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Вечный Рим и его легенды. Обзорная на автомобиле

4.7
60 отзывов
Елена Г.
Елена Г. – Гид из Рима
Знаменитые площади, фонтаны и памятники архитектуры — в одной насыщенной 3-х часовой экскурсии 🧭 по Риму.

Вы почувствуете атмосферу Вечного города, узнаете его тайны, прогуляетесь 👣 по старинным улочкам, сфотографируете Пантеон и Ватикан с лучших ракурсов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €30 за экскурсию

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Вечный Рим и его легенды. Обзорная на автомобиле
Вечный Рим и его легенды. Обзорная на автомобиле

Что вы увидите

  • Площадь св. Петра
  • Ватикан
  • Капитолийский холм с видом на Римский и императорские форумы
  • фонтан Треви
  • площадь Венеции
  • Венецианский дворец - балкончик Муссолини
  • Дворец Бонапарта
  • Площадь Навоны
  • фонтан "Четырех рек"
  • Пантеон
  • церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези ( картины Караваджо)
  • Замок Святого Ангела
  • Площадь Испании
  • Испанская лестница
  • фонтан Баркачча
  • старинное кафе " Греко"
  • По желанию путешественников можно включить посещение
  • - Колизей
  • Aвентинский холм
  • - Апельсиновый сад, замочная скважина
  • - Колизей
  • -- Народная площадь
  • площадь Республики
  • фонтан Наяд
  • термы императора Диоклетиана
  • Еврейский квартал
  • фонтан "ЧЕРЕПАХ"
Эта экскурсия ⛳ Вам даст возможность ознакомиться с необыкновенной историей 📖 этого города, с его легендами и секретами. Маршрут прогулки составлен таким образом, что за несколько часов вы сумеете почувствовать неповторимую магию Вечного города.

Вы увидите:

  • Испанская площадь (кафе "Греко", где бывал сам Гоголь и многие знаменитые люди)
  • Испанская лестница - Фонтан ⛲ Баркачча - “Лодчонка”
  • Площадь Венеции - алтарь Отечества
  • Пантеон - античный храм всех богов
  • Площадь Навона (фонтан 4-х рек архитектора Бернини)
  • Фонтан Треви
  • Тибр
  • Замок Святого ангела
  • Ватикан (Собор Святого Петра снаружи)
  • Площадь Св. Петра, в обрамлении колоннады Бернини
  • Вид на Папский дворец, из окна которого каждое воскресенье Папа благословляет всех собравшихся на площади.
  • .
  • У нас обязательно будут остановки для фотографий в удачных местах, порции мороженого или чашечки кофе.
Что входит
  • 2 ч. 30 мин экскурсия по главным достопримечательностям Рима
  • рекомендации лучших ракурсов для фотографий
  • советы, где попробовать лучшее мороженое
Что не входит
  • УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО :
  • 60 евро - для 1-2 человек
  • 70 евро - для 3-5 человек
  • 80 евро - для 6-7 человек
  • В праздничный, воскресный день и позже 20. 00 - цена может - быть дороже.
  • Встреча в отеле и возможность забирать туристов от отеля будет рассматриваться индивидуально и за дополнительную плату.
Начало
🚩 Площадь св. Петра - Ватикан
Место завершения
🏁 Площадь Испании
Вечный Рим и его легенды. Обзорная на автомобиле
Вечный Рим и его легенды. Обзорная на автомобиле
Вечный Рим и его легенды. Обзорная на автомобиле
Вечный Рим и его легенды. Обзорная на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Г.
Елена Г.
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60 отзывов оставили туристы

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