Побывать как в местах из путеводителей, так и в неизведанных закоулках - под нескучные рассказы
За почти 3 тысячи лет здесь накопилось немало загадок и тайн, некоторые из них до сих пор будоражат воображение.
Устали от сухого изложения фактов и дат, хотите узнавать историю интересно и необычно? Тогда нам по пути! Мы исследуем центр Рима с его известными локациями, а также побываем в скрытых от глаз уголках.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€11
Описание
Что вас ожидает
Площадь Испании. Вы не только узнаете о самых важных исторических объектах — Испанской лестнице и церкви, что высится над ней, фонтане Баркачча, Колонне непорочного зачатия и дворце Испании, но и услышите об известном масоне и авантюристе, мистической личности — графе Калиостро. А также о печальной судьбе его жены, которая до сих пор является в виде призрака, о влиянии масонства на Италию и о гонениях на масонов.
Фонтан Треви и Piazza della Rotonda у Пантеона. Вспомним легенды и байки, которые их окружают.
Площади Навона и Кампо деи Фиори, где находится настоящая «зона призраков». Некогда здесь происходили не только великие, но и ужасные события, от которых кровь стынет в жилах. По пути мы зайдём в великолепные католические храмы с живописью, поговорим о роли церкви и римских пап в истории города и о том, какие из них до сих пор бродят по округе в виде духов.
Главный храм Ордена иезуитов и площадь Торре-Арджентина, где расположены раскопки древнего храмового комплекса. Раскроем, где именно был убит во время заговора Гай Юлий Цезарь, а также, вероятнее всего, увидим… кошек!
Наше путешествие завершится в районе Римского форума в месте, откуда открывается прекрасная панорама древнего города.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе площади Испании
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.