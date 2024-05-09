Шопинг в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Риме на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Второе свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Второе свидание с Римом: тайны, искусство и неповторимые впечатления
Погрузитесь в атмосферу уютного старого Рима, встретьтесь с великими мастерами Возрождения и насладитесь уникальными панорамами города
Начало: Неподалеку от замка Святого Ангела
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
400 за всё до 3 чел.
Частный шопинг-тур в Риме - 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Частный шопинг-тур в Риме - 8 часов
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 08:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
280 за человека
Искусство шопинга в Риме
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Искусство шопинга в Риме: эксклюзивный тур по бутикам
Откройте для себя мир римской моды и шопинга с экспертами, которые поделятся уникальными знаниями и историями
Начало: На Piazza del Poppolo
«Ничто так не украшает шопинг, как советы профессионалов»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    9 мая 2024
    Второе свидание с Римом
    Просто отличная экскурсия! Глубокие знания, отличный живой рассказ, юмор! Получили большое удовольствие и взрослые и дети! Именно таким образом мы и хотели познакомиться с Римом! Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    30 марта 2024
    Второе свидание с Римом
    Анна великолепна! Увлекательная экскурсия, несколько часов на одном дыхании, непринужденная подача информации, но при этом Анна готова углубиться в любую
    читать дальше

    из интересующих тем. Побывали в чудесных уголках Рима, не перегруженных туристическим трафиком, заново узнали и полюбили этот прекрасный город! Анне наша благодарность! Очень рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    28 февраля 2024
    Второе свидание с Римом
    Особый уровень подачи материала, когда тебя захватывает настолько, что не хочется заканчивать маршрут даже в сильный ливень. Анна, Вы находка! От всех мужчин отдельные благодарности за чувство юмора и красоту:)

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Второе свидание с Римом
  2. Частный шопинг-тур в Риме - 8 часов
  3. Искусство шопинга в Риме
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 400. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Шопинг», 26 ⭐ отзывов, цены от €280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам