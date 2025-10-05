читать дальше

как сюрприз для мужа. Он поклонник Vespa. Я же морально готовилась стиснуть зубы на 2 часа, чтобы продержаться и составить мужу компанию. И… ровно через 10 минут после начала экскурсии я абсолютно расслабилась и, как и муж, стала получать огромнейшее удовольствие!!!

Жан с напарником везли нас уверенно и комфортно, по пути очень интересно и с юмором рассказывая и показывая тот Рим, который сложно увидеть пешком или в автобусе. И, главное, это было АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНО!!!

С уверенностью это заявляю! Нам выдали шлемы. Ребята так легко маневрировали в потоке, что создавалось впечатление, что они единые с мопедами организмы. Мопеды кофортно оборудованы спинкой для пассажира. И точно скажу, что если бы за спиной у Жана была не я, взрослый человек, а ребёнок, то его ещё бережнее и трепетнее везли, чем меня. Родители, смеоо берите с собой детей на экскурсии с Жаном и его командой!

В дороге были небольшие остановки. На одной из них нас Жан угостил вкуснейшей гранитой в историческом баре, на второй сделали супер видовые фотографии. И 2 часа пролетели как 20 минут. Я, которая готовилась стиснуть зубы на всю экскурсию, чтобы продержатьсяи не бояться, не хотела слезать с мопеда!!! А муж просто сиял от счастья! Сюрприз удался на славу!!! Если мы снова будем в Риме, то обязательно снова попрошу Жана провести нам аналогичную экскурсию.



Жан, благодарю Вас от ВСЕЙ души за те прекрасные 2 часа, которые мы провели в вашей компании! Процветания Вам и много новых экскурсий на красивых Vespa!!! ВЫ ЛУЧШИЙ!