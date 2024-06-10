Экспресс-фотосессия в лучших местах Рима

Один образ, одна локация - и десятки воспоминаний о Вечном городе на ваших фото
Не переживайте, если вы никогда не позировали для фотографа — Рим всем к лицу! А я помогу вашему дуэту с Вечным городом максимально раскрыться на моих снимках.

Фотосессия не отнимет много времени, а жанр мы можем выбрать любой — от свадебных портретов до репортажа на солнечных римских улицах.
Экспресс-фотосессия в лучших местах Рима
Экспресс-фотосессия в лучших местах Рима
Экспресс-фотосессия в лучших местах Рима
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

За полчаса мы устроим интенсивную фотосессию на одной локации и в одном образе. Заранее обсудим ваши ожидания, настроение съёмки и её жанр: я могу предложить Love Story, семейную и репортажную съёмки, запечатлеть предложение руки и сердца, свадьбу, день рождения, а также сделать портретные фотографии для портфолио на фоне роскошной архитектуры.

На память у вас останется примерно 20-25 тёплых, душевных, со вкусом сделанных фотографий в цветокоррекции.

А ещё я подскажу места, где можно не как турист, а как настоящий римлянин насладиться обедом или бокалом вина, подскажу места для отдыха или шопинга.

Организационные детали

  • Фотографии будут готовы в течение 3-7 дней (в зависимости от моей загруженности). Фотографии вы получаете в электронном виде через файлообменник. За 30 минут обычно получается 20-25 снимков в цветокоррекции
  • Есть возможность взять в аренду платье, дополнительная стоимость такой услуги составит от 15 до 50 евро (в зависимости от типа платья)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€90
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро «Кавур»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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