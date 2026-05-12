Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и Собор Святого Петра - в мини-группе (билеты не включены)
Полтора тысячелетия папской коллекции - в одной экскурсии с приоритетным входом без очереди
Музеи Ватикана хранят несметные художественные сокровища, но без знающего гида здесь легко пропустить важное.
С нами вы познакомитесь с главными шедеврами коллекции, которую папы римские собирали 1500 лет, судьбами её владельцев и художников. Вы увидите Сикстинскую капеллу с фресками Микеланджело и посетите собор Святого Петра.
Галереи Музеев Ватикана — вы пройдёте по залам с античными скульптурами и увидите работы, которые стали эталоном красоты для художников Возрождения.
Галерея канделябров и Галерея гобеленов — эти залы сами по себе — произведения искусства.
Галерея географических карт — здесь собраны 40 карт итальянских регионов 16 века. Их детализация и изящество поражают современного зрителя.
Комнаты Рафаэля (по возможности) — фрески, которые молодой художник создавал в те же годы, что Микеланджело расписывал потолок Сикстинской капеллы. Насладимся соперничеством двух гениев — в одном здании, в одно время.
Сикстинская капелла — вы узнаете, что именно художник изобразил на каждой из сцен, почему заказ едва не погубил его репутацию и что он спрятал в незаметных деталях.
Собор Святого Петра — в главный храм католического мира вы войдёте из Сикстинской капеллы без очереди. Сделать это можно только с гидом и билетами в собор. Экскурсия продолжительностью 30 минут включена в стоимость.
Маршрут может быть скорректирован, если одна из галерей или собор окажутся временно закрыты.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно перед началом экскурсии: — в Музеи Ватикана: €43 — взрослый, €36 — детский (7–17 лет) — в Собор Св. Петра: €7 — взрослый, €4 — детский (7–17 лет)
Дети любого возраста могут принять участие в экскурсии только в сопровождении взрослых
Посещение собора не гарантировано для экскурсий, которые начинаются в 15:30 или позже
Чаевые — на ваше усмотрение
Программа не подходит людям с ограниченными возможностями
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник и четверг в 11:00
Стоимость билета
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€80
Дети до 6 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В офисе возле входа в Музеи Ватикана
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник и четверг в 11:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 38 туристов
В августе 2025 года праздновал 15 лет жизни в Риме. Всё это время я работал гидом по Италии.
В 2018 году мы открыли в Риме туристическую компанию. Сегодня с нами сотрудничает 40 выдающихся гидов на русском языке. У каждого из них есть сильные стороны, и мы знаем, кто идеально подойдёт для интересующей вас экскурсии.
Е
Елена
Отличная экскурсия! Спасибо Александру за прекрасную организацию, благодаря всем броням и дополнительному qr мы быстро прошли очередь на вход и без очереди, через отдельный проход попали в собор. Экскурсию для нашей группы читать дальшеуменьшить
проводила гид Яна, ей отдельная огромная благодарность. Всё было очень интересно, увлекательно и отлично организовано. Яна не только подробно рассказывала и показывала, но и делилась необычными фактами, проводила интерактивы и проверяла, что мы запомнили самое интересное. Яна также показала нам кареты пап, дворик с шишкой и даже покрутила для нас земной шар ☺️ Во время экскурсии встретили Александра в музеях с другой группой, нам было очень приятно, что он проявил внимание и уточнил, всё ли у нас в порядке. Экскурсия прошла просто на 10/10. Спасибо Александру и Яне ещё раз за прекрасные впечатления! Всем рекомендуем)
Александр
Ответ организатора:
Спасибо большое за приятный отзыв. Мы действительно очень стараемся и ценим каждого клиента. И мы искренне рады, что Вам всё понравилось. Надеемся ещё увидеть Вас на наших экскурсиях.
