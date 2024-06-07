Площадь Испании и Испанская лестница – экскурсии в Риме

Найдено 24 экскурсии в категории «Площадь Испании и Испанская лестница» в Риме на русском языке, цены от €20, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Римом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
36 отзывов
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
34 за человека
Узнать Рим за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 291248 за всё до 5 чел.
Обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
174 отзыва
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
143 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Сквозь эпохи Вечного города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Сквозь эпохи Вечного города: индивидуальная экскурсия по Риму
Прогулка по историческому центру Рима с увлекательными рассказами о судьбах жителей, от императоров до мафиози и куртизанок
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 120 за всё до 5 чел.
Рим с привидениями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
105 за всё до 5 чел.
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
25 отзывов
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2520 за человека
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты
Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Великий Рим и его легенды
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 171120 за всё до 5 чел.
Римские легенды классического маршрута
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 200 за всё до 5 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
290 за всё до 7 чел.
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас
Начало: У Испанской лестницы
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
150128 за всё до 8 чел.
Рим: 30 веков за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Рим: 30 веков за 3 часа
Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты
Начало: У метро Колизей
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Величие римских площадей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Величие римских площадей
Влюбиться в Вечный город через шедевры гениальных зодчих, художников и скульпторов
Начало: на площади Навона
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
140 за всё до 5 чел.
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 240 за всё до 5 чел.
Ваша подружка в Риме: покажет, расскажет, пофотографирует
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Ваша подружка в Риме: покажет, расскажет, пофотографирует
Я проведу вас по любимому городу, поделюсь многолетним опытом жизни в нём и поснимаю на вашу технику
Начало: На площади Испании
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
125 за всё до 2 чел.
Рим Караваджо, Пикассо, Феллини и других великих мэтров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Рим Караваджо, Пикассо, Феллини и других великих мэтров
Увидеть настоящий характер города, а не просто красивую картинку
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
210 за всё до 6 чел.
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
Оценить вкуснейшую итальянскую кухню и увидеть главные достопримечательности Вечного города
Начало: Недалеко от фонтана Треви
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
250 за всё до 4 чел.
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3.5 часа
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
Отправиться в увлекательное путешествие по самым волшебным и необычным уголкам Вечного города
Начало: У колонны Марка Аврелия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220198 за всё до 5 чел.
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Начало: у метро Flaminio
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
75 за человека
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
10080 за всё до 3 чел.
Любовь и страсть в Древнем Риме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Любовь и страсть в Древнем Риме
Погулять по историческому центру и обсудить романтический аспект в жизни древних римлян
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • P
    Petr
    5 июня 2024
    Знакомство с Римом в мини-группе
    Татьяна лучший гид в Риме. Искренне рекомендуем!
  • Л
    Леонид
    2 июня 2024
    Узнать Рим за один день
    Елена, отличный экскурсовод, интересная подача материала. Передвигать на комфортном автомобиле. Осталось отличное впечатление. Всем рекомендую!!
  • Я
    Ярославна
    2 июня 2024
    Знакомство с Римом в мини-группе
    Отличное знакомство с Римом в компании Татьяны. Вся прогулка пролетела как один миг, масса впечатлений, информации и практических советов для
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    дальнейшего пребывания в городе. Татьяна ответила на все интересующие нас вопросы, порекомендовала ряд важных мест к посещению (домашнее задание). Рекомендуем 👍🏼

  • А
    Алла
    30 мая 2024
    Знакомство с Римом в мини-группе
    Великолепная экскурсия,благодаря Татьяне мы узнали очень много, восхитительно,она нас погрузила в историю Рима,мы ей очень благодарны за всё время,что провели
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    с ней. Я от всей души желаю всем кто хочет узнать историю Рима попасть имено к Татьяне,а компании в которой она работает беречь и дорожить такими сотрудниками спасибо.

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
    Отличная, увлекательная экскурсия по демократичной цене. Гид водил нас по городу 3.5 часа, вместо заявленных 2.5. Всё очень понравилось! Благодарим!
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Рим с привидениями
    Супер экскурсия! Интересно и позитивно. Спасибо еще раз Вероника за душевный вечер
  • А
    Алина
    21 мая 2024
    Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
    Себастьян отличный экскурсовод, старался показать больше заявленного. Интересный собеседник и творческий человек. Рада знакомству. После заказали индивидуальную экскурсию с Себастьяном.
  • E
    Elena
    16 мая 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно и увлекательно. Елена отличный рассказчик и очень приятный, милый человек 💗 и фотографии делает прекрасные!
    Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно
  • а
    арсоу
    8 мая 2024
    Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
    Хороший маршрут 7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе. Ходили много… непринуждённо … Рекомендую тур

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Площадь Испании и Испанская лестница»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Знакомство с Римом в мини-группе
  2. Узнать Рим за один день
  3. Обзорная прогулка по Риму
  4. Добро пожаловать в Рим
  5. Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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