Говорят, что Рим — один из самых таинственных городов мира. За почти 3 тысячи лет здесь накопилось немало загадок и тайн, некоторые из них до сих пор будоражат воображение. Устали от сухого изложения фактов и дат, хотите узнавать историю интересно и необычно? Тогда нам по пути! Мы исследуем центр Рима с его известными локациями, а также побываем в скрытых от глаз уголках.

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Площадь Испании. Вы не только узнаете о самых важных исторических объектах — Испанской лестнице и церкви, что высится над ней, фонтане Баркачча, Колонне непорочного зачатия и дворце Испании, но и услышите об известном масоне и авантюристе, мистической личности — графе Калиостро. А также о печальной судьбе его жены, которая до сих пор является в виде призрака, о влиянии масонства на Италию и о гонениях на масонов.

Фонтан Треви и Piazza della Rotonda у Пантеона. Вспомним легенды и байки, которые их окружают.

Площади Навона и Кампо деи Фиори, где находится настоящая «зона призраков». Некогда здесь происходили не только великие, но и ужасные события, от которых кровь стынет в жилах. По пути мы зайдём в великолепные католические храмы с живописью, поговорим о роли церкви и римских пап в истории города и о том, какие из них до сих пор бродят по округе в виде духов.

Главный храм Ордена иезуитов и площадь Торре-Арджентина, где расположены раскопки древнего храмового комплекса. Раскроем, где именно был убит во время заговора Гай Юлий Цезарь, а также, вероятнее всего, увидим… кошек!

Наше путешествие завершится в районе Римского форума в месте, откуда открывается прекрасная панорама древнего города.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.