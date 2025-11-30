Галерея Боргезе — это настоящий шедевр среди музеев. Здесь хранится одна из самых впечатляющих коллекций искусства в мире — предмет страсти и гордости кардинала Шипионе Боргезе. Вы пройдёте по залам, каждый из которых рассказывает свою историю, полюбуетесь бессмертными произведениями искусства и узнаете какими правдами и неправдами Боргезе собирал свою коллекцию.

Античные скульптуры, живопись и мозаики из личной коллекции кардинала Шипионе Боргезе

Мраморные композиции Джованни Лоренцо Бернини, в которых оживают образы мифов

Совершенные скульптуры Антонио Канова, которые поражают гармонией и утончённостью

Богатейшее собрание живописи: Рафаэль, Тициан, Лукас Кранах, Караваджо, Доминикино и другие мастера

Историю создания этой уникальной коллекции и её связующую нить — жизнь кардинала Боргезе

О том, на какие хитрости, интриги ему приходилось идти, чтобы заполучить шедевры в собрание

Какими принципами руководствовался кардинал при подборе произведений искусства

А после экскурсии вы самостоятельно насладитесь прогулкой по парку Боргезе и полюбуетесь редкими растениями. При желании прокатитесь на велосипеде или на лодке. А ещё совсем рядом с галереей находится римский зоопарк.

Билеты нужно обязательно купить заранее онлайн на официальном сайте — €15 за чел. Напишите мне, чтобы согласовать дату и время экскурсии. При покупке билетов выберите дополнительную опцию «билет для гида» за €2 — я верну вам их при встрече.