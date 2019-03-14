9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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еду. Безусловно, каждый может пролистать путеводитель и почитать об истории Рима. Но гораздо увлекательнее отправиться в путешествие по тому городу, становление которого не описано в Википедии. Вместе мы оживим легенды, откроем места, скрытые от глаз большинства туристов, познакомимся с настоящей романской кухней и запасёмся яркими впечатлениями от римских каникул. И всё это с чувством, страстью, пастой! Звучит заманчиво, не правда ли? Если вы готовы окунуться в этот водоворот приключений и открытий, то давайте проложим вашу дорогу в ваш же Рим.