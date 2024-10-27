Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы. Групповая экскурсия

Масонские ложи прошлого имеют прямое отношение к истории современной Италии.
Мы с вами отыщем следы масонов в архитектуре центральных площадей и зданий Рима, рассмотрим дома знаменитых масонских лож, а также раскроем тайны вольных каменщиков — Калиостро, Сен-Жермена и многих других.
Мы с вами отыщем следы масонов в архитектуре центральных площадей и зданий Рима, рассмотрим дома знаменитых масонских лож, а также раскроем тайны вольных каменщиков — Калиостро, Сен-Жермена и многих других.
Описание экскурсии
На нашей экскурсии вы узнаете об истории масонства на территории Италии, его связи с шотландской Великой ложей и с Джорджем Вашингтоном, о своеобразии идей и символики итальянского масонства, о противостоянии лож. А также:
- Почему масонские ложи так часто оказывались под папским запретом
- Какая детективная история случилась с масонскими ложами в Италии на закате 20 века
- Кто и по каким причинам становился участником масонских лож
- Зачем в ложи привлекали великих полководцев, писателей, архитекторов, служителей церкви, банкиров
- Как Александр Блок оказался в итальянской масонской ложе
- Как обстоят дела с масонскими ложами на территории Италии сегодня
Достопримечательности по маршруту
Пьяцца Венеция — Пьяцца дель Джезу — место основания Великой ложи Италии «Светлейшая» — дворец Джустиниани — Палаццо Юстиниана — Кампо деи Фьори — фонтан Четырёх Реверсов — Пьяцца Навона.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Все достопримечательности осматриваем снаружи. Внутрь заходим только в церковь ордена иезуитов Иль-Джезу.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€23
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 4159 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
27 окт 2024
Хоть и экскурсия длилась 2,5 часа, но было так невероятно интересно, увлекательно и поучительно, что время прошло незаметно!
Экскурсовод с одной стопы очень грамотно и интересно преподносил информацию и с другой
Экскурсовод с одной стопы очень грамотно и интересно преподносил информацию и с другой
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