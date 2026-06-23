Когда солнце только поднимается или клонится к закату, Рим словно оживает. Мы выбрали эти часы не случайно. Летом стоять под прямыми лучами среди руин тяжело даже подготовленному путешественнику.
А утром или во второй половине дня вы не просто избегаете зноя — а получаете редкую возможность услышать древние камни без шума и толп.
А утром или во второй половине дня вы не просто избегаете зноя — а получаете редкую возможность услышать древние камни без шума и толп.
Описание билета
Колизей — не просто амфитеатр, а символ мощи Рима. Мы войдём внутрь без очереди (гид позаботится о билетах заранее) и попробуем услышать гул многотысячной толпы, которая когда-то требовала зрелищ. Вы узнаете:
- как работали подземные механизмы
- почему гладиаторов боялись и обожали одновременно
- какие инженерные решения позволяли заполнять арену водой
Римский форум — сердце политической жизни империи. Здесь кипели страсти, решались судьбы провинций, звучали речи Цицерона и разворачивались интриги сенаторов. Вы пройдёте по Священной дороге и увидите:
- храм Весты
- арку Тита
- Курию — место, где заседал Сенат
- руины базилик и триумфальных арок
Палатинский холм — место, с которого начался Рим. По легенде, именно здесь Ромул заложил первый камень будущей столицы мира. Мы поднимемся на вершину и увидим панораму, ради которой стоило оказаться в Риме.
Организационные детали
- Экскурсию проводит лицензированный гид, специалист по античной истории и культуре Древнего Рима
- Для вашего комфорта мы раздадим радиогиды с наушниками — вы услышите гида даже на фоне городского шума
- Входные билеты не входят в стоимость экскурсии. Гид бронирует их заранее для всей группы — вам не нужно стоять в очереди в кассу. Стоимость: €18 для взрослых, дети до 18 лет бесплатно
- Важное правило: билеты в Колизей именные. При бронировании необходимо указать имя и фамилию каждого участника латиницей — строго как в загранпаспорте. Если в группе есть дети, укажите их возраст
- Возьмите с собой паспорт или его фото в телефоне — это обязательно для прохода по именному билету
в понедельник и субботу в 09:00 и 12:00, во вторник, среду и четверг в 12:00, в пятницу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€17
|Дети до 18 лет
|€11
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро Colosseo
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник и субботу в 09:00 и 12:00, во вторник, среду и четверг в 12:00, в пятницу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Буонджорно! Меня зовут Олег, я лицензированный гид по Риму и Ватикану, и представитель команды профессиональных лицензированных гидов. Я живу в Риме с 1999 года и за это время город стал для
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Это была самая лучшая экскурсия в моей жизни!!! Никогда бы не подумал, что экскурсия может проходить в таком формате: исторический материал рассказывался в таком увлекательном и легком формате, с качественным
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Вечный Рим в особом свете: Колизей, Форум и Палатин без очереди»
Билеты
Главные сокровища Рима: Колизей, Форум, Палатин - без очередей
Почувствовать, как жил Рим 2000 лет назад
Начало: У станции метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
30 июн в 12:00
€55 за билет
Билеты
Колизей, Римский форум, Палатинский холм: Древний Рим без очередей
Вместо руин увидеть город, в котором кипела жизнь
Начало: В районе станции метро Colosseo
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
30 июн в 12:00
€55 за билет
Билеты
Рим императоров: Колизей, Форум, Палатинский холм
Камерная прогулка по знаковым местам Древнего Рима. Без спешки и скучных дат, с акцентом на легенды и живые образы прошлого
Начало: У Римского Форума
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
30 июн в 12:00
€29 за билет
Билеты
Колизей, Римский форум и холм Палатин - с гидом и без очереди
Окунуться в историю и атмосферу античного Рима
Начало: У станции метро Colosseo
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
30 июн в 12:00
€55 за билет
€47 за человека