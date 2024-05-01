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Приветливые хозяева встретили нас и познакомили с историей винодельни, показали старую лозу, позаженную более 50 лет назад и рассказали о методах изготовления натуральных вин. Мы спустились в глубокий погреб, вырытый вручную, где хранятся бутилизированные вина при постоянной 14 градусной температуре. Затем нам провели дегустацию белых и красных вин, в том числе игристого вина, изготовленного по классическому методу шампанских вин. На столе была нарезка из различных видов сыров и колбас, а на последок к красному вину нам предложили великолепную пасту с рагу. Прикупив две бутылки вина, мы, довольные и счастливые, вернулись в Рим.