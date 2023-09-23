11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пока Рим медленно пробуждается, вы сможете насладиться его красотой без суеты и толп туристов. Прогулка в ранние часы позволит запечатлеть самые живописные и романтичные уголки Вечного города.
Колизей, Ватикан, уютный район
Колизей, Ватикан, уютный район
7 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия в Риме
- 🌅 Утренние или вечерние часы без толп
- 🏛 Легендарные кадры у Колизея и Ватикана
- 🌿 Прогулка по уютному району Монти
- 📷 Аутентичные снимки в скрытых двориках
- 🎨 Помощь с образом и аксессуарами
- 💾 Фотографии на Яндекс. Диск через 5-7 дней
Что можно увидеть
- Колизей
- Ватикан
- Район Монти
- Скрытые дворики
Описание фото-прогулки
Живые, искренние, настоящие кадры
Есть ли в мире более романтичное место для неспешных прогулок и атмосферных фотографий? Как человек, влюблённый в Вечный город, отвечаю: «Нет!» Мы остановимся для легендарных кадров у Колизея, сделаем памятные карточки на фоне Ватикана и прогуляемся по уютному зелёному району Монти, где я буду незаметно ловить камерой идеальные моменты. Скажу по секрету, мы также заглянем в скрытые от глаз туристов дворики, чтобы сделать несколько снимков в аутентичной атмосфере города.
Маршрут и локации мы можем менять в зависимости от ваших предпочтений и желаний.
Организационные детали
- Если хотите застать город без толп — лучше встречаться в 7-8 утра (возможна также съёмка на закате)
- Фотосессия проходит на профессиональную камеру Sony Alpha 7R III с объективами Sigma Art 35mm и 85 mm
- За час фотосессии выходит около 150 фотографий на группу. Из них по вашему желанию можно выбрать 10 штук для детальной обработки. Фотографии я скину на Яндекс. Диск через 5-7 дней после прогулки
- Я с радостью помогу вам с образом. Могу предоставить аксессуары на время фото-прогулки — очки, шляпки или платки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Будет там, где мы решим после обсуждения Ваших предпочтений по фотомаршруту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 121 туриста
Я живу в Риме по учёбе и занимаюсь параллельно своим любимым делом. Благодаря моей профессии я постоянно встречаю новых интересных людей, и мне доставляет огромное удовольствие рассказать о жизни Рима
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Очень понравились и фотопрогулка, и фотографии! ❤️
Были год назад, и, как обычно бывает, сначала руки не дошли, а потом забылось оставить положительный отзыв, но с удовольствием это делаю даже через год! Дарье огромное спасибо!:)
Были год назад, и, как обычно бывает, сначала руки не дошли, а потом забылось оставить положительный отзыв, но с удовольствием это делаю даже через год! Дарье огромное спасибо!:)
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Спасибо Дарье за прекрасные снимки, легкость в общении и просто прекрасное начало дня! Очень внимательна и профессиональна в своем деле
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Дарья слишком красиво фотографирует, даже не знаешь какое фото выложить, все невыносимо красивые. Это просто талант! Обязательно возьмите у неё фотосессию, если будете в Риме))
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Е
15.02.20 г. у меня была прогулка с Дашей. Мы заранее выбрали место, по рекомендации Даши, это был очаровательный и прекрасный район Трастевере и отправились в свое увлекательное путешествие по узким,
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И
Фотографии просто обалденные!!! Очень комфортно на самой съёмке. Даша все подсказывает. Локации замечательные. Маршрут продуманный, и очень разнообразный. Очень приятный человечек. А быстрота в обработке фоток, просто удивляет!! Кажется, что
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М
Наше путешествие с Венеции в Рим прошло не сильно гладко и накануне мы были очень уставшие, и перспектива вставать рано утром на экскурсию нас не очень радовала. Но общение с
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