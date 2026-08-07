Индира — ваш гид в Риме Организатор данного мероприятия

На сайте с 2023 года

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С 2010 года я открываю и продолжаю открывать для себя Рим и для меня это счастье делиться с вами знаниями, местами и опытом. Наше совместное путешествие, даже если оно длится несколько часов, не оставит вас равнодушными и вы почувствуете себя немного местным жителем. Это будет всегда что-то новое, даже, если вы уже не раз бывали в Риме.