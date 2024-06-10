Профессиональная фотосессия в Риме

Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях сказочной итальянской столицы
Приглашаю на фотосессию в Вечном городе! Я предложу несколько локаций в историческом центре на выбор. Среди них: фонтан Треви, Колизей, площадь Навона, Испанская лестница и другие. По желанию помогу в позировании и подборе образа. Всё это — в неформальной дружеской атмосфере.
Профессиональная фотосессия в Риме
Профессиональная фотосессия в Риме
Профессиональная фотосессия в Риме
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Фотосессия включает 2 локации, расположенные неподалёку друг от друга. Вам нужно выбрать из следующих вариантов:

  • Колизей и Римский форум
  • Фонтан Треви и Испанская лестница
  • Пантеон и фонтан Треви
  • Пантеон и площадь Навона с фонтанами
  • Площадь Навона и окружающие её атмосферные улочки
  • Испанская лестница и улица, где снимались «Римские каникулы»
  • Испанская лестница и панорамная площадка Пинчо с видом на Рим
  • Замок Ангелов и площадь перед Ватиканом

Рекомендую бронировать фотосессию утром, когда на улицах мало людей и хороший свет.

Организационные детали

  • Первые фото в ретуши и видео вы получите уже на следующий день
  • Всего вы получите 20 фото в детальной ретуши, 1-2 видео Reels, все исходники (около 300-400 кадров) ссылкой на облачное хранилище. Срок выполнения — до трёх недель
  • Есть опция срочной обработки фото в течение трёх дней. Доплата составит 80 евро
  • По запросу я могу помочь с услугами визажиста и парикмахера, арендой летящих платьев и ретро-автомобиля, подборе цветов и букетов. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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