Фотосессия в Риме: Вечный город в красивых картинках

Получить профессиональные фото на фоне знаковых локаций
Рим — сам по себе красивая картинка, куда бы вы ни ступили.

Я помогу решить сложную задачу — выберу атмосферные места для вашей фотосессии и оставлю вам на память профессиональные снимки. Разбавлю прогулку лёгкими рассказами об архитектуре. Завершим встречу по вашему желанию за чашечкой кофе или итальянским мороженым. А может, устроим pizza time?
Фотосессия в Риме: Вечный город в красивых картинках
Фотосессия в Риме: Вечный город в красивых картинках
Фотосессия в Риме: Вечный город в красивых картинках
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание фото-прогулки

Для фотосессии вы можете выбрать одну из локаций:

  • Величественный Колизей
  • Капитолийский холм
  • Колоритные улочки Рима

Или предложить свою. Любые варианты приветствуются и обсуждаются.

Главное помните, лучшее время для прогулок по Риму — около 7:30 утра. Особенно летом, когда в городе очень жарко.

А чтобы вы провели время ещё и познавательно, я расскажу интересные факты. Например, историю Витториано — монумента в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II. Объясню, какие ценности итальянцев олицетворяют 6 статуй вокруг скульптуры и на какие благородные города Италии намекают женские фигуры на пьедестале.

Организационные детали

  • В течение недели после экскурсии вы получите 100–150 фотографий без обработки. Вышлю ссылку на облачное хранилище
  • Дополнительно по желанию оплачиваются еда и напитки
  • Рекомендую надеть удобную обувь без каблуков

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии из Рима

Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Пешая
скидка
15%
159 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия и прогулка по живописным уголкам Рима с профессионалом
Погрузитесь в атмосферу Рима, запечатлевая моменты у его знаковых достопримечательностей. Профессиональный фотограф сделает этот день незабываемым
Начало: Piazza Venezia
2 сен в 10:30
5 сен в 06:30
165141 за всё до 4 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
Пешая
скидка
15%
48 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
9 сен в 08:30
10 сен в 08:30
235200 за всё до 5 чел.
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Пешая
скидка
15%
52 отзыва
2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям
Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
5 сен в 06:30
6 сен в 06:30
215183 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
ХорошоТам