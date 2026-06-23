Когда солнце только поднимается или клонится к закату, Рим словно оживает. Мы выбрали эти часы не случайно. Летом стоять под прямыми лучами среди руин тяжело даже подготовленному путешественнику. А утром или во второй половине дня вы не просто избегаете зноя — а получаете редкую возможность услышать древние камни без шума и толп.

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Описание билета

Колизей — не просто амфитеатр, а символ мощи Рима. Мы войдём внутрь без очереди (гид позаботится о билетах заранее) и попробуем услышать гул многотысячной толпы, которая когда-то требовала зрелищ. Вы узнаете:

как работали подземные механизмы

почему гладиаторов боялись и обожали одновременно

какие инженерные решения позволяли заполнять арену водой

Римский форум — сердце политической жизни империи. Здесь кипели страсти, решались судьбы провинций, звучали речи Цицерона и разворачивались интриги сенаторов. Вы пройдёте по Священной дороге и увидите:

храм Весты

арку Тита

Курию — место, где заседал Сенат

руины базилик и триумфальных арок

Палатинский холм — место, с которого начался Рим. По легенде, именно здесь Ромул заложил первый камень будущей столицы мира. Мы поднимемся на вершину и увидим панораму, ради которой стоило оказаться в Риме.

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