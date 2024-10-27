Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы. Групповая экскурсия

Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства
Масонские ложи прошлого имеют прямое отношение к истории современной Италии.

Мы с вами отыщем следы масонов в архитектуре центральных площадей и зданий Рима, рассмотрим дома знаменитых масонских лож, а также раскроем тайны вольных каменщиков — Калиостро, Сен-Жермена и многих других.
5
1 отзыв
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы. Групповая экскурсия
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы. Групповая экскурсия
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
18
янв1
фев8
фев15
фев22
фев1
мар8
мар
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

На нашей экскурсии вы узнаете об истории масонства на территории Италии, его связи с шотландской Великой ложей и с Джорджем Вашингтоном, о своеобразии идей и символики итальянского масонства, о противостоянии лож. А также:

  • Почему масонские ложи так часто оказывались под папским запретом
  • Какая детективная история случилась с масонскими ложами в Италии на закате 20 века
  • Кто и по каким причинам становился участником масонских лож
  • Зачем в ложи привлекали великих полководцев, писателей, архитекторов, служителей церкви, банкиров
  • Как Александр Блок оказался в итальянской масонской ложе
  • Как обстоят дела с масонскими ложами на территории Италии сегодня

Достопримечательности по маршруту

Пьяцца Венеция — Пьяцца дель Джезу — место основания Великой ложи Италии «Светлейшая» — дворец Джустиниани — Палаццо Юстиниана — Кампо деи Фьори — фонтан Четырёх Реверсов — Пьяцца Навона.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи. Внутрь заходим только в церковь ордена иезуитов Иль-Джезу.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€23
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алена
27 окт 2024
Хоть и экскурсия длилась 2,5 часа, но было так невероятно интересно, увлекательно и поучительно, что время прошло незаметно!
Экскурсовод с одной стопы очень грамотно и интересно преподносил информацию и с другой
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стороны это делал с таким напряжением и чувством юмора что мы ощущали себя как будто бы в кинотеатре))! Мы с мужем рекомендуем этого экскурсовода от всей души для ваших поездок в Рим!

Хоть и экскурсия длилась 2,5 часа, но было так невероятно интересно, увлекательно и поучительно, что время прошло незаметно!

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