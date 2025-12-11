Индивидуальная
до 8 чел.
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
13 дек в 08:30
15 дек в 08:30
€240 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в лучших местах Рима
Не упустите шанс запечатлеть себя на фоне величественной архитектуры Рима! Всего полчаса, и у вас будет коллекция стильных снимков
Начало: Метро «Кавур»
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
€90 за всё до 4 чел.
-
30%
Мини-группа
до 9 чел.
Мистика и тайны вечернего Рима
Вечерний Рим раскрывает свои секреты: легенды, масоны и призраки ждут вас на прогулке по историческим местам города
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€31
€44 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
В Галерею Боргезе - с историком искусств
Пройти по главным залам и раскрыть тайны знаменитых шедевров
Начало: У Галереи Боргезе
22 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€187
€233 за всё до 4 чел.
Круиз
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
1 мар в 10:00
2 мар в 10:00
€130 за всё до 2 чел.
Билеты
Шедевры галереи Боргезе
Погрузитесь в чарующий мир искусства галереи Боргезе. Входные билеты включены, а вас ждут шедевры Кановы, Караваджо и Бернини
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
22 фев в 10:00
24 фев в 10:00
€399 за всё до 2 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Откройте для себя музеи Ватикана в вечернее время. Насладитесь шедеврами искусства без суеты и узнайте секреты римских пап в уютной атмосфере
Начало: Рядом с входом в музеи Ватикана
23 фев в 10:00
24 фев в 10:00
€347
€433 за всё до 4 чел.
