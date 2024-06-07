О Олеся Добро пожаловать в Рим Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.

P Petr Знакомство с Римом в мини-группе Татьяна лучший гид в Риме. Искренне рекомендуем!

Л Леонид Узнать Рим за один день Елена, отличный экскурсовод, интересная подача материала. Передвигать на комфортном автомобиле. Осталось отличное впечатление. Всем рекомендую!!

Я Ярославна Знакомство с Римом в мини-группе читать дальше дальнейшего пребывания в городе. Татьяна ответила на все интересующие нас вопросы, порекомендовала ряд важных мест к посещению (домашнее задание). Рекомендуем 👍🏼 Отличное знакомство с Римом в компании Татьяны. Вся прогулка пролетела как один миг, масса впечатлений, информации и практических советов для

А Алла Знакомство с Римом в мини-группе читать дальше с ней. Я от всей души желаю всем кто хочет узнать историю Рима попасть имено к Татьяне,а компании в которой она работает беречь и дорожить такими сотрудниками спасибо. Великолепная экскурсия,благодаря Татьяне мы узнали очень много, восхитительно,она нас погрузила в историю Рима,мы ей очень благодарны за всё время,что провели

А Анна Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе Отличная, увлекательная экскурсия по демократичной цене. Гид водил нас по городу 3.5 часа, вместо заявленных 2.5. Всё очень понравилось! Благодарим!

И Ирина Рим с привидениями Супер экскурсия! Интересно и позитивно. Спасибо еще раз Вероника за душевный вечер

А Алина Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе Себастьян отличный экскурсовод, старался показать больше заявленного. Интересный собеседник и творческий человек. Рада знакомству. После заказали индивидуальную экскурсию с Себастьяном.

E Elena Добро пожаловать в Рим Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно и увлекательно. Елена отличный рассказчик и очень приятный, милый человек 💗 и фотографии делает прекрасные!