Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Групповая экскурсия в Риме

Побывать как в местах из путеводителей, так и в неизведанных закоулках - под нескучные рассказы

Говорят, что Рим — один из самых таинственных городов мира.

За почти 3 тысячи лет здесь накопилось немало загадок и тайн, некоторые из них до сих пор будоражат воображение.

Устали от сухого изложения фактов и дат, хотите узнавать историю интересно и необычно? Тогда нам по пути! Мы исследуем центр Рима с его известными локациями, а также побываем в скрытых от глаз уголках.
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Ближайшие даты:
29
дек
30
дек
5
янв
6
янв
7
янв
12
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€11
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Площадь Испании. Вы не только узнаете о самых важных исторических объектах — Испанской лестнице и церкви, что высится над ней, фонтане Баркачча, Колонне непорочного зачатия и дворце Испании, но и услышите об известном масоне и авантюристе, мистической личности — графе Калиостро. А также о печальной судьбе его жены, которая до сих пор является в виде призрака, о влиянии масонства на Италию и о гонениях на масонов.

Фонтан Треви и Piazza della Rotonda у Пантеона. Вспомним легенды и байки, которые их окружают.

Площади Навона и Кампо деи Фиори, где находится настоящая «зона призраков». Некогда здесь происходили не только великие, но и ужасные события, от которых кровь стынет в жилах. По пути мы зайдём в великолепные католические храмы с живописью, поговорим о роли церкви и римских пап в истории города и о том, какие из них до сих пор бродят по округе в виде духов.

Главный храм Ордена иезуитов и площадь Торре-Арджентина, где расположены раскопки древнего храмового комплекса. Раскроем, где именно был убит во время заговора Гай Юлий Цезарь, а также, вероятнее всего, увидим… кошек!

Наше путешествие завершится в районе Римского форума в месте, откуда открывается прекрасная панорама древнего города.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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