршрут и локации мы можем менять в зависимости от ваших предпочтений и желаний.

Организационные детали

  • Если хотите застать город без толп — лучше встречаться в 7-8 утра (возможна также съёмка на закате)
  • За час фотосессии выходит около 150 фотографий на группу. Из них по вашему желанию можно выбрать 10 штук для детальной обработки. Фотографии я скину на Яндекс.Диск через 5-7 дней после прогулки.
  • Я с радостью помогу вам с образом. Могу предоставить аксессуары на время фото-прогулки — очки, шляпки или платки.
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» — Рим в объективе камеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Daria
Daria
Я живу в Риме по учебе и занимаюсь параллельно своим любимым делом. Благодаря моей профессии я постоянно встречаю новых интересных людей и мне доставляет огромное удовольствие рассказать о жизни Рима изнутри, потому что я люблю этот город всем своим сердцем. Я всегда рада помочь вам с образом, подсказать позы, посоветовать визажистов, стилистов Рима. Фотосессия длится от часа и по желанию время может увеличиться. Маршрут составим по вашим предпочтениям, это могут быть и достопримечательности и уютные зеленые улочки. Ci vediamo a Roma!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
15.02.20 г. у меня была прогулка с Дашей. Мы заранее выбрали место, по рекомендации Даши, это был очаровательный и прекрасный район Трастевере и отправились в свое увлекательное путешествие по узким, романтическим улицам. Даша знает отличные локации для фото. Все фотографии сделанные там передают атмосферу прекрасного города. По окончанию прогулки мне посоветовали посетить еще пару мест (так сказать рекомендация от того кто живет в Риме). И спустя день я получила нереальное количество красивых снимков. Я насладилась как самой прогулкой так и самим процессом съемки))) Спасибо. И до новых встреч)))
Артемий
10 февраля 2020
Дарья провела нас по отличному маршруту и сделала отличные снимки. Все прошло легко и непринужденно. Подсказывает как и куда встать, а также прислушивается к просьбам. Запечатлите Рим вместе с Дарьей — он прекрасен в ее объективе)
Анастасия
7 января 2020
В процессе съемки тоже было очень комфортно. Дарья помогала с позами при необходимости, советами, но в основном ловила сама правильные ракурсы. В итоге получились очень атмосферные и живые фотографии. Спасибо!
5 декабря 2019
Даша-супер! Очень располагает ! Очень красивые места для фото. Ее фотографии лучший сувенир из Рима!
29 ноября 2019
С удовольствием и благодарностью, рекомендую Дарью.Это не первая моя фотосессия в Риме и мне есть с чем сравнить.Фотографии яркие,стильные и очень атмосферные.Время пролетело быстро.Спасибо Дарье за комфортную обстановку и приятную беседу!Желаю благодарных клиентов)
16 ноября 2019
Фотографии просто обалденные!!! Очень комфортно на самой съёмке. Даша все подсказывает. Локации замечательные. Маршрут продуманный, и очень разнообразный. Очень приятный человечек. А быстрота в обработке фоток, просто удивляет!! Кажется, что у Даши там целая команда работает)). Советую всем!! Обязательно воспользуюсь вновь услугами Даши. Единственно уточняйте лишний раз и лучше перестрахуйтесь в день съемки о времени и месте встречи. И круто, если у вас местная симка или другая с интернетом. Я была без связи, У нас произошла накладка по времени небольшая, Что то там перепуталось в переписке, Даша подошла на минут 30 позже, я чуть с ума не сошла, пока там наворачивала круги вокруг фонтана))) я просто выселялась из отеля в этот день перед отъездом и была расписана каждая минута и локация. Поэтому пришлось понервничать и немного поменять планы). Все усложнилось тем, что у меня не было связи. Где я только не пыталась поймать интернет, все было тщетно. Но главное, что мы в итоге встретились)) и все закончилось хорошо, с отличнейшими фотографиями в память!!! Спасибо Даше за красоту, креатив и сумасшедшую оперативность в обработке!!
5 ноября 2019
Хочу оставить отзыв о работе Даши! Кроме восторга и благодарности ей ничего не могу написать! Умопомрачительной красоты фотографии, на которых видно что мы были в Риме , приятная атмосфера при съемке, если учесть не любовь моего мужа к таким мероприятиям,быстрота получения фотографий ( не ожидала так быстро). фотосессия была моим подарком на юбилей - подарок удался, я в восторге!!!! Даша - спасибо тебе за красивую память об этом прекрасном городе!
22 октября 2019
Очень нам понравилась прогулка по Риму в сопровождении профессионального фотографа. Теперь у нас есть совместные не только селфи, но и полноценные фотографии!
Наша прогулка началась у Колизея, сделав там несколько фото, дальше Даша провела нас красивыми римскими улочками до Площади Венеции и в итоге мы получили больше 150 фотографий!
Спасибо, Даша!
Если тоже хотите красивых фотографий из Рима, то смело пишите Даше - она все устроит)
7 октября 2019
Наше путешествие с Венеции в Рим прошло не сильно гладко и накануне мы были очень уставшие, и перспектива вставать рано утром на экскурсию нас не очень радовала. Но общение с Дашей было легким и интересным, это задало очень хороший тон нашему дню и благодаря этому у нас весь день было хорошее настроение. Мы прошлись по знаменитым местам и так же красивым улочкам, Даша фотографировала нас и мы чувствовали себя легко, хотя мой муж немного стеснялся по началу)) Даша посоветовала пару хороших мест где можно посидеть заказать что-то вкусное и насладиться атмосферой, что пришлось кстати, потому что сами мы попадали не на самые лучшие места. И еще по совету Даши мы пошли в музей Welcome to Rome и он оказался просто чудесным, это самый лучший музей в котором я была! Там рассказывается про историю Рима и визуально показывается как сегодняшние руины выглядели изначально. В конце мы смотрели небольшой фильм в небольшом кинотеатре про историю Рима и это было легко и действительно интересно!! Спасибо большое Даше за эту прогулку и советы, нам пришлось это очень кстати!)) Очень рекомендую именно этого гида)
2 октября 2019
Остались довольны фотосессией с Дарьей:) Фотографии получили быстро и в общении было очень легко)
Ещё 1 отзыв

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