Не переживайте, если вы никогда не позировали для фотографа — Рим всем к лицу! А я помогу вашему дуэту с Вечным городом максимально раскрыться на моих снимках.
Фотосессия не отнимет много времени, а жанр мы можем выбрать любой — от свадебных портретов до репортажа на солнечных римских улицах.
Фотосессия не отнимет много времени, а жанр мы можем выбрать любой — от свадебных портретов до репортажа на солнечных римских улицах.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
За полчаса мы устроим интенсивную фотосессию на одной локации и в одном образе. Заранее обсудим ваши ожидания, настроение съёмки и её жанр: я могу предложить Love Story, семейную и репортажную съёмки, запечатлеть предложение руки и сердца, свадьбу, день рождения, а также сделать портретные фотографии для портфолио на фоне роскошной архитектуры.
На память у вас останется примерно 20-25 тёплых, душевных, со вкусом сделанных фотографий в цветокоррекции.
А ещё я подскажу места, где можно не как турист, а как настоящий римлянин насладиться обедом или бокалом вина, подскажу места для отдыха или шопинга.
Организационные детали
- Фотографии будут готовы в течение 3-7 дней (в зависимости от моей загруженности). Фотографии вы получаете в электронном виде через файлообменник. За 30 минут обычно получается 20-25 снимков в цветокоррекции
- Есть возможность взять в аренду платье, дополнительная стоимость такой услуги составит от 15 до 50 евро (в зависимости от типа платья)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€90
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро «Кавур»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Риме
Провёл экскурсии для 74 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений! Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, архитектуры, городских тайн и легенд, прогулок в любую итальянскую погоду. Рим можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно.Задать вопрос
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