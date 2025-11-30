Галерея Боргезе — это настоящий шедевр среди музеев.
Здесь хранится одна из самых впечатляющих коллекций искусства в мире — предмет страсти и гордости кардинала Шипионе Боргезе.
Вы пройдёте по залам, каждый из которых рассказывает свою историю, полюбуетесь бессмертными произведениями искусства и узнаете какими правдами и неправдами Боргезе собирал свою коллекцию.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Античные скульптуры, живопись и мозаики из личной коллекции кардинала Шипионе Боргезе
- Мраморные композиции Джованни Лоренцо Бернини, в которых оживают образы мифов
- Совершенные скульптуры Антонио Канова, которые поражают гармонией и утончённостью
- Богатейшее собрание живописи: Рафаэль, Тициан, Лукас Кранах, Караваджо, Доминикино и другие мастера
Вы узнаете
- Историю создания этой уникальной коллекции и её связующую нить — жизнь кардинала Боргезе
- О том, на какие хитрости, интриги ему приходилось идти, чтобы заполучить шедевры в собрание
- Какими принципами руководствовался кардинал при подборе произведений искусства
- И многое другое
А после экскурсии вы самостоятельно насладитесь прогулкой по парку Боргезе и полюбуетесь редкими растениями. При желании прокатитесь на велосипеде или на лодке. А ещё совсем рядом с галереей находится римский зоопарк.
Организационные детали
Билеты нужно обязательно купить заранее онлайн на официальном сайте — €15 за чел. Напишите мне, чтобы согласовать дату и время экскурсии. При покупке билетов выберите дополнительную опцию «билет для гида» за €2 — я верну вам их при встрече.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Галереи Боргезе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Я частный гид по Риму и региону Лацио. Живу в этом прекрасном городе много лет. Закончила курс «История искусств» в римском государственном университете. Рим-это вечный город. Он входит в список
