11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Живые, искренние, настоящие кадры
Есть ли в мире более романтичное место для неспешных прогулок и атмосферных фотографий? Как человек, влюблённый в Вечный город, отвечаю: «Нет!» Мы остановимся для легендарных кадров у Колизея, сделаем памятные карточки на фоне Ватикана и прогуляемся по уютному зелёному району Монти, где я буду незаметно ловить камерой идеальные моменты. Скажу по секрету, мы также заглянем в скрытые от глаз туристов дворики, чтобы сделать несколько снимков в аутентичной атмосфере города.
Маршрут и локации мы можем менять в зависимости от ваших предпочтений и желаний.