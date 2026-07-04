Говорят, что Рим — один из самых таинственных городов мира. За почти 3 тысячи лет здесь накопилось немало загадок и тайн, некоторые из них до сих пор будоражат воображение. Устали от сухого изложения фактов и дат, хотите узнавать историю интересно и необычно? Тогда нам по пути! Мы исследуем центр Рима с его известными локациями, а также побываем внутри одного из красивейших храмов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Площадь Испании. Вы не только узнаете о самых важных исторических объектах — Испанской лестнице и церкви, что высится над ней, фонтане Баркачча, Колонне непорочного зачатия и дворце Испании, но и услышите об известном масоне и авантюристе, мистической личности — графе Калиостро. А также о печальной судьбе его жены, которая до сих пор является в виде призрака, о влиянии масонства на Италию и о гонениях на масонов.

Фонтан Треви и Piazza della Rotonda у Пантеона. Вспомним легенды и байки, которые их окружают. Вы узнаете, что такое Марсово поле, где найти источник влюблённых и к кому в Риме ходил в гости Гоголь.

Площади Навона и Кампо деи Фиори, где находится настоящая «зона призраков». Некогда здесь происходили не только великие, но и ужасные события, от которых кровь стынет в жилах. По пути мы зайдём в великолепные католические храмы с живописью, поговорим о роли церкви и римских пап в истории города и о том, какие из них до сих пор бродят по округе в виде духов.

Храм Сант’Иньяцио ди Лойола ордена иезуитов, где можно встретить настоящее 3D 17 века! Раскроем, каким образом живописец сумел без помощи архитектора возвести купол, а также где в Риме можно увидеть кошек.

Наше путешествие завершится в районе Пантеона в месте, где до сих пор чувствуется мощь античных богов.

Организационные детали