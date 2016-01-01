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Христианские святыни Рима ( экскурсия на автомобиле)

5
3 отзыва
Елена Г.
Елена Г. – Гид из Рима
Христианские святыни Рима ( экскурсия на автомобиле)
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €25 за экскурсию

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Христианские святыни Рима ( экскурсия на автомобиле)
Христианские святыни Рима ( экскурсия на автомобиле)

Что вы увидите

  • Санта Мария Маджоре (Церковь Божьей Матери)
  • Сан Джованни ин Латерано ( Базилика Святого Иоанна Крестителя)
  • Святая лестница
  • Санта Кроче ин Джерусалеме (Базилика Святого Креста Иерусалимского ).
Предлагаю Вам увлекательное путешествие по Христианскому миру Рима.
Православный человек, побывавший в Риме, несомненно назовет его «Вторым Иерусалимом». Ибо ни в одном другом месте, кроме Святой Земли, не собрано воедино такое число святынь.
Вы увидите ценнейшие реликвии, привезённые святой царицей Еленой из Иерусалима, вещественные памятники земной жизни Господа нашего Иисуса Христа.
В каждом из соборов хранятся мощи святых угодников божиих. Здесь же немало святых икон, прославленных чудотворениями - причем о некоторых из икон сохранилось предание, что они написаны св. апостолом и евангелистом Лукою.
Восхитительная мозаика раннехристианских церквей, блеск и красота церквей эпохи Возрождения. Восхитимся их величием и архитектурными шедеврами!
В первую экскурсию ⛳ входит посещение церквей.
Санта Мария Маджоре (Церковь Божьей Матери), Сан Джованни ин Латерано( Базилика Святого Иоанна Крестителя), Святая лестница, Санта Кросе ин Джерусалеме (Базилика Святого Креста Иерусалимского ). Продолжительность экскурсии 🧭 2. 0 часа.
При желании продолжить паломническую экскурсию, можно будет посетить еще и другие базилики. (оплата зависит от количества участников и продолжительности экскурсии. )
1. Базилика Св. апостола Павла (Сан Паоло)
2. Базилика Св. апостола Петра в веригах (именно здесь располагается известная работа Микеланджело – статуя Моисея с рожками – символ божественного сияния. )
3. Базилика св. Космы и Дамиана.
4. Базилика св. Климента ( находятся так же мощи св. Игнатия Богоносца и славянского просветителя святого Кирилла, спуск в археологический комплекс 1-4 века времен императора Нерона)
5. Базилика Санта-Мария -ин-Арачели ( мощи св. Елена равноапостольной матери Константина Великого)
6. Базилика св. Вонифатия и Алексия человека Божия.
7. Базилика Святой Пракседы
8. Базилика Святой Цецилии в Трастевере ( спуск в археологический комплекс 2-3 века, где находятся мощи раннехристианских святых)
Возможен выбор в посещении церквей по вашему желанию.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО :
  • 40 евро - для 1-2 человек
  • 70 евро - для 3-5 человек
  • 80 евро - для 6-7 человек
  • В праздничный, воскресный день - цена может - быть дороже.
  • Встреча в отеле и возможность забирать туристов от отеля будет рассматриваться индивидуально и за дополнительную плату.
Начало
🚩 Piazza Santa Maria Maggiore, 42
Место завершения
🏁 Via. San Laterano
Христианские святыни Рима ( экскурсия на автомобиле)
Христианские святыни Рима ( экскурсия на автомобиле)
Христианские святыни Рима ( экскурсия на автомобиле)
Христианские святыни Рима ( экскурсия на автомобиле)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Г.
Елена Г.
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3 отзыва оставили туристы

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