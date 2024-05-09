1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Второе свидание с Римом: тайны, искусство и неповторимые впечатления
Погрузитесь в атмосферу уютного старого Рима, встретьтесь с великими мастерами Возрождения и насладитесь уникальными панорамами города
Начало: Неподалеку от замка Святого Ангела
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Частный шопинг-тур в Риме - 8 часов
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 08:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за человека
Индивидуальная
4 часа
Искусство шопинга в Риме: эксклюзивный тур по бутикам
Откройте для себя мир римской моды и шопинга с экспертами, которые поделятся уникальными знаниями и историями
Начало: На Piazza del Poppolo
«Ничто так не украшает шопинг, как советы профессионалов»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий9 мая 2024Просто отличная экскурсия! Глубокие знания, отличный живой рассказ, юмор! Получили большое удовольствие и взрослые и дети! Именно таким образом мы и хотели познакомиться с Римом! Большое спасибо!
- ЕЕлена30 марта 2024Анна великолепна! Увлекательная экскурсия, несколько часов на одном дыхании, непринужденная подача информации, но при этом Анна готова углубиться в любую
- ННаталья28 февраля 2024Особый уровень подачи материала, когда тебя захватывает настолько, что не хочется заканчивать маршрут даже в сильный ливень. Анна, Вы находка! От всех мужчин отдельные благодарности за чувство юмора и красоту:)
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Шопинг»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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