Что вы можете увидеть 🤩

Экскурсия в музеи Ватикана наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и религиозную культуру Италии. Комплекс музеев, созданный всемогущими римскими папами, входит в 5 самых посещаемых музеев мира. Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело.
Вы увидите и посетите
Посещение Ватиканских музеев запомнится Вам на всю жизнь, однако потребует от Вас стойкости и терпения. Даже избежав вместе с гидом очереди в музеи Ватикана на несколько часов, которая здесь в порядке вещей, вас ждет протяженность музейных экспозиций длиной 7 км. Говорят, что если постоять около каждого экспоната 1 минуту, то на просмотр всей коллекции потребуется 12 лет! Собственно, поэтому существуют разные варианты маршрута. Предлагаемая нами программа длится 3 часа и является самой популярной и оптимальной в том смысле, что всего за один визит она охватывает ключевые достопримечательности музеев и рассказывает о главных событиях в истории Ватикана.
Дворик Еловой шишки с огромной бронзовой шишкой-фонтаном I или II век н. э.
Скульптуры «Лаокоон и его сыновья» — одна из самых больших скульптур в мире, и Апполона Бельведерского — непревзойденный канон красоты человеческого тела.
Музей Пио-Клементино с богатейшей коллекцией античного искусства.
Галерея Шпалер с коллекцией уникальных гобеленов, искусно восстановленных монахинями.
Галерея Географических карт, являющаяся крупнейшим в мире географическим музеем.
Комнаты Рафаэля, расписанные им и его учениками, поражающие глубиной замысла, образной насыщенностью, композиционной ясностью и упорядоченностью, общей гармонией.
Сикстинская капелла — великий шедевр Микеланджело, культурное достояние всего человечества. Потолок капеллы демонстрирует сотворение Адама и картины Страшного суда, а на фресках изображена жизнь Моисея и Христа.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Посещение базилики Св. Петра временно НЕ входит в программу экскурсии в связи с закрытием перехода, соединяющего музеи и собор из-за антиковидных ограничений. Продолжительность этих ограничений не определена. Вы можете посетить собор самостоятельно после экскурсии. Для этого нужно будет выйти из музеев и пешком дойти до площади Св. Петра. (около 15 минут вдоль стен Ватикана), вход в собор бесплатный. К сожалению, на входе в собор возможна очередь на металлоискатель, время ожидания в очереди может занять от 15 минут до 1-2 часов. Базилика Святого Петра открыта ежедневно, кроме среды, с 07:00 до 18:00 с октября по март и с 07:00 до 19:00 с апреля по сентябрь. В среду с 13:00 (в связи с аудиенциями папы Римского).
Вы узнаете
Увлекательную историю государства Святого Престола, что означает имя главы Ватикана и где проходит конклав — выборы папы;
Историю и особенности работ итальянских гениев Рафаэля, Пинтуриккио, Перуджино, Боттичелли и других; значение божественных фресок работы Микеланджело Буонарроти «Отделение света от тьмы», «Сотворение Солнца, Луны и растений», «Отделение суши от воды и сотворение рыб», «Сотворение рыб и птиц»;
Главные факты о величественной и самой роскошной базилике Католической церкви, ее реликвиях и ценностях, а также о площади Святого Петра, окруженной гениальной барочной архитектурой Бернини с эффектом иллюзорного обмана, возникающим если встать в известной точке в центре площади; и многое другое.
Напоследок Вы непременно получите совет заглянуть на папскую почту, чтобы отправить домой открытку со штемпелем папы римского.
ВАЖНО:
- В Италии с 6 августа 2021 для посещения музеев и закрытых ресторанов требуется сертификат Green pass с Qr-кодом, выдаваемый на основании вакцины из списка ЕМА/ВОЗ, или анти-ковид тест на английском или итальянском языках, действительный в течение 48 часов. Детям с 12 лет тоже нужен QR-код или тест.
- Если у вас нет QR-кода или теста, то вы можете сдать тест бесплатно на ж/д вокзале Termini в пункте Красного креста (ежедневно с 8 до 14, возможны длительные очереди) или сдать тест платно (стоимость €15-22, детский €8) в любом из авторизованных мест: https://www.salutelazio.it/strutture-private-autorizzate-test-antigenici-rapidi Негативный результат теста подходит для предъявления как в бумажном, так и цифровом виде.
Важно:
- Входные билеты в музеи Ватикана c правом входа без очереди (€21/взрослый и €12/детский 6-18 лет) включены в стоимость экскурсии. Для детей до 6 лет вход в Ватикан и участие в нашей экскурсии бесплатное. Билеты, заказанные нами для вас, позволят избежать стресса от бронирования на относительно сложном и русско-НЕговорящем сайте Ватикана, а также комфортно зайти в музеи Ватикана вместе с гидом через специальный вход, обойдя традиционную очередь. Входные билеты в музеи Ватикана будут у гида.
- Экскурсия проходит в мини группе по фиксированному еженедельному расписанию. Экскурсию проведет лицензированный гид из нашей команды — специалист в области истории искусств и Ватикана. Экскурсия длится 3 часа.
- Для входа в Ватикан требуется документ (или копия), удостоверяющий вашу личность, а также возраст ребенка в случае детских билетов. Для посещения Сикстинской капеллы и собора Св. Петра ваша одежда должна закрывать плечи, колени и декольте. Запрещено проносить зонты с длинной тростью, рюкзаки большого размера, колющие, режущие предметы, спиртное и жидкости в стекле. В соборе Святого Петра нельзя громко разговаривать, а в Капелле полностью запрещено разговаривать, фотографировать и снимать видео. Будьте максимально внимательны с документами, сумками и деньгами, даже в Ватикане случаются кражи.
- В праздничные дни (Пасха, майские праздники, Рождество), а также летом в Ватикане очень много посетителей. Единственный способ избежать этого — планировать путешествие в Рим в низкий сезон (с ноября по март). Если вы оказались в Риме в праздничные дни и решили посетить музеи Ватикана, то ваш терпеливый и позитивный настрой очень поможет гиду, а в итоге и всей группе. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы ожидания в возможных очередях (даже с учетом наличия билетов с приоритетным правом входа) было минимальным, а маршрут был максимально комфортным и при этом интересным.
- В случае экскурсий, начинающихся после 14:00 в зимние месяцы (с 1 ноября по 1 апреля), а также в некоторые дни в летние месяцы (по решению Папы) служба в соборе начинается или может начаться раньше. Во время службы гидам запрещено разговаривать и проводить экскурсию внутри собора. В таких случаях гид рассказывает о соборе снаружи, а внутри просто сопровождает группу. Чтобы минимизировать данный риск рекомендуем бронировать экскурсии на более раннее время при наличии мест в наших минигруппах.
- Если вы решили подняться под купол собора Св. Петра, то летом это можно сделать сразу после окончания экскурсии, не выходя за пределы Ватикана. Зимой (ноябрь-март) подъем под купол закрывается раньше, поэтому в случае экскурсий, начинающихся после 14:00, подняться под купол необходимо ДО начала экскурсии, а после этого отправиться на встречу с гидом к входу в музеи (15 минут пешком вдоль стен Ватикана). Чтобы подняться под купол, необходимо пройти в правый вход собора (вход в собор свободный, находится со стороны площади Св. Петра).