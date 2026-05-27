Приглашаю Вас на прогулку в стиле Netflix! Мы полюбуемся городом с Испанской лестницы, бросим монетку в фонтан Треви, прогуляемся по барочной площади Навона и заглянем в популярный у местных знаменитостей ресторан, где обедали Эмили и Марчелло. А закончим на террасе Палаццо Витториано с панорамным видом на Римский форум и Колизей.

Описание экскурсии

Испанская лестница — самая модная локация Рима

Мы начнём у легендарной лестницы, окружённой бутиками и элегантными витринами, прогуляемся по изысканным улицам и площадям — и вы вспомните их по кадрам из сериала

Я расскажу, почему именно Рим стал идеальным фоном для самой чарующей главы истории Эмили

Поделюсь закулисными историями съёмок, фактами о звёздах и секретами продакшена

Фонтан Треви — где желания сбываются, достаточно бросить монетку

Площадь Навона — барочная жемчужина

Вы окажетесь на великолепной площади с фонтанами, дворцами и атмосферой кафе

Оцените сочетание искусства, драмы и la dolce vita

Портико Оттавия и обед в культовом ресторане

Вы узнаете его гламурную историю и выясните, почему в сериале кадры из этого заведения сопровождаются оперной арией.

Театр Марцелла

Мы пройдём мимо величественных руин

Полюбуемся зданием, которое называют маленьким Колизеем

Капитолийский холм — сердце Древнего Рима

Поднимемся к политическому и символическому сердцу Древнего Рима, а по пути наверх город будет раскрываться перед вами как живая открытка.

Терраса Палаццо Витториано — и одна лучших смотровых площадок Рима

Кроме того:

мы будем делать гламурные фотостопы на местах съёмок сериала

я дам модные и лайфстайл-советы в стиле главной героини

при желании зайдём выпить шампанское, эспрессо или съесть джелато

вы получите VIP-рекомендации римских ресторанов

В фотогалерее к экскурсии представлены кадры из фильма «Римские каникулы» (студия Paramount Pictures, режиссёр Уильям Уайлер, 1953 года выпуска) и сериала «Эмили в Париже» (студия Darren Star Productions, режиссёр Эндрю Флеминг, 2020–2025 года выпуска).

Организационные детали

Обед в ресторане (€25 за чел.) и перекусы по пути не входят в стоимость — на ваше усмотрение, по меню.