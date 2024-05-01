Экскурсии для всей семьи

Найдено 5 экскурсий в категории «Семейные» в Риме на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Начало: Площадь святого Еустакио (piazza S. Eustachio)
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Душевная поездка на винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
190 за всё до 6 чел.
Квест в Колизее для детей и взрослых
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест-приключение в Колизее: история оживает
Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи
Начало: Возле Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Оценить знаменитые вина Умбрии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Оценить знаменитые вина Умбрии
Убедиться в прекрасном вкусе вин и узнать все тонкости производства на семейной винодельне
260 за всё до 2 чел.
Как жил античный Рим: прогулка по древним локациям в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Как жил античный Рим: прогулка по древним локациям в мини-группе
Узнайте, могли ли гладиаторы влюбляться и почему Колизей - это семейный проект
Начало: От СТ.М. Colosseo
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 16:00
26 июня в 16:00
28 июня в 16:00
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    анатолий
    1 мая 2024
    Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
    очень хорошо организованна экскурсия в хорошем темпе очень вкусно и познавательно
  • А
    Артур
    8 апреля 2024
    Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
    Много путешествую, хочу отметить, что остались очень довольны как Ольга провела нашу замечательную экскурсию! Рекомендую!
  • Y
    Yuriy
    19 марта 2024
    Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
    Всё хорошо нет слов
  • N
    Natalia
    22 февраля 2024
    Квест в Колизее для детей и взрослых
    Это - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что для детей Колизей, наверное, раскрывается
    читать дальше

    лучше всего, такие драматические истории, как сказка. Но с этим квестом, с подходом Елены - нашего гида, 2 часа прошли незаметно, хотелось еще))) сын доволен и благодаря заданиям, и историям, и подходу Елены к ребенку. Спасибо! И очень сильно рекомендую. Более того, спасибо за возможность возложить бронирование и покупку билетов на организатора экскурсии, это очень облегчает планирование!

    Это - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что дляЭто - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что дляЭто - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что дляЭто - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что для
  • W
    Wal
    7 января 2023
    Душевная поездка на винодельню
    Очень интересная, познавательная и действительно душевная поездка на винодельню! Большое спасибо гиду Марине за хорошую организацию и знакомство с одной из старинных виноделен Италии. Получили море положительных эмоций и новой информации о белых винах, их классификации и производстве!
  • Д
    Дима
    22 октября 2022
    Душевная поездка на винодельню
    Эта была поистине душевная поездка из Рима на одну из виноделен Лацио с великолепным экскурсоводом и знатоком своего дела Мариной.
    читать дальше

    Приветливые хозяева встретили нас и познакомили с историей винодельни, показали старую лозу, позаженную более 50 лет назад и рассказали о методах изготовления натуральных вин. Мы спустились в глубокий погреб, вырытый вручную, где хранятся бутилизированные вина при постоянной 14 градусной температуре. Затем нам провели дегустацию белых и красных вин, в том числе игристого вина, изготовленного по классическому методу шампанских вин. На столе была нарезка из различных видов сыров и колбас, а на последок к красному вину нам предложили великолепную пасту с рагу. Прикупив две бутылки вина, мы, довольные и счастливые, вернулись в Рим.

  • М
    Марина
    10 ноября 2021
    Оценить знаменитые вина Умбрии
    Очень хотелось, приехав в Италию, посетить винодельню. На электричке от Рима мы ехали до города Терни около часа, потом Ирина
    читать дальше

    встретила нас на машине, и примерно через 20 минут мы приехали на винодельню. Нам показали виноградники, оливковые деревья, животных, рассказали о процессе изготовления вина. Потом был очень вкусный обед, с разными блюдами в семейном ресторане семьи Цаццеро и конечно мы попробовали разные вина. Хозяева очень добрые и гостеприимные люди. День был чудесный. Ирина прекрасный экскурсовод и очень легкий в общении человек. Спасибо большое!

  • Е
    Елена
    17 октября 2019
    Оценить знаменитые вина Умбрии
    Ирина профессионал своего дела. Экскурсия очень интересная. Это незабываемо! Для того чтобы ощутить дух Италии нужно обязательно увидеть винодельню, виноградники,
    читать дальше

    попробовать домашнюю еду… Мы под большим впечатлением. Довольны очень! Ирина отзывчивый и чуткий человек! У нас было несколько просьбой и пожеланий! Ирина помогла, хотя это не относилось к экскурсии! Очень рекомендую Ирину как гида за ее качества и профессионализм! Эта экскурсия открыла для нас Италию и нам захотелось вернуться…

  • С
    Сергей
    20 апреля 2019
    Оценить знаменитые вина Умбрии
    Все очень круто. Побольше бы таких экскурсий!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Семейные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
  2. Душевная поездка на винодельню
  3. Квест в Колизее для детей и взрослых
  4. Оценить знаменитые вина Умбрии
  5. Как жил античный Рим: прогулка по древним локациям в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Семейные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 260 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Семейные», 34 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам