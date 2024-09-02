Рим — сам по себе красивая картинка, куда бы вы ни ступили. Я помогу решить сложную задачу — выберу атмосферные места для вашей фотосессии и оставлю вам на память профессиональные снимки. Разбавлю прогулку лёгкими рассказами об архитектуре. Завершим встречу по вашему желанию за чашечкой кофе или итальянским мороженым. А может, устроим pizza time?

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Риме

Елена Ваш гид в Риме

Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание фото-прогулки

Для фотосессии вы можете выбрать одну из локаций:

Величественный Колизей

Капитолийский холм

Колоритные улочки Рима

Или предложить свою. Любые варианты приветствуются и обсуждаются.

Главное помните, лучшее время для прогулок по Риму — около 7:30 утра. Особенно летом, когда в городе очень жарко.

А чтобы вы провели время ещё и познавательно, я расскажу интересные факты. Например, историю Витториано — монумента в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II. Объясню, какие ценности итальянцев олицетворяют 6 статуй вокруг скульптуры и на какие благородные города Италии намекают женские фигуры на пьедестале.

Организационные детали