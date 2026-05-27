Приглашаю Вас на прогулку в стиле Netflix! Мы полюбуемся городом с Испанской лестницы, бросим монетку в фонтан Треви, прогуляемся по барочной площади Навона и заглянем в популярный у местных знаменитостей ресторан, где обедали Эмили и Марчелло. А закончим на террасе Палаццо Витториано с панорамным видом на Римский форум и Колизей.
Описание экскурсии
Испанская лестница — самая модная локация Рима
- Мы начнём у легендарной лестницы, окружённой бутиками и элегантными витринами, прогуляемся по изысканным улицам и площадям — и вы вспомните их по кадрам из сериала
- Я расскажу, почему именно Рим стал идеальным фоном для самой чарующей главы истории Эмили
- Поделюсь закулисными историями съёмок, фактами о звёздах и секретами продакшена
Фонтан Треви — где желания сбываются, достаточно бросить монетку
Площадь Навона — барочная жемчужина
- Вы окажетесь на великолепной площади с фонтанами, дворцами и атмосферой кафе
- Оцените сочетание искусства, драмы и la dolce vita
Портико Оттавия и обед в культовом ресторане
Вы узнаете его гламурную историю и выясните, почему в сериале кадры из этого заведения сопровождаются оперной арией.
Театр Марцелла
- Мы пройдём мимо величественных руин
- Полюбуемся зданием, которое называют маленьким Колизеем
Капитолийский холм — сердце Древнего Рима
Поднимемся к политическому и символическому сердцу Древнего Рима, а по пути наверх город будет раскрываться перед вами как живая открытка.
Терраса Палаццо Витториано — и одна лучших смотровых площадок Рима
Кроме того:
- мы будем делать гламурные фотостопы на местах съёмок сериала
- я дам модные и лайфстайл-советы в стиле главной героини
- при желании зайдём выпить шампанское, эспрессо или съесть джелато
- вы получите VIP-рекомендации римских ресторанов
В фотогалерее к экскурсии представлены кадры из фильма «Римские каникулы» (студия Paramount Pictures, режиссёр Уильям Уайлер, 1953 года выпуска) и сериала «Эмили в Париже» (студия Darren Star Productions, режиссёр Эндрю Флеминг, 2020–2025 года выпуска).
Организационные детали
Обед в ресторане (€25 за чел.) и перекусы по пути не входят в стоимость — на ваше усмотрение, по меню.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 11:15, в среду в 09:30, в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Испанской лестнице
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 11:15, в среду в 09:30, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Живу в Риме, реставрирую антиквариат. Как лицензированный гид провожу камерные экскурсии для увлечённых историей, а также приятные неспешные прогулки без очередей и толп. Маршрут можно скорректировать по вашему желанию — обращайтесь!
