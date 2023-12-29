Искусство шопинга в Риме
Индивидуальная экскурсия в Риме

Fashion-прогулка по Вечному городу с посещением портных, модистки и парикмахера из мира высокой моды

Ничто так не украшает шопинг, как советы профессионалов. Вас ждут визиты к модисткам и портным, чьи консультации — бесценны. Вы узнаете, из чего состоит римская мода, и обнаружите, что римлянам нравится british style.

Побываете у парикмахера моделей Гуччи, услышите курьёзные истории из мира высокой моды и получите мощный заряд вдохновения перед походом по бутикам.
Искусство шопинга в Риме
Искусство шопинга в Риме
Искусство шопинга в Риме
Искусство шопинга в Риме
Искусство шопинга в Риме
Искусство шопинга в Риме
Ближайшие даты:
29
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Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся в изысканном лобби единственного в Риме отеля в стиле либерти. Выпьем чашечку кофе и отправимся на встречу с римской модой.

  • Навестим модистку, чья мама была портнихой у самой Габриэль Шанель
  • Зайдём к синьоре Агнес, которая даст ценные рекомендации по правильному выбору бюстгальтера. Вы удивитесь, как много женщин совершают здесь ошибки! И научитесь легко их избегать.
  • Посетим историческую шляпную мастерскую и магазин одного англичанина, который подал Ральфу Лорену идею на миллион: начать продавать свитера
  • Походим по магазинчикам с винтажными моделями Шанель и Эрме. Вы послушаете курьезные истории, связанные с этими брендами.
  • Заглянем к портному Микеле, который трудился в известном доме высокой моды в Париже, а теперь открыл свой магазин в Риме
  • Посетим парикмахера, который готовит моделей для показов Гуччи и Фенди. Если пожелаете, он даст бесплатный совет по вашей причёске.

Организационные детали

Кофе оплачивается отдельно — 5€ с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Piazza del Poppolo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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