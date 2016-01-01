Эта экскурсия ⛳ Вам даст возможность ознакомиться с необыкновенной историей 📖 этого города, с его легендами и секретами. Маршрут прогулки составлен таким образом, что за несколько часов вы сумеете почувствовать неповторимую магию Вечного города.

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