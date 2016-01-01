Предлагаю Вам увлекательное путешествие по Христианскому миру Рима.

Православный человек, побывавший в Риме, несомненно назовет его «Вторым Иерусалимом». Ибо ни в одном другом месте, кроме Святой Земли, не собрано воедино такое число святынь.

Вы увидите ценнейшие реликвии, привезённые святой царицей Еленой из Иерусалима, вещественные памятники земной жизни Господа нашего Иисуса Христа.

В каждом из соборов хранятся мощи святых угодников божиих. Здесь же немало святых икон, прославленных чудотворениями - причем о некоторых из икон сохранилось предание, что они написаны св. апостолом и евангелистом Лукою.

Восхитительная мозаика раннехристианских церквей, блеск и красота церквей эпохи Возрождения. Восхитимся их величием и архитектурными шедеврами!

В первую экскурсию ⛳ входит посещение церквей.

Санта Мария Маджоре (Церковь Божьей Матери), Сан Джованни ин Латерано( Базилика Святого Иоанна Крестителя), Святая лестница, Санта Кросе ин Джерусалеме (Базилика Святого Креста Иерусалимского ). Продолжительность экскурсии 🧭 2. 0 часа.

При желании продолжить паломническую экскурсию, можно будет посетить еще и другие базилики. (оплата зависит от количества участников и продолжительности экскурсии. )

1. Базилика Св. апостола Павла (Сан Паоло)

2. Базилика Св. апостола Петра в веригах (именно здесь располагается известная работа Микеланджело – статуя Моисея с рожками – символ божественного сияния. )

3. Базилика св. Космы и Дамиана.

4. Базилика св. Климента ( находятся так же мощи св. Игнатия Богоносца и славянского просветителя святого Кирилла, спуск в археологический комплекс 1-4 века времен императора Нерона)

5. Базилика Санта-Мария -ин-Арачели ( мощи св. Елена равноапостольной матери Константина Великого)

6. Базилика св. Вонифатия и Алексия человека Божия.

7. Базилика Святой Пракседы

8. Базилика Святой Цецилии в Трастевере ( спуск в археологический комплекс 2-3 века, где находятся мощи раннехристианских святых)

Возможен выбор в посещении церквей по вашему желанию.