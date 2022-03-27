Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)

За 3 часа вы узнаете историю религиозного государства Ватикан, увидите не только известные с детства статуи

4.8
298 отзывов
Мини-группа
За 3 часа вы узнаете историю религиозного государства Ватикан, увидите не только известные с детства статуи и картины, но и сможете изучить ранее неизвестные вам экспозиции и памятники культуры.

Это — идеальная экскурсия для тех, кто оказался в Ватикане впервые и хочет узнать о нем, как можно больше полезной и интересной информации.
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)

Что вы можете увидеть 🤩

  • Музеи Ватикана
  • Сикстинская капелла
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия в музеи Ватикана наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и религиозную культуру Италии. Комплекс музеев, созданный всемогущими римскими папами, входит в 5 самых посещаемых музеев мира. Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело.

Вы увидите и посетите

Посещение Ватиканских музеев запомнится Вам на всю жизнь, однако потребует от Вас стойкости и терпения. Даже избежав вместе с гидом очереди в музеи Ватикана на несколько часов, которая здесь в порядке вещей, вас ждет протяженность музейных экспозиций длиной 7 км. Говорят, что если постоять около каждого экспоната 1 минуту, то на просмотр всей коллекции потребуется 12 лет! Собственно, поэтому существуют разные варианты маршрута. Предлагаемая нами программа длится 3 часа и является самой популярной и оптимальной в том смысле, что всего за один визит она охватывает ключевые достопримечательности музеев и рассказывает о главных событиях в истории Ватикана.
Дворик Еловой шишки с огромной бронзовой шишкой-фонтаном I или II век н. э.
Скульптуры «Лаокоон и его сыновья» — одна из самых больших скульптур в мире, и Апполона Бельведерского — непревзойденный канон красоты человеческого тела.
Музей Пио-Клементино с богатейшей коллекцией античного искусства.
Галерея Шпалер с коллекцией уникальных гобеленов, искусно восстановленных монахинями.
Галерея Географических карт, являющаяся крупнейшим в мире географическим музеем.
Комнаты Рафаэля, расписанные им и его учениками, поражающие глубиной замысла, образной насыщенностью, композиционной ясностью и упорядоченностью, общей гармонией.
Сикстинская капелла — великий шедевр Микеланджело, культурное достояние всего человечества. Потолок капеллы демонстрирует сотворение Адама и картины Страшного суда, а на фресках изображена жизнь Моисея и Христа.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Посещение базилики Св. Петра временно НЕ входит в программу экскурсии в связи с закрытием перехода, соединяющего музеи и собор из-за антиковидных ограничений. Продолжительность этих ограничений не определена. Вы можете посетить собор самостоятельно после экскурсии. Для этого нужно будет выйти из музеев и пешком дойти до площади Св. Петра. (около 15 минут вдоль стен Ватикана), вход в собор бесплатный. К сожалению, на входе в собор возможна очередь на металлоискатель, время ожидания в очереди может занять от 15 минут до 1-2 часов. Базилика Святого Петра открыта ежедневно, кроме среды, с 07:00 до 18:00 с октября по март и с 07:00 до 19:00 с апреля по сентябрь. В среду с 13:00 (в связи с аудиенциями папы Римского).

Вы узнаете

Увлекательную историю государства Святого Престола, что означает имя главы Ватикана и где проходит конклав — выборы папы;
Историю и особенности работ итальянских гениев Рафаэля, Пинтуриккио, Перуджино, Боттичелли и других; значение божественных фресок работы Микеланджело Буонарроти «Отделение света от тьмы», «Сотворение Солнца, Луны и растений», «Отделение суши от воды и сотворение рыб», «Сотворение рыб и птиц»;
Главные факты о величественной и самой роскошной базилике Католической церкви, ее реликвиях и ценностях, а также о площади Святого Петра, окруженной гениальной барочной архитектурой Бернини с эффектом иллюзорного обмана, возникающим если встать в известной точке в центре площади; и многое другое.
Напоследок Вы непременно получите совет заглянуть на папскую почту, чтобы отправить домой открытку со штемпелем папы римского.

ВАЖНО:

  • В Италии с 6 августа 2021 для посещения музеев и закрытых ресторанов требуется сертификат Green pass с Qr-кодом, выдаваемый на основании вакцины из списка ЕМА/ВОЗ, или анти-ковид тест на английском или итальянском языках, действительный в течение 48 часов. Детям с 12 лет тоже нужен QR-код или тест.
  • Если у вас нет QR-кода или теста, то вы можете сдать тест бесплатно на ж/д вокзале Termini в пункте Красного креста (ежедневно с 8 до 14, возможны длительные очереди) или сдать тест платно (стоимость €15-22, детский €8) в любом из авторизованных мест: https://www.salutelazio.it/strutture-private-autorizzate-test-antigenici-rapidi Негативный результат теста подходит для предъявления как в бумажном, так и цифровом виде.

