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Приглашаю на фотосессию в Вечном городе! Я предложу несколько локаций в историческом центре на выбор. Среди них: фонтан Треви, Колизей, площадь Навона, Испанская лестница и другие. По желанию помогу в позировании и подборе образа. Всё это — в неформальной дружеской атмосфере.