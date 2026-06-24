В кассе Колизея оплату принимают только банковской картой, российская — не подойдёт. Та же история с покупкой на сайте. Кроме того на входе в музей в сезон выстраиваются устрашающие очереди.
Чтобы упростить вам задачу попасть в Колизей, мы возьмём на себя покупку билетов, а вам останется только вовремя прийти ко входу и показать билет на смартфоне.
Чтобы упростить вам задачу попасть в Колизей, мы возьмём на себя покупку билетов, а вам останется только вовремя прийти ко входу и показать билет на смартфоне.
Описание билета
По билету в Колизей вы посетите:
- Сам Колизей — главный амфитеатр Древнего Рима, где проходили гладиаторские бои и массовые зрелища
- Римский форум — центр политической и общественной жизни античного города
- Палатинский холм — место, где, по легенде, был основан Рим. Все объекты находятся рядом, и вы сможете осмотреть их в удобном для себя темпе в течение одного дня
- При необходимости мы подскажем, какие типы билетов существуют и как выбрать подходящий, а также как спланировать посещение без спешки и очередей
Организационные детали
- После бронирования на сайте вы присылаете данные своего паспорта для оформления официального билета
- Мы оформим именной билет на нужную дату и время
- Вы получите электронный билет, который нужно будет показать на входе в Колизей. Распечатывать билет необязательно
- Важно: обязательно возьмите с собой паспорт или другое удостоверение личности, данные которого указаны в билете
ежедневно в 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30
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Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 18 лет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Колизей
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1277 туристов
Наше агентство работает в Риме с 2014 года, и за это время мы провели множество экскурсий, оставив довольными тысячи путешественников. Мы живём в этом городе, что позволяет нам глубоко понимать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Спасибо большое Виктории за мучения со мной. 😉
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A
Виктория - профессионал Брал билеты в колизей Сразу отвечала на вопросы,после оплаты - сразу получил билеты Разные варианты оплаты, очень удобно Поездку можно назвать спонтанной, поэтому в колезей даже не рассчитывал попасть,но благодаря Виктории получилось взять билеты за пару дней до желаемой даты 🎉 И прошел вообще без ожидания, на месте сразу попал внутрь Спасибо за возможность 💞
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