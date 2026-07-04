Побывать в знаковых местах и скрытых уголках Рима - с атмосферными историями и в уютной компании
Говорят, что Рим — один из самых таинственных городов мира.
За почти 3 тысячи лет здесь накопилось немало загадок и тайн, некоторые из них до сих пор будоражат воображение.
Устали от сухого изложения фактов и дат, хотите узнавать историю интересно и необычно? Тогда нам по пути! Мы исследуем центр Рима с его известными локациями, а также побываем внутри одного из красивейших храмов.
Площадь Испании. Вы не только узнаете о самых важных исторических объектах — Испанской лестнице и церкви, что высится над ней, фонтане Баркачча, Колонне непорочного зачатия и дворце Испании, но и услышите об известном масоне и авантюристе, мистической личности — графе Калиостро. А также о печальной судьбе его жены, которая до сих пор является в виде призрака, о влиянии масонства на Италию и о гонениях на масонов.
Фонтан Треви и Piazza della Rotonda у Пантеона. Вспомним легенды и байки, которые их окружают. Вы узнаете, что такое Марсово поле, где найти источник влюблённых и к кому в Риме ходил в гости Гоголь.
Площади Навона и Кампо деи Фиори, где находится настоящая «зона призраков». Некогда здесь происходили не только великие, но и ужасные события, от которых кровь стынет в жилах. По пути мы зайдём в великолепные католические храмы с живописью, поговорим о роли церкви и римских пап в истории города и о том, какие из них до сих пор бродят по округе в виде духов.
Храм Сант’Иньяцио ди Лойола ордена иезуитов, где можно встретить настоящее 3D 17 века! Раскроем, каким образом живописец сумел без помощи архитектора возвести купол, а также где в Риме можно увидеть кошек.
Наше путешествие завершится в районе Пантеона в месте, где до сих пор чувствуется мощь античных богов.
Организационные детали
Рекомендуемый возраст 12+
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10400 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 208 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Экскурсия «Мистический Рим» с Себастьяном оставила самые яркие впечатления! Всё было очень интересно, увлекательно🤗 Себастьян — прекрасный экскурсовод и талантливый рассказчик. Он умеет так преподнести материал, что с первых минут читать дальшеуменьшить
полностью погружаешься в атмосферу загадочного Рима. Было очень интересно слушать истории, легенды и необычные факты, о которых редко узнаешь на обычных экскурсиях. Большое спасибо за замечательную экскурсию, приятную атмосферу и незабываемые эмоции! Искренне рекомендую всем, кто хочет увидеть Рим с необычной стороны и узнать о его мистических тайнах.
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К
Киоса
Себастьян, отлично провел экскурсию, три часа пролетели мгновенно. спасибо!
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М
Мария
Замечательная экскурсия!!!! Были на ней мамой 23.03.26. Получили море интересной информации,вечер был наполнен позитивом,юмором от гида Себастьяна. Ни одна тайна Вечного города не осталась незамеченной!)будете в Риме,обязательно сходите на данную экскурсию,останетесь очень довольны!!!
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Emma
Очень насыщенная вечерняя прогулка по самым красивым достопримечательностям Рима. Гид не загружал нас сухими датами, а показывал связь эпох, превращая прогулку в увлекательный диалог. Казалось, у него есть личное знакомство читать дальшеуменьшить
с каждым архитектором и художником. Он видел то, что скрыто от глаз обычного туриста: следы времени, о которых молчат путеводители, и истории, которые пишутся прямо под ногами. Его рассказ был не монологом, а приглашением в мир, где прошлое не уходит, а остается с нами. Он показал нам Рим не туристическим центром, а гостеприимным домом. Он не просто провел экскурсию, а поделился секретами: где самый ароматный чай, в какой подворотне прячется самый уютный дворик и где лучше всего смотреть закат, чтобы сердце замерло. Он умел слушать и подстраиваться под наше настроение, даря нам не просто знания, а ощущение подлинности. Это был не гид, а наш друг в этом огромном и прекрасном городе.
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Е
Елена
Нашим гидом по Риму был Себастьян. Большое ему спасибо за интересный рассказ о самых значимых местах города. Себастьян очень эрудированный, тактичный, знает много фактов и деталей о событиях, людях и культурных объектах. С ним было приятно общаться. Вечер в его сопровождении прошел быстро и оставил желание еще почитать об этом городе.
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Е
Екатерина
Прекрасная экскурсия, взяла утром и вечером уже гуляла по городу с прекрасным гидом) была одна из группы и получилась индивидуальная прогулка. Очень интересно, подробная подача истории города, смешные и уместные шутки)
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