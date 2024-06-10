Не переживайте, если вы никогда не позировали для фотографа — Рим всем к лицу! А я помогу вашему дуэту с Вечным городом максимально раскрыться на моих снимках. Фотосессия не отнимет много времени, а жанр мы можем выбрать любой — от свадебных портретов до репортажа на солнечных римских улицах.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

За полчаса мы устроим интенсивную фотосессию на одной локации и в одном образе. Заранее обсудим ваши ожидания, настроение съёмки и её жанр: я могу предложить Love Story, семейную и репортажную съёмки, запечатлеть предложение руки и сердца, свадьбу, день рождения, а также сделать портретные фотографии для портфолио на фоне роскошной архитектуры.

На память у вас останется примерно 20-25 тёплых, душевных, со вкусом сделанных фотографий в цветокоррекции.

А ещё я подскажу места, где можно не как турист, а как настоящий римлянин насладиться обедом или бокалом вина, подскажу места для отдыха или шопинга.

Организационные детали