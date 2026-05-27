Мои заказы

Эмили в Риме: день из жизни героини сериала

Пройти по местам съёмок, узнать закулисные истории и насладиться настроением итальянской dolce vita
Приглашаю Вас на прогулку в стиле Netflix! Мы полюбуемся городом с Испанской лестницы, бросим монетку в фонтан Треви, прогуляемся по барочной площади Навона и заглянем в популярный у местных знаменитостей ресторан, где обедали Эмили и Марчелло. А закончим на террасе Палаццо Витториано с панорамным видом на Римский форум и Колизей.
Эмили в Риме: день из жизни героини сериала
Эмили в Риме: день из жизни героини сериала
Эмили в Риме: день из жизни героини сериала

Описание экскурсии

Испанская лестница — самая модная локация Рима

  • Мы начнём у легендарной лестницы, окружённой бутиками и элегантными витринами, прогуляемся по изысканным улицам и площадям — и вы вспомните их по кадрам из сериала
  • Я расскажу, почему именно Рим стал идеальным фоном для самой чарующей главы истории Эмили
  • Поделюсь закулисными историями съёмок, фактами о звёздах и секретами продакшена

Фонтан Треви — где желания сбываются, достаточно бросить монетку

Площадь Навона — барочная жемчужина

  • Вы окажетесь на великолепной площади с фонтанами, дворцами и атмосферой кафе
  • Оцените сочетание искусства, драмы и la dolce vita

Портико Оттавия и обед в культовом ресторане

Вы узнаете его гламурную историю и выясните, почему в сериале кадры из этого заведения сопровождаются оперной арией.

Театр Марцелла

  • Мы пройдём мимо величественных руин
  • Полюбуемся зданием, которое называют маленьким Колизеем

Капитолийский холм — сердце Древнего Рима

Поднимемся к политическому и символическому сердцу Древнего Рима, а по пути наверх город будет раскрываться перед вами как живая открытка.

Терраса Палаццо Витториано — и одна лучших смотровых площадок Рима

Кроме того:

  • мы будем делать гламурные фотостопы на местах съёмок сериала
  • я дам модные и лайфстайл-советы в стиле главной героини
  • при желании зайдём выпить шампанское, эспрессо или съесть джелато
  • вы получите VIP-рекомендации римских ресторанов

В фотогалерее к экскурсии представлены кадры из фильма «Римские каникулы» (студия Paramount Pictures, режиссёр Уильям Уайлер, 1953 года выпуска) и сериала «Эмили в Париже» (студия Darren Star Productions, режиссёр Эндрю Флеминг, 2020–2025 года выпуска).

Организационные детали

Обед в ресторане (€25 за чел.) и перекусы по пути не входят в стоимость — на ваше усмотрение, по меню.

в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 11:15, в среду в 09:30, в воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Испанской лестнице
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 11:15, в среду в 09:30, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия
Лия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Живу в Риме, реставрирую антиквариат. Как лицензированный гид провожу камерные экскурсии для увлечённых историей, а также приятные неспешные прогулки без очередей и толп. Маршрут можно скорректировать по вашему желанию — обращайтесь!

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии на «Эмили в Риме: день из жизни героини сериала»

Рим подземный. Рим мистерий
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Путешествие вглубь истории Рима через базилику Сан-Клементе. Откройте для себя древние ритуалы и мистерии, скрытые под современным городом
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Рим на веспе - VIP-поездка с местным гидом
На мотоцикле
1.5 часа
-
20%
7 отзывов
Индивидуальная
Рим на веспе - VIP-поездка с местным гидом
Познать Вечный город в скорости ветра и вкусе dolce vita
Начало: На Виа Кавур
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€100€125 за человека
Волшебство вечернего Рима
Пешая
3 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебство вечернего Рима
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
29 мая в 16:00
30 мая в 16:00
€240 за всё до 4 чел.
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
Пешая
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
Оценить вкуснейшую итальянскую кухню и увидеть главные достопримечательности Вечного города
Начало: Недалеко от фонтана Треви
Завтра в 12:00
29 мая в 12:00
€250 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
€80 за человека