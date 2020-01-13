9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать себя героем главных фильмов мирового кинематографа

Маруся
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Маруся – ваш гид
В Риме и о Риме снято множество кинолент — предлагаю превратить прогулку по Вечному городу в путешествие в мир кино.

Угадывая за каждым поворотом сцены из фильмов, вы запомните интересные факты о Риме.

А за известными названиями «Пьяцца Навона», «фонтан Треви» или «площадь Испании» откроете истории вымышленных и реальных персонажей: вот здесь героиня Софи Лорен соблазняла священника, а тут ела джелато принцесса из «Римских каникул».

Город преобразится у вас на глазах и поделится сюжетами прошлого, секретами киношного закулисья и, конечно, лучшими «кадрами».
108 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Испании (Piazza di Spagna)
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Камера, мотор, Рим!
Камера, мотор, Рим!

Что вас ожидает

Собрать Рим из фрагментов фильмов
Маршрут экскурсии пройдёт по знаменитым местам города и позволит увидеть исторические районы во всём великолепии. Итак, сегодня в кино:

  • Площадь Испании, где вы вспомните эпизоды из ленты «Талантливый мистер Рипли», узнаете, где нашёл последний приют поэт-романтик Джон Китс, и услышите историю двух предприимчивых англичанок.
  • Фонтан Треви — локация, которая запомнилась по «Сладкой жизни» Феллини: именно здесь «купались» герои фильма. Я расскажу главное об этом помпезном сооружении, о том, сколько денег ежегодно вылавливают со дна коммунальные службы, а ещё о женщине, у которой, как и у героев Аниты Экберг и Марчелло Мастрояни, было право легально залезть в фонтан.
  • Храм Божественного Адриана, колонны которого послужили фоном для сцены из «Затмения» Микеланджело Антониони.
  • Палаццо Скапуччи: если верить кадрам из фильма «Ешь, молись, люби», в этом доме жила главная героиня Элизабет Гилберт. Здесь вы рассмотрите статую Мадонны и узнаете средневековую легенду о событии, в честь которого она была воздвигнута.
  • Пьяцца Навона, или площадь, где «произошла» казнь ватиканского кардинала в «Ангелах и демонах». Этот античный стадион расскажет о противостоянии двух гениев римского барокко, а фонтан Четырёх рек — о реконструкции морских сражений.

А завершится наша кинопрогулка на набережной Тибра и Понте Систо, где вы узнаете, как топили в реке Aston Martin Джеймса Бонда во время съёмок боевика «Агент 007: СПЕКТР».

Камера, мотор, Рим!
Камера, мотор, Рим!
Камера, мотор, Рим!
Камера, мотор, Рим!
Камера, мотор, Рим!
Камера, мотор, Рим!
Камера, мотор, Рим!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Испании (Piazza di Spagna).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Маруся
Маруся
Ciao a tutti! Меня зовут Маруся, и я гастрономический энтузиаст-путешественник. Что это значит? Я непрофессиональный гид, но человек, влюблённый и постоянно влюбляющийся в Вечный город, его мифы, архитектуру и, конечно, еду. Безусловно, каждый может пролистать путеводитель и почитать об истории Рима. Но гораздо увлекательнее отправиться в путешествие по тому городу, становление которого не описано в Википедии. Вместе мы оживим легенды, откроем места, скрытые от глаз большинства туристов, познакомимся с настоящей романской кухней и запасёмся яркими впечатлениями от римских каникул. И всё это с чувством, страстью, пастой! Звучит заманчиво, не правда ли? Если вы готовы окунуться в этот водоворот приключений и открытий, то давайте проложим вашу дорогу в ваш же Рим.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Положительные эмоции испытали не только на самой экскурсии, но и готовясь к ней, когда вместе смотрели чудесные фильмы. Было интересно. Обязательно посмотрим те картины, которые не успели посмотреть в декабре. Также было очень интересно посетить вживую такие знаковые места, как Испанскую лестницу, фонтан Треви, площадь Дель Пополо и другие места, которые до этого видели в фильмах. Спасибо большое Марусе за интересно проведённое время!
16 сентября 2019
Экскурсию с романтичным названием Камера, Мотор, Рим проводила чудесная девушка по имени Маруся! Три часа по Вечному городу пролетели с ней как один миг! Грамотный и очень интересный рассказчик и собеседник! Вместо привычного и ожидаемого большого потока цифр и фамилий, которыми оперируют большинство гидов и которые тут же забываются, Маруся смогла показать нам весёлый и добрый, мудрый, древний и всегда молодой Рим ! С радостью рекомендую это мини-путешествие по Вечному городу! И, да, приятным бонусом будет абсолютно адекватная цена!
3 августа 2019
Остались довольны экскурсии, содержательно не утомительно)
Остались самые хорошие воспоминая о Риме.
22 марта 2019
Огромное спасибо Марусе за отличную экскурсию. Пообщавшись с таким гидом, появилась мысль приехать по возможности с семьей. Я конечно обязательно обращусь к Маруси, что бы провела экскурсию нам. Так как я очень люблю фильм "Римские каникулы", мне особенно было интересно побывать в тех местах и в цвете увидеть, где проходили съемки. Еще раз спасибо Марусе с пожеланиями выходить на профессиональный уровень.
21 марта 2019
Маша простая,веселая девушка,очень интересно рассказывает,много знает из истории Рима(мы задавали много вопросов и не по теме экскурсии)
18 марта 2019
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод рассказывала интересно,многие места впечатлили,особенно мост через Тибр и фонтан четырех рек.А также мы узнали ,что в фонтане купалась Клаудио Шифер.Наш маршрут был удобен и по стечению обстоятельств удалось увидеть полет итальянской пилотажной группы Frecce Tricilori над площадью Испании ..Еще на нашем пути попалась Базилика Португалии,где проходят органные концерты .Экскурсию рекомендуем к посещению .Спасибо Марусе!
14 марта 2019
Замечательный день мы провели с Марусей. Хотя мы все четверо раньше бывали в Риме, Мария сумела рассказать и показать много интересных деталей, дать немало новых сведений о городе и показать места, где снимались лучшие итальянские фильмы
Но тема кинематографа была совершенно не главной- хороший гид тот, кто чувствует своих туристов и считает их собеседниками. экскурсия представляла собой не монолог, а диалог - и это конечно было очень и очень приятно
С удовольствием порекомендую Марию своим друзьям, и при первой же возможности обязательно сами с ней ещё погуляем
7 марта 2019
Спасибо Марусе за экскурсию и прогулку по улочкам Рима. Побывали в местах, на которые сами бы не обратили внимание. Было здорово!
1 марта 2019
Спасибо большое Марии за экскурсию!
Было очень интересно и познавательно, Рим открылся с другой стороны)
Мария не только поведала о многих исторических фактах, но и поделилась интересными историями)
Мы в восторге, будем рекомендовать Марию знакомым и друзьям)

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