Важно:

  • Входные билеты в музеи Ватикана c правом входа без очереди (€21/взрослый и €12/детский 6-18 лет) включены в стоимость экскурсии. Для детей до 6 лет вход в Ватикан и участие в нашей экскурсии бесплатное. Билеты, заказанные нами для вас, позволят избежать стресса от бронирования на относительно сложном и русско-НЕговорящем сайте Ватикана, а также комфортно зайти в музеи Ватикана вместе с гидом через специальный вход, обойдя традиционную очередь. Входные билеты в музеи Ватикана будут у гида.
  • Экскурсия проходит в мини группе по фиксированному еженедельному расписанию. Экскурсию проведет лицензированный гид из нашей команды — специалист в области истории искусств и Ватикана. Экскурсия длится 3 часа.
  • Для входа в Ватикан требуется документ (или копия), удостоверяющий вашу личность, а также возраст ребенка в случае детских билетов. Для посещения Сикстинской капеллы и собора Св. Петра ваша одежда должна закрывать плечи, колени и декольте. Запрещено проносить зонты с длинной тростью, рюкзаки большого размера, колющие, режущие предметы, спиртное и жидкости в стекле. В соборе Святого Петра нельзя громко разговаривать, а в Капелле полностью запрещено разговаривать, фотографировать и снимать видео. Будьте максимально внимательны с документами, сумками и деньгами, даже в Ватикане случаются кражи.
  • В праздничные дни (Пасха, майские праздники, Рождество), а также летом в Ватикане очень много посетителей. Единственный способ избежать этого — планировать путешествие в Рим в низкий сезон (с ноября по март). Если вы оказались в Риме в праздничные дни и решили посетить музеи Ватикана, то ваш терпеливый и позитивный настрой очень поможет гиду, а в итоге и всей группе. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы ожидания в возможных очередях (даже с учетом наличия билетов с приоритетным правом входа) было минимальным, а маршрут был максимально комфортным и при этом интересным.
  • В случае экскурсий, начинающихся после 14:00 в зимние месяцы (с 1 ноября по 1 апреля), а также в некоторые дни в летние месяцы (по решению Папы) служба в соборе начинается или может начаться раньше. Во время службы гидам запрещено разговаривать и проводить экскурсию внутри собора. В таких случаях гид рассказывает о соборе снаружи, а внутри просто сопровождает группу. Чтобы минимизировать данный риск рекомендуем бронировать экскурсии на более раннее время при наличии мест в наших минигруппах.
  • Если вы решили подняться под купол собора Св. Петра, то летом это можно сделать сразу после окончания экскурсии, не выходя за пределы Ватикана. Зимой (ноябрь-март) подъем под купол закрывается раньше, поэтому в случае экскурсий, начинающихся после 14:00, подняться под купол необходимо ДО начала экскурсии, а после этого отправиться на встречу с гидом к входу в музеи (15 минут пешком вдоль стен Ватикана). Чтобы подняться под купол, необходимо пройти в правый вход собора (вход в собор свободный, находится со стороны площади Св. Петра).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в Ватикан с правом входа без очереди
  • 3 часа с лицензированным гидом Ватикана
Что не входит
  • Трансфер до места встречи с гидом
  • Подъем под купол Собора: на лифте €10/пешком €8 летом 8:00-17:45, зимой до 16:45. Лифт поднимет вас только до середины пути (до основания купола), а дальше вам придется подниматься пешком (320 ступеней) по очень узкой лестнице
Где начинаем и завершаем?
Начало: Via Tunisi, 2
Завершение: Piazza San Pietro
Когда и сколько длится
Когда: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Предоплата не возвращается, так как в стоимость сходят входные билеты
  • ВАЖНО: вход в Ватикан возможен только при условии наличия:
  • маски и температуры не выше 37,5
  • сертификата с QR-кодом или анти-ковид теста 48 часов (подробная информация ниже)
  • документа (или копии), удостоверяющего личность, а также возраст в случае детских билетов
  • Входные билеты в музеи Ватикана с правом входа без очереди входят в стоимость экскурсии. Билеты невозвратные, строго привязаны к дате и времени входа и заказываются заранее. В связи с этим внесенный аванс в размере €21/взрослый участник и €12/детский также является невозвратным. Ваши билеты будут у гида
  • Посещение базилики Св. Петра временно НЕ входит в программу экскурсии в связи с закрытием перехода, соединяющего музеи и собор из-за антиковидных ограничений. Вы можете посетить собор самостоятельно после экскурсии. Для этого нужно будет выйти из музеев и пешком дойти до площади Св. Петра (около 15 минут вдоль стен Ватикана), вход в собор бесплатный, но возможна очередь. Базилика открыта окт-март с 07:00 до 18:00, апр-сент с 07:00 до 19:00. По средам с 13:00 (в связи с аудиенциями Папы)
  • На экскурсию выбирайте одежду, закрывающую плечи, колени и декольте. Запрещено проносить зонт-трость, большие рюкзаки, колющие, режущие предметы, спиртное и жидкости в стекле. В соборе Святого Петра нельзя громко разговаривать, а в Капелле полностью запрещено разговаривать, фотографировать и снимать видео
  • Для вашего комфорта мы предоставляем радионаушники, которые мы обязаны арендовать в Ватикане. Если у вас есть свои наушники хорошего качества (головная часть, вставляемая в ушные раковины), то вы сможете использовать ее вместе с блоком рации Ватикана
  • QR-КОД ИЛИ АНТИ-КОВИД ТЕСТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ВАТИКАНА:
  • В Италии с 6 августа 2021 для посещения музеев и закрытых ресторанов требуется сертификат Green pass с Qr-кодом, выдаваемый на основании вакцины из списка ЕМА/ВОЗ, или анти-ковид тест на английском или итальянском языках, действительный в течение 48 часов. Детям с 12 лет тоже нужен QR-код или тест
  • Если у вас нет QR-кода или теста, то вы можете сдать тест бесплатно на ж/д вокзале Termini в пункте Красного креста (ежедневно с 8 до 14, возможны длительные очереди) или сдать тест платно (стоимость €15-22, детский €8) в любом из авторизованных мест: https://www.salutelazio.it/strutture-private-autorizzate-test-antigenici-rapidi Негативный результат теста подходит для предъявления как в бумажном, так и цифровом виде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам

Отзывы от туристов

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