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Мини-группа
5.5 часов
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€34 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 291€248 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
€143 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сквозь эпохи Вечного города: индивидуальная экскурсия по Риму
Прогулка по историческому центру Рима с увлекательными рассказами о судьбах жителей, от императоров до мафиози и куртизанок
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
€105 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
25€20 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты
Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 171€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€290 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас
Начало: У Испанской лестницы
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
150€128 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты
Начало: У метро Колизей
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Величие римских площадей
Влюбиться в Вечный город через шедевры гениальных зодчих, художников и скульпторов
Начало: на площади Навона
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ваша подружка в Риме: покажет, расскажет, пофотографирует
Я проведу вас по любимому городу, поделюсь многолетним опытом жизни в нём и поснимаю на вашу технику
Начало: На площади Испании
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим Караваджо, Пикассо, Феллини и других великих мэтров
Увидеть настоящий характер города, а не просто красивую картинку
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
Оценить вкуснейшую итальянскую кухню и увидеть главные достопримечательности Вечного города
Начало: Недалеко от фонтана Треви
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
3.5 часа
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
Отправиться в увлекательное путешествие по самым волшебным и необычным уголкам Вечного города
Начало: У колонны Марка Аврелия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220€198 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Начало: у метро Flaminio
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
€75 за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
100€80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Любовь и страсть в Древнем Риме
Погулять по историческому центру и обсудить романтический аспект в жизни древних римлян
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся7 июня 2024Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- PPetr5 июня 2024Татьяна лучший гид в Риме. Искренне рекомендуем!
- ЛЛеонид2 июня 2024Елена, отличный экскурсовод, интересная подача материала. Передвигать на комфортном автомобиле. Осталось отличное впечатление. Всем рекомендую!!
- ЯЯрославна2 июня 2024Отличное знакомство с Римом в компании Татьяны. Вся прогулка пролетела как один миг, масса впечатлений, информации и практических советов для
- ААлла30 мая 2024Великолепная экскурсия,благодаря Татьяне мы узнали очень много, восхитительно,она нас погрузила в историю Рима,мы ей очень благодарны за всё время,что провели
- ААнна28 мая 2024Отличная, увлекательная экскурсия по демократичной цене. Гид водил нас по городу 3.5 часа, вместо заявленных 2.5. Всё очень понравилось! Благодарим!
- ИИрина28 мая 2024Супер экскурсия! Интересно и позитивно. Спасибо еще раз Вероника за душевный вечер
- ААлина21 мая 2024Себастьян отличный экскурсовод, старался показать больше заявленного. Интересный собеседник и творческий человек. Рада знакомству. После заказали индивидуальную экскурсию с Себастьяном.
- EElena16 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно и увлекательно. Елена отличный рассказчик и очень приятный, милый человек 💗 и фотографии делает прекрасные!
- аарсоу8 мая 2024Хороший маршрут 7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе. Ходили много… непринуждённо … Рекомендую тур
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Площадь Испании и Испанская лестница»
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