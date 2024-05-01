1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Начало: Площадь святого Еустакио (piazza S. Eustachio)
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€190 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Квест-приключение в Колизее: история оживает
Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи
Начало: Возле Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Оценить знаменитые вина Умбрии
Убедиться в прекрасном вкусе вин и узнать все тонкости производства на семейной винодельне
€260 за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Как жил античный Рим: прогулка по древним локациям в мини-группе
Узнайте, могли ли гладиаторы влюбляться и почему Колизей - это семейный проект
Начало: От СТ.М. Colosseo
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 16:00
26 июня в 16:00
28 июня в 16:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- аанатолий1 мая 2024очень хорошо организованна экскурсия в хорошем темпе очень вкусно и познавательно
- ААртур8 апреля 2024Много путешествую, хочу отметить, что остались очень довольны как Ольга провела нашу замечательную экскурсию! Рекомендую!
- YYuriy19 марта 2024Всё хорошо нет слов
- NNatalia22 февраля 2024Это - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что для детей Колизей, наверное, раскрывается
- WWal7 января 2023Очень интересная, познавательная и действительно душевная поездка на винодельню! Большое спасибо гиду Марине за хорошую организацию и знакомство с одной из старинных виноделен Италии. Получили море положительных эмоций и новой информации о белых винах, их классификации и производстве!
- ДДима22 октября 2022Эта была поистине душевная поездка из Рима на одну из виноделен Лацио с великолепным экскурсоводом и знатоком своего дела Мариной.
- ММарина10 ноября 2021Очень хотелось, приехав в Италию, посетить винодельню. На электричке от Рима мы ехали до города Терни около часа, потом Ирина
- ЕЕлена17 октября 2019Ирина профессионал своего дела. Экскурсия очень интересная. Это незабываемо! Для того чтобы ощутить дух Италии нужно обязательно увидеть винодельню, виноградники,
- ССергей20 апреля 2019Все очень круто. Побольше бы таких экскурсий!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Семейные»
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