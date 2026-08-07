Ничто так не украшает шопинг, как советы профессионалов. Вас ждут визиты к модисткам и портным, чьи консультации — бесценны. Вы узнаете, из чего состоит римская мода, и обнаружите, что римлянам нравится british style.
Побываете у парикмахера моделей Гуччи, услышите курьёзные истории из мира высокой моды и получите мощный заряд вдохновения перед походом по бутикам.
Побываете у парикмахера моделей Гуччи, услышите курьёзные истории из мира высокой моды и получите мощный заряд вдохновения перед походом по бутикам.
Описание экскурсии
Мы встретимся в изысканном лобби единственного в Риме отеля в стиле либерти. Выпьем чашечку кофе и отправимся на встречу с римской модой.
- Навестим модистку, чья мама была портнихой у самой Габриэль Шанель
- Зайдём к синьоре Агнес, которая даст ценные рекомендации по правильному выбору бюстгальтера. Вы удивитесь, как много женщин совершают здесь ошибки! И научитесь легко их избегать.
- Посетим историческую шляпную мастерскую и магазин, признанный лучшим в Италии по версии именитых стилистов, где представлена коллекция кашемировых свитеров. Это не раскрученные бренды, а образец тихого люкса.
- Походим по магазинчикам с винтажными моделями Шанель и Эрмес. Вы послушаете курьезные истории, связанные с этими брендами.
- Заглянем к портному Микеле, который трудился в известном доме высокой моды в Париже, а теперь открыл свой магазин в Риме
- Посетим парикмахера, который готовит моделей для показов Гуччи и Фенди. Если пожелаете, он даст бесплатный совет по вашей причёске.
Организационные детали
Кофе оплачивается отдельно — €5 с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza del Poppolo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Индира — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
С 2010 года я открываю и продолжаю открывать для себя Рим и для меня это счастье делиться с вами знаниями, местами и опытом. Наше совместное путешествие, даже если оно длится несколько часов, не оставит вас равнодушными и вы почувствуете себя немного местным жителем. Это будет всегда что-то новое, даже, если вы уже не раз бывали в Риме.
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