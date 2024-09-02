Рим — сам по себе красивая картинка, куда бы вы ни ступили.
Я помогу решить сложную задачу — выберу атмосферные места для вашей фотосессии и оставлю вам на память профессиональные снимки. Разбавлю прогулку лёгкими рассказами об архитектуре. Завершим встречу по вашему желанию за чашечкой кофе или итальянским мороженым. А может, устроим pizza time?
Я помогу решить сложную задачу — выберу атмосферные места для вашей фотосессии и оставлю вам на память профессиональные снимки. Разбавлю прогулку лёгкими рассказами об архитектуре. Завершим встречу по вашему желанию за чашечкой кофе или итальянским мороженым. А может, устроим pizza time?
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Для фотосессии вы можете выбрать одну из локаций:
- Величественный Колизей
- Капитолийский холм
- Колоритные улочки Рима
Или предложить свою. Любые варианты приветствуются и обсуждаются.
Главное помните, лучшее время для прогулок по Риму — около 7:30 утра. Особенно летом, когда в городе очень жарко.
А чтобы вы провели время ещё и познавательно, я расскажу интересные факты. Например, историю Витториано — монумента в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II. Объясню, какие ценности итальянцев олицетворяют 6 статуй вокруг скульптуры и на какие благородные города Италии намекают женские фигуры на пьедестале.
Организационные детали
- В течение недели после экскурсии вы получите 100–150 фотографий без обработки. Вышлю ссылку на облачное хранилище
- Дополнительно по желанию оплачиваются еда и напитки
- Рекомендую надеть удобную обувь без каблуков
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Я живу в Риме более 10 лет. Отлично знаю лучшие места для красивых фотографий. 2 года училась в Римской школе фотографии, очень люблю делать красивые картинки. Также могу арендовать платья и аксессуары, помогу вам в создании образа.Задать вопрос
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