In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима

Выпить вина во фраскетте, попробовать местные деликатесы и увидеть склон «Восхождение дьявола»

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Ответы на вопросы
Основа этого путешествия — два моих главных увлечения: итальянская кухня и римская история. Я буду удивлять вас забытыми легендами и интригующими фактами.

Расскажу о городке Фраскати, римских замках и самом Риме — вы не найдёте таких историй в путеводителях! Помогу попробовать лучшие вина, познакомлю с обычаем фраскетте и отвезу на склон, где творится настоящая чертовщина.
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
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Описание

Что вас ожидает

Фраскетте в городе Фраскати

Мы отправимся в исторический центр городка Фраскати и с самого начала мы будет следовать древнему обычаю фраскетте, по которому нам предстоит закупить типичные ремесленные продукты и напитки (ликёры на основе клубники, десерты, хлеб, сыры) в лавочках по дороге, а затем зайти в погребок под названием фраскетта, где мы попробуем всё купленное. Владелец фраскетты будет рад нашему присутствию и предложит домашнее вино из своего виноградника.

Аббатство, замок и обсерватория

Мы отправимся в единственный в Италии непрерывно работающий монастырь византийского обряда, который был основан святым Нилом Россанским в городе Гроттаферрата. Заедем в замок Гандольфо — летнюю резиденцию римских пап. Увидим ватиканскую обсерваторию, где местные ученые изучают инопланетную жизнь. И сможем искупаться в вулканическом озере неподалёку.

Волшебный спуск по дороге в Ариччу

Мы направимся в Ариччу и проедем мимо таинственного склона, феномен которого исследуют учёные со всего мира. В этом месте происходит невероятное: всё, что стоит на земле, вместо спуска по склону начинает двигаться вверх! Поэтому склон называют разными мистическими именами, такими как «Восхождение с привидениями» или «Восхождение дьявола».

Винная дегустация

По вашему желанию мы отправимся на винодельню, где вы прогуляетесь по винограднику и попробуете 3 вида местного вина: белое, розовое и красное. Дегустация будет сопровождаться закусками: сырами, брускеттами с домашним оливковым маслом, традиционным десертом и другими деликатесами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Laguna SW

Дополнительные расходы

  • Дегустация местных продуктов и вина во фраскетте — около €30-40, зависит от вашего аппетита и предпочтений
  • Для посещения винодельни с дегустацией требуется предварительное бронирование. Стоимость — €35 с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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