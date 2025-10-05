Мои заказы

Увидеть Рим за 2 часа? Да, на Vespa

Уникальная экскурсия на Vespa: романтика Рима, личные истории и панорамы города с опытными водителями
Индивидуальная экскурсия на Vespa предлагает уникальную возможность увидеть Рим за два часа.

Вместе с опытным водителем, гости смогут насладиться видами Колизея, Форума, Трастевере и других знаковых мест. Маршрут включает остановки для
читать дальше

фотографий и небольшие угощения. Участники узнают о жизни города из первых уст и откроют для себя секреты Рима. Программа подходит для всех, кто старше 10 лет, и не требует навыков вождения

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛵 Уникальный транспорт - Vespa
  • 📸 Фотостопы на знаковых местах
  • ☕ Включены угощения
  • 🏛️ Истории от местного жителя
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Увидеть Рим за 2 часа? Да, на Vespa© Жандияр
Увидеть Рим за 2 часа? Да, на Vespa© Жандияр
Увидеть Рим за 2 часа? Да, на Vespa© Жандияр
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Форум
  • Циркус Максимус
  • Авентинский холм
  • Окно ключа Мальтийского ордена
  • Трастевере
  • Джаниколо
  • Пьяцца Навона
  • Пантеон
  • Замок Святого Ангела
  • Набережная Тибра

Описание экскурсии

Мы покажем:

  • Колизей и Форум — объедем снаружи, сделаем фото и расскажем о гладиаторах и Древнем Риме
  • Циркус Максимус и Авентинский холм — насладимся романтичной смотровой площадкой
  • Окно ключа Мальтийского ордена — уникальный ракурс на купол Святого Петра
  • Трастевере — уютные улочки, где можно остановиться на кофе или джелато
  • Джаниколо (холм Яникул) — панораму Рима и романтику заката
  • Пьяццу Навона и Пантеон — проедем мимо знаменитых площадей и храмов
  • Замок Святого Ангела и набережную Тибра — завершим прогулку в атмосфере кино

Водитель-римлянин поделится личными историями, расскажет, как город живёт сегодня, о привычках местных и их отношении к жизни. И объяснит, почему Vespa — лучший способ увидеть Рим.

Организационные детали

  • Поездка проходит на оригинальных итальянских скутерах Vespa с опытными местными водителями. Вам не нужно уметь водить — вы едете как пассажир, наслаждаясь маршрутом и атмосферой
  • Экскурсия подходит для путешественников старше 10 лет:
    — дети от 10 до 15 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых и при предварительном согласовании
    — мы настоятельно не рекомендуем поездку беременным женщинам
  • В стоимость включены фотостопы и небольшое угощение (джелато, кофе или десерт — по погоде и настроению)
  • С вами будут опытные водители из нашей команды

Важно

  • Маршрут может немного меняться в зависимости от трафика, погодных условий и ваших пожеланий
  • Возможен бесплатный трансфер из вашего отеля, если он находится в историческом центре Рима
  • По возможности выбирайте удобную одежду и закрытую обувь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€100
Студенты€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жандияр
Жандияр — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 52 туристов
Меня зовут Жан, и я уже несколько лет живу в Риме, исследуя этот город на Веспе, разговаривая с местными, изучая его скрытые маршруты и настоящую жизнь. Я не просто показываю
читать дальше

Рим — я помогаю почувствовать его, как чувствую сам: с уважением, с любовью и с лёгким азартом. Я основал небольшое агентство, чтобы делиться этим опытом с другими. Иногда экскурсии провожу лично, иногда — мои надёжные коллеги, такие же влюблённые в Рим, как и я. Мы всегда рядом — чтобы рассказать, перевести, помочь и сделать вашу поездку особенной. Мои гости часто говорят, что после тура они не просто лучше понимают Рим — они начинают чувствовать себя его частью. Если вы хотите именно этого — будем рады познакомиться!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Н
Надежда
5 окт 2025
Эту экскурсию мы с мужем между собой назвали "Римские каникулы". И мы оба назвали её одной из лучшей нашей экскурсией в путешествиях!!! Жану 1000 звёзд за нее!
Данную экскурсию я заказывала
читать дальше

как сюрприз для мужа. Он поклонник Vespa. Я же морально готовилась стиснуть зубы на 2 часа, чтобы продержаться и составить мужу компанию. И… ровно через 10 минут после начала экскурсии я абсолютно расслабилась и, как и муж, стала получать огромнейшее удовольствие!!!
Жан с напарником везли нас уверенно и комфортно, по пути очень интересно и с юмором рассказывая и показывая тот Рим, который сложно увидеть пешком или в автобусе. И, главное, это было АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНО!!!
С уверенностью это заявляю! Нам выдали шлемы. Ребята так легко маневрировали в потоке, что создавалось впечатление, что они единые с мопедами организмы. Мопеды кофортно оборудованы спинкой для пассажира. И точно скажу, что если бы за спиной у Жана была не я, взрослый человек, а ребёнок, то его ещё бережнее и трепетнее везли, чем меня. Родители, смеоо берите с собой детей на экскурсии с Жаном и его командой!
В дороге были небольшие остановки. На одной из них нас Жан угостил вкуснейшей гранитой в историческом баре, на второй сделали супер видовые фотографии. И 2 часа пролетели как 20 минут. Я, которая готовилась стиснуть зубы на всю экскурсию, чтобы продержатьсяи не бояться, не хотела слезать с мопеда!!! А муж просто сиял от счастья! Сюрприз удался на славу!!! Если мы снова будем в Риме, то обязательно снова попрошу Жана провести нам аналогичную экскурсию.

