Основа этого путешествия — два моих главных увлечения: итальянская кухня и римская история. Я буду удивлять вас забытыми легендами и интригующими фактами. Расскажу о городке Фраскати, римских замках и самом Риме — вы не найдёте таких историй в путеводителях! Помогу попробовать лучшие вина, познакомлю с обычаем фраскетте и отвезу на склон, где творится настоящая чертовщина.

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Описание

Что вас ожидает

Фраскетте в городе Фраскати

Мы отправимся в исторический центр городка Фраскати и с самого начала мы будет следовать древнему обычаю фраскетте, по которому нам предстоит закупить типичные ремесленные продукты и напитки (ликёры на основе клубники, десерты, хлеб, сыры) в лавочках по дороге, а затем зайти в погребок под названием фраскетта, где мы попробуем всё купленное. Владелец фраскетты будет рад нашему присутствию и предложит домашнее вино из своего виноградника.

Аббатство, замок и обсерватория

Мы отправимся в единственный в Италии непрерывно работающий монастырь византийского обряда, который был основан святым Нилом Россанским в городе Гроттаферрата. Заедем в замок Гандольфо — летнюю резиденцию римских пап. Увидим ватиканскую обсерваторию, где местные ученые изучают инопланетную жизнь. И сможем искупаться в вулканическом озере неподалёку.

Волшебный спуск по дороге в Ариччу

Мы направимся в Ариччу и проедем мимо таинственного склона, феномен которого исследуют учёные со всего мира. В этом месте происходит невероятное: всё, что стоит на земле, вместо спуска по склону начинает двигаться вверх! Поэтому склон называют разными мистическими именами, такими как «Восхождение с привидениями» или «Восхождение дьявола».

Винная дегустация

По вашему желанию мы отправимся на винодельню, где вы прогуляетесь по винограднику и попробуете 3 вида местного вина: белое, розовое и красное. Дегустация будет сопровождаться закусками: сырами, брускеттами с домашним оливковым маслом, традиционным десертом и другими деликатесами.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Laguna SW

Дополнительные расходы