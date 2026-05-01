Фонтан Треви - шедевр барокко (билеты включены)

Всмотреться в архитектурные детали и символы, чтобы понять их значение
Вы могли видеть это грандиозное творение архитектора Николо Сальви в кино: почти 50 метров в ширину и больше 26 метров в высоту.

Великолепные скульптуры, орнаменты и имитация скал — приглашаю прогуляться вокруг знаменитого фонтана и выяснить, как утилитарные сооружения обрели в Риме облик произведений искусства.
Описание билета

Это история о том, как на помощь природным источникам пришли насосы, и вместо подземных ключей на римских холмах забили фонтаны. А в 1732 году в центральной части города началось возведение героя нашей экскурсии — фонтана Треви. Вы рассмотрите его фееричную архитектуру барокко, познакомитесь с искусством освещения и динамики воды. Мы вспомним традиции, связанные с фонтаном Треви, поговорим об истории этого долгостроя и его создателях.

Вы узнаете:

  • где и для чего появились первые римские фонтаны
  • почему с началом эпохи Возрождения фонтаны в Европе стали частью архитектурного ансамбля
  • какое значение имеют элементы и детали фонтана Треви
  • сколько лет возводился этот долгострой
  • какие легенды связаны с римским шедевром барокко

Организационные детали

Входные билеты к фонтану Треви входят в стоимость экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Треви
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 1688 туристов
Я лицензированный гид по Риму и Ватикану, историк искусств — искусствовед, получила два высших образования в Римском университете Сапиенца. Мои экскурсии для тех, кто хочет путешествовать со смыслом. Тех, кому нужны
насмотренность и погружение в атмосферу истории и искусства Вечного города для собственного творческого процесса, саморазвития или профессионального развития, например, дизайнеров и архитекторов. Мне хочется пробудить ваш интерес и показать, что именно можно извлечь из произведений искусства и архитектуры для лучшего понимания себя и окружающего вас мира.

