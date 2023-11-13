Выпить вина во фраскетте, попробовать местные деликатесы и увидеть склон «Восхождение дьявола»
Расскажу о городке Фраскати, римских замках и самом Риме — вы не найдёте таких историй в путеводителях! Помогу попробовать лучшие вина, познакомлю с обычаем фраскетте и отвезу на склон, где творится настоящая чертовщина.
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Описание
Что вас ожидает
Фраскетте в городе Фраскати
Мы отправимся в исторический центр городка Фраскати и с самого начала мы будет следовать древнему обычаю фраскетте, по которому нам предстоит закупить типичные ремесленные продукты и напитки (ликёры на основе клубники, десерты, хлеб, сыры) в лавочках по дороге, а затем зайти в погребок под названием фраскетта, где мы попробуем всё купленное. Владелец фраскетты будет рад нашему присутствию и предложит домашнее вино из своего виноградника.
Аббатство, замок и обсерватория
Мы отправимся в единственный в Италии непрерывно работающий монастырь византийского обряда, который был основан святым Нилом Россанским в городе Гроттаферрата. Заедем в замок Гандольфо — летнюю резиденцию римских пап. Увидим ватиканскую обсерваторию, где местные ученые изучают инопланетную жизнь. И сможем искупаться в вулканическом озере неподалёку.
Волшебный спуск по дороге в Ариччу
Мы направимся в Ариччу и проедем мимо таинственного склона, феномен которого исследуют учёные со всего мира. В этом месте происходит невероятное: всё, что стоит на земле, вместо спуска по склону начинает двигаться вверх! Поэтому склон называют разными мистическими именами, такими как «Восхождение с привидениями» или «Восхождение дьявола».
Винная дегустация
По вашему желанию мы отправимся на винодельню, где вы прогуляетесь по винограднику и попробуете 3 вида местного вина: белое, розовое и красное. Дегустация будет сопровождаться закусками: сырами, брускеттами с домашним оливковым маслом, традиционным десертом и другими деликатесами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Laguna SW
Дополнительные расходы
- Дегустация местных продуктов и вина во фраскетте — около €30-40, зависит от вашего аппетита и предпочтений
- Для посещения винодельни с дегустацией требуется предварительное бронирование. Стоимость — €35 с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.