9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Собрать Рим из фрагментов фильмов

Маршрут экскурсии пройдёт по знаменитым местам города и позволит увидеть исторические районы во всём великолепии. Итак, сегодня в кино:

Площадь Испании , где вы вспомните эпизоды из ленты «Талантливый мистер Рипли», узнаете, где нашёл последний приют поэт-романтик Джон Китс, и услышите историю двух предприимчивых англичанок.

, где вы вспомните эпизоды из ленты «Талантливый мистер Рипли», узнаете, где нашёл последний приют поэт-романтик Джон Китс, и услышите историю двух предприимчивых англичанок. Фонтан Треви — локация, которая запомнилась по «Сладкой жизни» Феллини: именно здесь «купались» герои фильма. Я расскажу главное об этом помпезном сооружении, о том, сколько денег ежегодно вылавливают со дна коммунальные службы, а ещё о женщине, у которой, как и у героев Аниты Экберг и Марчелло Мастрояни, было право легально залезть в фонтан.

— локация, которая запомнилась по «Сладкой жизни» Феллини: именно здесь «купались» герои фильма. Я расскажу главное об этом помпезном сооружении, о том, сколько денег ежегодно вылавливают со дна коммунальные службы, а ещё о женщине, у которой, как и у героев Аниты Экберг и Марчелло Мастрояни, было право легально залезть в фонтан. Храм Божественного Адриана , колонны которого послужили фоном для сцены из «Затмения» Микеланджело Антониони.

, колонны которого послужили фоном для сцены из «Затмения» Микеланджело Антониони. Палаццо Скапуччи : если верить кадрам из фильма «Ешь, молись, люби», в этом доме жила главная героиня Элизабет Гилберт. Здесь вы рассмотрите статую Мадонны и узнаете средневековую легенду о событии, в честь которого она была воздвигнута.

: если верить кадрам из фильма «Ешь, молись, люби», в этом доме жила главная героиня Элизабет Гилберт. Здесь вы рассмотрите статую Мадонны и узнаете средневековую легенду о событии, в честь которого она была воздвигнута. Пьяцца Навона, или площадь, где «произошла» казнь ватиканского кардинала в «Ангелах и демонах». Этот античный стадион расскажет о противостоянии двух гениев римского барокко, а фонтан Четырёх рек — о реконструкции морских сражений.

А завершится наша кинопрогулка на набережной Тибра и Понте Систо, где вы узнаете, как топили в реке Aston Martin Джеймса Бонда во время съёмок боевика «Агент 007: СПЕКТР».