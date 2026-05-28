О Риме написаны тысячи книг, но самое интересное происходит на его улицах.
Мы собрали для вас маршрут, где оживают истории и семейные легенды, которые не принято рассказывать чужакам. И, конечно, Рим невозможно понять без еды.
По пути мы заглянем в 5–6 совершенно разных заведений — от аутентичных тратторий до неожиданных гастрономических точек. Вы узнаете истинный вкус Вечного города!
Описание экскурсии
Начнём с Испанской лестницы: рядом с ней вас ждут ароматный кофе и римские домашние сладости.
Продолжим у фонтана Треви и в галерее Альберто Сорди, где вы попробуете вкуснейший римский стритфуд — хрустящие супли с тянущейся моцареллой внутри.
Отправимся ко дворцу Венеции и на главную площадь страны, где, созерцая виды на Рим, насладимся бокалом апероля или свежевыжатым соком из апельсинов, выращенных на склонах вулкана.
Закончим прогулку в удивительном этническом районе, где попробуем один из самых вкусных пирогов и необычные вкусы джелато — например, из базилика.
По пути вы узнаете
- Секреты Вечного города: о чём молчат путеводители
- Легенды Рима, которые передают в семьях из поколения в поколение
- Как устроена настоящая римская гастрономия — не для туристов, а для своих
- Как пить итальянский кофе правильно
- Что такое аперитив по-римски: традиции и ритуалы
- Почему карбонара — это не просто паста, а часть идентичности города
Организационные детали
- Дегустации входят в цену
- Если у вас есть пищевые аллергии, предупредите об этом во время бронирования экскурсии
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Испанской лестницы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Риме
Добро пожаловать в солнечный Рим! Мы превращаем прогулку по Риму в увлекательный квест, где история становится живой, понятной и по-настоящему захватывающей. Через игру, загадки и небольшие приключения вы не просто слушаете
от €270 за экскурсию