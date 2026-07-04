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Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе

Побывать в знаковых местах и скрытых уголках Рима - с атмосферными историями и в уютной компании
Говорят, что Рим — один из самых таинственных городов мира.

За почти 3 тысячи лет здесь накопилось немало загадок и тайн, некоторые из них до сих пор будоражат воображение.

Устали от сухого изложения фактов и дат, хотите узнавать историю интересно и необычно? Тогда нам по пути! Мы исследуем центр Рима с его известными локациями, а также побываем внутри одного из красивейших храмов.
5
208 отзывов
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе

Описание экскурсии

Площадь Испании. Вы не только узнаете о самых важных исторических объектах — Испанской лестнице и церкви, что высится над ней, фонтане Баркачча, Колонне непорочного зачатия и дворце Испании, но и услышите об известном масоне и авантюристе, мистической личности — графе Калиостро. А также о печальной судьбе его жены, которая до сих пор является в виде призрака, о влиянии масонства на Италию и о гонениях на масонов.

Фонтан Треви и Piazza della Rotonda у Пантеона. Вспомним легенды и байки, которые их окружают. Вы узнаете, что такое Марсово поле, где найти источник влюблённых и к кому в Риме ходил в гости Гоголь.

Площади Навона и Кампо деи Фиори, где находится настоящая «зона призраков». Некогда здесь происходили не только великие, но и ужасные события, от которых кровь стынет в жилах. По пути мы зайдём в великолепные католические храмы с живописью, поговорим о роли церкви и римских пап в истории города и о том, какие из них до сих пор бродят по округе в виде духов.

Храм Сант’Иньяцио ди Лойола ордена иезуитов, где можно встретить настоящее 3D 17 века! Раскроем, каким образом живописец сумел без помощи архитектора возвести купол, а также где в Риме можно увидеть кошек.

Наше путешествие завершится в районе Пантеона в месте, где до сих пор чувствуется мощь античных богов.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст 12+
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€34
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша
Саша — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10400 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 208 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Экскурсия «Мистический Рим» с Себастьяном оставила самые яркие впечатления! Всё было очень интересно, увлекательно🤗 Себастьян — прекрасный экскурсовод и талантливый рассказчик. Он умеет так преподнести материал, что с первых минут
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полностью погружаешься в атмосферу загадочного Рима. Было очень интересно слушать истории, легенды и необычные факты, о которых редко узнаешь на обычных экскурсиях.
Большое спасибо за замечательную экскурсию, приятную атмосферу и незабываемые эмоции! Искренне рекомендую всем, кто хочет увидеть Рим с необычной стороны и узнать о его мистических тайнах.

Экскурсия «Мистический Рим» с Себастьяном оставила самые яркие впечатления! Всё было очень интересно, увлекательно🤗 Себастьян —
Экскурсия «Мистический Рим» с Себастьяном оставила самые яркие впечатления! Всё было очень интересно, увлекательно🤗 Себастьян —
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К
Себастьян, отлично провел экскурсию, три часа пролетели мгновенно. спасибо!
Себастьян, отлично провел экскурсию, три часа пролетели мгновенно. спасибо!
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М
Замечательная экскурсия!!!! Были на ней мамой 23.03.26. Получили море интересной информации,вечер был наполнен позитивом,юмором от гида Себастьяна. Ни одна тайна Вечного города не осталась незамеченной!)будете в Риме,обязательно сходите на данную экскурсию,останетесь очень довольны!!!
Замечательная экскурсия!!!! Были на ней мамой 23.03.26. Получили море интересной информации,вечер был наполнен позитивом,юмором от гида
Замечательная экскурсия!!!! Были на ней мамой 23.03.26. Получили море интересной информации,вечер был наполнен позитивом,юмором от гида
Замечательная экскурсия!!!! Были на ней мамой 23.03.26. Получили море интересной информации,вечер был наполнен позитивом,юмором от гида
Замечательная экскурсия!!!! Были на ней мамой 23.03.26. Получили море интересной информации,вечер был наполнен позитивом,юмором от гида
Замечательная экскурсия!!!! Были на ней мамой 23.03.26. Получили море интересной информации,вечер был наполнен позитивом,юмором от гида
Замечательная экскурсия!!!! Были на ней мамой 23.03.26. Получили море интересной информации,вечер был наполнен позитивом,юмором от гида
Замечательная экскурсия!!!! Были на ней мамой 23.03.26. Получили море интересной информации,вечер был наполнен позитивом,юмором от гида
Замечательная экскурсия!!!! Были на ней мамой 23.03.26. Получили море интересной информации,вечер был наполнен позитивом,юмором от гида
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Emma
Очень насыщенная вечерняя прогулка по самым красивым достопримечательностям Рима. Гид не загружал нас сухими датами, а показывал связь эпох, превращая прогулку в увлекательный диалог. Казалось, у него есть личное знакомство
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с каждым архитектором и художником. Он видел то, что скрыто от глаз обычного туриста: следы времени, о которых молчат путеводители, и истории, которые пишутся прямо под ногами. Его рассказ был не монологом, а приглашением в мир, где прошлое не уходит, а остается с нами. Он показал нам Рим не туристическим центром, а гостеприимным домом. Он не просто провел экскурсию, а поделился секретами: где самый ароматный чай, в какой подворотне прячется самый уютный дворик и где лучше всего смотреть закат, чтобы сердце замерло. Он умел слушать и подстраиваться под наше настроение, даря нам не просто знания, а ощущение подлинности. Это был не гид, а наш друг в этом огромном и прекрасном городе.

Очень насыщенная вечерняя прогулка по самым красивым достопримечательностям Рима. Гид не загружал нас сухими датами, а
Очень насыщенная вечерняя прогулка по самым красивым достопримечательностям Рима. Гид не загружал нас сухими датами, а
Очень насыщенная вечерняя прогулка по самым красивым достопримечательностям Рима. Гид не загружал нас сухими датами, а
Очень насыщенная вечерняя прогулка по самым красивым достопримечательностям Рима. Гид не загружал нас сухими датами, а
Очень насыщенная вечерняя прогулка по самым красивым достопримечательностям Рима. Гид не загружал нас сухими датами, а
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Е
Нашим гидом по Риму был Себастьян. Большое ему спасибо за интересный рассказ о самых значимых местах города. Себастьян очень эрудированный, тактичный, знает много фактов и деталей о событиях, людях и культурных объектах. С ним было приятно общаться. Вечер в его сопровождении прошел быстро и оставил желание еще почитать об этом городе.
Нашим гидом по Риму был Себастьян. Большое ему спасибо за интересный рассказ о самых значимых местах
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Е
Прекрасная экскурсия, взяла утром и вечером уже гуляла по городу с прекрасным гидом) была одна из группы и получилась индивидуальная прогулка.
Очень интересно, подробная подача истории города, смешные и уместные шутки)
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