Жан, благодарю Вас от ВСЕЙ души за те прекрасные 2 часа, которые мы провели в вашей компании! Процветания Вам и много новых экскурсий на красивых Vespa!!! ВЫ ЛУЧШИЙ!

Ю
Юлия
20 сен 2025
Жандияр, огромное Вам, спасибо за эмоции, которые вы подарили нам в этот день! Это было-круто!!!! 🙌 Экскурсия-просто необыкновенная! Мы, в восторге!!!! Вы дарите людям не только заряд бодрости и превосходного настроения, но и очень интересно рассказываете о достопримечательностях Рима. Будем Вас рекомендовать) Спасибо)🫶
Наталья
Наталья
11 сен 2025
Великолепно! Это не просто экскурсия, а реальное погружение в бурлящую жизнь города. Интереснейший рассказ гида, необычные, но безумно красивые места, по которым мы проезжали! Самая высокая смотровая площадка - сказочный
читать дальше

вид вечного города, после которого невозможно в Рим не влюбиться. Просто восторг и взрыв эмоций! И шикарные фотографии на память, чтобы пересматривать их и перепроживать этот жизненный драйв вновь!
Огромное спасибо, Жандияр!

Великолепно! Это не просто экскурсия, а реальное погружение в бурлящую жизнь города. Интереснейший рассказ гида, необычные,Великолепно! Это не просто экскурсия, а реальное погружение в бурлящую жизнь города. Интереснейший рассказ гида, необычные,
Е
Елена
27 авг 2025
Ездили сегодня, 26.08.2025, с мужем и дочерью (21г.) на экскурсию по Риму с Жаном и его командой на байках. Экскурсия в таком формате нам понравилась, на байках можно за короткое
читать дальше

время объездить много интересных мест (в том числе, где нет большого скопления туристов). Плюс также в том, что даже в жаркий день ездить на байках с ветерком приятно. Отдельное спасибо за угощение - попробовали джелатто (местное мороженное), гранито (замороженный лед с кофе) и апероль.
Хотели бы предложить организатору при возможности предусмотреть связь гида со всеми участниками экскурсии, чтобы даже в движении все могли получать максимальное количество информации.

Ездили сегодня, 26.08.2025, с мужем и дочерью (21г.) на экскурсию по Риму с Жаном и егоЕздили сегодня, 26.08.2025, с мужем и дочерью (21г.) на экскурсию по Риму с Жаном и егоЕздили сегодня, 26.08.2025, с мужем и дочерью (21г.) на экскурсию по Риму с Жаном и егоЕздили сегодня, 26.08.2025, с мужем и дочерью (21г.) на экскурсию по Риму с Жаном и егоЕздили сегодня, 26.08.2025, с мужем и дочерью (21г.) на экскурсию по Риму с Жаном и егоЕздили сегодня, 26.08.2025, с мужем и дочерью (21г.) на экскурсию по Риму с Жаном и его
Е
Елена
6 авг 2025
Когда попадаешь в Рим, то быстро понимаешь, что мопеды и мотоциклы являются важными составляющими формирующими атмосферу города. И тогда путешествие по городу на мопедах в компании замечательных гидов под интересный
читать дальше

и ненавязчивый рассказ о знаковых местах Рима, посещение мест не входящих в стандартные маршруты и приятные сюрпризы становятся замечательным дополнением к знакомству с этим удивительным городом. Спасибо огромное Жану и компании за увлекательное путешествие! Мы с удовольствием прошли часть маршрута вечером, делясь впечатлениями и рассказами о нашем утреннем путешествии.

а
андрей
24 июл 2025
Это Лучшик впечатления, которое мы получили от Рима. Спасибо большое ребятам, у нас был день рождения, и они сделали Для нас Праздник.
М
Марина
3 июн 2025
Vespa - это лучшее решение для обзорной экскурсии по Риму! Два часа пролетели незаметно.
Виолетта
Виолетта
9 мая 2025
Очень понравилась экскурсия))) Столько красоты и с ветерком! Огромное спасибо экскурсоводу Жану, столько интересной информации и комфортное вождение. Обязательно порекомендую друзьям!!))))

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии из Рима

Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Пешая
2 часа
21 отзыв
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия на улочках Рима
Погрузитесь в атмосферу Рима на индивидуальной фото-прогулке. Утренние съёмки в исторических местах и советы местного жителя сделают ваш день незабываемым
Начало: В районе метро Colosseo
Завтра в 12:00
12 ноя в 12:00
€175 за всё до 5 чел.
О Риме с любовью
Пешая
3 часа
348 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу
Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города
19 ноя в 10:30
20 ноя в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Рим впервые
Пешая
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков
Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
20 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€231 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме