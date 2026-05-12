Музеи Ватикана хранят несметные художественные сокровища, но без знающего гида здесь легко пропустить важное. С нами вы познакомитесь с главными шедеврами коллекции, которую папы римские собирали 1500 лет, судьбами её владельцев и художников. Вы увидите Сикстинскую капеллу с фресками Микеланджело и посетите собор Святого Петра.

Галереи Музеев Ватикана — вы пройдёте по залам с античными скульптурами и увидите работы, которые стали эталоном красоты для художников Возрождения.

Галерея канделябров и Галерея гобеленов — эти залы сами по себе — произведения искусства.

Галерея географических карт — здесь собраны 40 карт итальянских регионов 16 века. Их детализация и изящество поражают современного зрителя.

Комнаты Рафаэля (по возможности) — фрески, которые молодой художник создавал в те же годы, что Микеланджело расписывал потолок Сикстинской капеллы. Насладимся соперничеством двух гениев — в одном здании, в одно время.

Сикстинская капелла — вы узнаете, что именно художник изобразил на каждой из сцен, почему заказ едва не погубил его репутацию и что он спрятал в незаметных деталях.

Собор Святого Петра — в главный храм католического мира вы войдёте из Сикстинской капеллы без очереди. Сделать это можно только с гидом и билетами в собор. Экскурсия продолжительностью 30 минут включена в стоимость.

Маршрут может быть скорректирован, если одна из галерей или собор окажутся временно закрыты.

