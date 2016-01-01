Капитолийский холм с видом на Римский и императорские форумы
фонтан Треви
площадь Венеции
Венецианский дворец - балкончик Муссолини
Дворец Бонапарта
Площадь Навоны
фонтан "Четырех рек"
Пантеон
церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези ( картины Караваджо)
Замок Святого Ангела
Площадь Испании
Испанская лестница
фонтан Баркачча
старинное кафе " Греко"
По желанию путешественников можно включить посещение
- Колизей
Aвентинский холм
- Апельсиновый сад, замочная скважина
- Колизей
-- Народная площадь
площадь Республики
фонтан Наяд
термы императора Диоклетиана
Еврейский квартал
фонтан "ЧЕРЕПАХ"
Эта экскурсия ⛳ Вам даст возможность ознакомиться с необыкновенной историей 📖 этого города, с его легендами и секретами. Маршрут прогулки составлен таким образом, что за несколько часов вы сумеете почувствовать неповторимую магию Вечного города.
Вы увидите:
Испанская площадь (кафе "Греко", где бывал сам Гоголь и многие знаменитые люди)