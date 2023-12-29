Fashion-прогулка по Вечному городу с посещением портных, модистки и парикмахера из мира высокой моды
Ничто так не украшает шопинг, как советы профессионалов. Вас ждут визиты к модисткам и портным, чьи консультации — бесценны. Вы узнаете, из чего состоит римская мода, и обнаружите, что римлянам нравится british style.
Побываете у парикмахера моделей Гуччи, услышите курьёзные истории из мира высокой моды и получите мощный заряд вдохновения перед походом по бутикам.
Побываете у парикмахера моделей Гуччи, услышите курьёзные истории из мира высокой моды и получите мощный заряд вдохновения перед походом по бутикам.
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Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся в изысканном лобби единственного в Риме отеля в стиле либерти. Выпьем чашечку кофе и отправимся на встречу с римской модой.
- Навестим модистку, чья мама была портнихой у самой Габриэль Шанель
- Зайдём к синьоре Агнес, которая даст ценные рекомендации по правильному выбору бюстгальтера. Вы удивитесь, как много женщин совершают здесь ошибки! И научитесь легко их избегать.
- Посетим историческую шляпную мастерскую и магазин одного англичанина, который подал Ральфу Лорену идею на миллион: начать продавать свитера
- Походим по магазинчикам с винтажными моделями Шанель и Эрме. Вы послушаете курьезные истории, связанные с этими брендами.
- Заглянем к портному Микеле, который трудился в известном доме высокой моды в Париже, а теперь открыл свой магазин в Риме
- Посетим парикмахера, который готовит моделей для показов Гуччи и Фенди. Если пожелаете, он даст бесплатный совет по вашей причёске.
Организационные детали
Кофе оплачивается отдельно — 5€ с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Piazza del Poppolo
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Индира — ваш гид в Риме
Здравствуйте! Ко мне стоит обратиться, потому что я: хорошо знаю Рим и продолжаю его узнавать с 2010 года; хорошо чувствую людей; обладаю тонким вкусом; в курсе всех важных событий в культурной жизни Рима; хорошо знакома с местным менталитетом; обладаю большим количеством связей; люблю Рим, Италию и то, что делаю!
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