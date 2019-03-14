9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В Риме снято множество фильмов, и эта экскурсия превращает прогулку по городу в путешествие по кинематографическим местам.
Площадь Испании, фонтан Треви и Пьяцца Навона расскажут о сценах из "Талантливого мистера Рипли",
Площадь Испании, фонтан Треви и Пьяцца Навона расскажут о сценах из "Талантливого мистера Рипли",
5 причин купить эту экскурсию
- 🎥 Увидеть знаменитые кино-локации
- 📚 Узнать интересные факты о Риме
- 🏛 Посетить исторические достопримечательности
- 🎞 Ощутить атмосферу киношного Рима
- 🌆 Насладиться видами Вечного города
Что можно увидеть
- Площадь Испании
- Фонтан Треви
- Храм Божественного Адриана
- Палаццо Скапуччи
- Пьяцца Навона
- Набережная Тибра
- Понте Систо
Описание экскурсии
Собрать Рим из фрагментов фильмов
Маршрут экскурсии пройдёт по знаменитым местам города и позволит увидеть исторические районы во всём великолепии. Итак, сегодня в кино:
- Площадь Испании, где вы вспомните эпизоды из ленты «Талантливый мистер Рипли», узнаете, где нашёл последний приют поэт-романтик Джон Китс, и услышите историю двух предприимчивых англичанок.
- Фонтан Треви — локация, которая запомнилась по «Сладкой жизни» Феллини: именно здесь «купались» герои фильма. Я расскажу главное об этом помпезном сооружении, о том, сколько денег ежегодно вылавливают со дна коммунальные службы, а ещё о женщине, у которой, как и у героев Аниты Экберг и Марчелло Мастрояни, было право легально залезть в фонтан.
- Храм Божественного Адриана, колонны которого послужили фоном для сцены из «Затмения» Микеланджело Антониони.
- Палаццо Скапуччи: если верить кадрам из фильма «Ешь, молись, люби», в этом доме жила главная героиня Элизабет Гилберт. Здесь вы рассмотрите статую Мадонны и узнаете средневековую легенду о событии, в честь которого она была воздвигнута.
- Пьяцца Навона, или площадь, где «произошла» казнь ватиканского кардинала в «Ангелах и демонах». Этот античный стадион расскажет о противостоянии двух гениев римского барокко, а фонтан Четырёх рек — о реконструкции морских сражений.
А завершится наша кинопрогулка на набережной Тибра и Понте Систо, где вы узнаете, как топили в реке Aston Martin Джеймса Бонда во время съёмок боевика «Агент 007: СПЕКТР».
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Испании (Piazza di Spagna)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маруся — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 125 туристов
Ciao a tutti! Меня зовут Маруся, и я гастрономический энтузиаст-путешественник. Что это значит? Я непрофессиональный гид, но человек, влюблённый и постоянно влюбляющийся в Вечный город, его мифы, архитектуру и, конечно,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательный день мы провели с Марусей. Хотя мы все четверо раньше бывали в Риме, Мария сумела рассказать и показать много интересных деталей, дать немало новых сведений о городе и показать
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т
Экскурсию с романтичным названием Камера, Мотор, Рим проводила чудесная девушка по имени Маруся! Три часа по Вечному городу пролетели с ней как один миг! Грамотный и очень интересный рассказчик и
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Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод рассказывала интересно,многие места впечатлили,особенно мост через Тибр и фонтан четырех рек. А также мы узнали,что в фонтане купалась Клаудио Шифер. Наш маршрут был удобен и по стечению обстоятельств удалось увидеть полет итальянской пилотажной группы Frecce Tricilori над площадью Испании.. Еще на нашем пути попалась Базилика Португалии,где проходят органные концерты. Экскурсию рекомендуем к посещению. Спасибо Марусе!
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Е
Положительные эмоции испытали не только на самой экскурсии, но и готовясь к ней, когда вместе смотрели чудесные фильмы. Было интересно. Обязательно посмотрим те картины, которые не успели посмотреть в декабре.
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С
Огромное спасибо Марусе за отличную экскурсию. Пообщавшись с таким гидом, появилась мысль приехать по возможности с семьей. Я конечно обязательно обращусь к Маруси, что бы провела экскурсию нам. Так как
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В
Спасибо большое Марии за экскурсию!
Было очень интересно и познавательно, Рим открылся с другой стороны)
Мария не только поведала о многих исторических фактах, но и поделилась интересными историями)
Мы в восторге, будем рекомендовать Марию знакомым и друзьям)
Было очень интересно и познавательно, Рим открылся с другой стороны)
Мария не только поведала о многих исторических фактах, но и поделилась интересными историями)
Мы в восторге, будем рекомендовать Марию знакомым и друзьям)
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