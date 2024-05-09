Просто отличная экскурсия! Глубокие знания, отличный живой рассказ, юмор! Получили большое удовольствие и взрослые и дети! Именно таким образом мы и хотели познакомиться с Римом! Большое спасибо!

Анна великолепна! Увлекательная экскурсия, несколько часов на одном дыхании, непринужденная подача информации, но при этом Анна готова углубиться в любую

из интересующих тем. Побывали в чудесных уголках Рима, не перегруженных туристическим трафиком, заново узнали и полюбили этот прекрасный город! Анне наша благодарность! Очень рекомендуем!

Н Наталья

Особый уровень подачи материала, когда тебя захватывает настолько, что не хочется заканчивать маршрут даже в сильный ливень. Анна, Вы находка! От всех мужчин отдельные благодарности за чувство юмора и красоту:)