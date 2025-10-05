Индивидуальная экскурсия на Vespa предлагает уникальную возможность увидеть Рим за два часа.
Вместе с опытным водителем, гости смогут насладиться видами Колизея, Форума, Трастевере и других знаковых мест. Маршрут включает остановки для
Вместе с опытным водителем, гости смогут насладиться видами Колизея, Форума, Трастевере и других знаковых мест. Маршрут включает остановки для
5 причин купить эту экскурсию
- 🛵 Уникальный транспорт - Vespa
- 📸 Фотостопы на знаковых местах
- ☕ Включены угощения
- 🏛️ Истории от местного жителя
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Колизей
- Форум
- Циркус Максимус
- Авентинский холм
- Окно ключа Мальтийского ордена
- Трастевере
- Джаниколо
- Пьяцца Навона
- Пантеон
- Замок Святого Ангела
- Набережная Тибра
Описание экскурсии
Мы покажем:
- Колизей и Форум — объедем снаружи, сделаем фото и расскажем о гладиаторах и Древнем Риме
- Циркус Максимус и Авентинский холм — насладимся романтичной смотровой площадкой
- Окно ключа Мальтийского ордена — уникальный ракурс на купол Святого Петра
- Трастевере — уютные улочки, где можно остановиться на кофе или джелато
- Джаниколо (холм Яникул) — панораму Рима и романтику заката
- Пьяццу Навона и Пантеон — проедем мимо знаменитых площадей и храмов
- Замок Святого Ангела и набережную Тибра — завершим прогулку в атмосфере кино
Водитель-римлянин поделится личными историями, расскажет, как город живёт сегодня, о привычках местных и их отношении к жизни. И объяснит, почему Vespa — лучший способ увидеть Рим.
Организационные детали
- Поездка проходит на оригинальных итальянских скутерах Vespa с опытными местными водителями. Вам не нужно уметь водить — вы едете как пассажир, наслаждаясь маршрутом и атмосферой
- Экскурсия подходит для путешественников старше 10 лет:
— дети от 10 до 15 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых и при предварительном согласовании
— мы настоятельно не рекомендуем поездку беременным женщинам
- В стоимость включены фотостопы и небольшое угощение (джелато, кофе или десерт — по погоде и настроению)
- С вами будут опытные водители из нашей команды
Важно
- Маршрут может немного меняться в зависимости от трафика, погодных условий и ваших пожеланий
- Возможен бесплатный трансфер из вашего отеля, если он находится в историческом центре Рима
- По возможности выбирайте удобную одежду и закрытую обувь
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€100
|Студенты
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жандияр — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 52 туристов
Меня зовут Жан, и я уже несколько лет живу в Риме, исследуя этот город на Веспе, разговаривая с местными, изучая его скрытые маршруты и настоящую жизнь. Я не просто показываюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
5 окт 2025
Эту экскурсию мы с мужем между собой назвали "Римские каникулы". И мы оба назвали её одной из лучшей нашей экскурсией в путешествиях!!! Жану 1000 звёзд за нее!
Данную экскурсию я заказывала
Данную экскурсию я заказывала
Ю
Юлия
20 сен 2025
Жандияр, огромное Вам, спасибо за эмоции, которые вы подарили нам в этот день! Это было-круто!!!! 🙌 Экскурсия-просто необыкновенная! Мы, в восторге!!!! Вы дарите людям не только заряд бодрости и превосходного настроения, но и очень интересно рассказываете о достопримечательностях Рима. Будем Вас рекомендовать) Спасибо)🫶
Наталья
11 сен 2025
Великолепно! Это не просто экскурсия, а реальное погружение в бурлящую жизнь города. Интереснейший рассказ гида, необычные, но безумно красивые места, по которым мы проезжали! Самая высокая смотровая площадка - сказочный
Е
Елена
27 авг 2025
Ездили сегодня, 26.08.2025, с мужем и дочерью (21г.) на экскурсию по Риму с Жаном и его командой на байках. Экскурсия в таком формате нам понравилась, на байках можно за короткое
Е
Елена
6 авг 2025
Когда попадаешь в Рим, то быстро понимаешь, что мопеды и мотоциклы являются важными составляющими формирующими атмосферу города. И тогда путешествие по городу на мопедах в компании замечательных гидов под интересный
а
андрей
24 июл 2025
Это Лучшик впечатления, которое мы получили от Рима. Спасибо большое ребятам, у нас был день рождения, и они сделали Для нас Праздник.
М
Марина
3 июн 2025
Vespa - это лучшее решение для обзорной экскурсии по Риму! Два часа пролетели незаметно.
Виолетта
9 мая 2025
Очень понравилась экскурсия))) Столько красоты и с ветерком! Огромное спасибо экскурсоводу Жану, столько интересной информации и комфортное вождение. Обязательно порекомендую друзьям!!))))
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия на улочках Рима
Погрузитесь в атмосферу Рима на индивидуальной фото-прогулке. Утренние съёмки в исторических местах и советы местного жителя сделают ваш день незабываемым
Начало: В районе метро Colosseo
Завтра в 12:00
12 ноя в 12:00
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборО Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу
Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города
19 ноя в 10:30
20 ноя в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков
Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
20 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€231 за всё до 4 чел.