Индивидуальные экскурсии в Риме

Маршрут, следующий за историей Шаг за шагом мы вместе пройдем от Античности до Рима 21 века — туда и обратно.
Старт прогулки — у величественного Колизея. Вы узнаете, когда и зачем его построили, и представите, как амфитеатр выглядел раньше.
Мы ощутим могущество Римской Империи на улице Форумов, а после поднимемся на Капитолийский холм. Полюбуемся видами с панорамной площадки, найдем легендарную волчицу и «подойдем» к эпохе Возрождения на площади Микеланджело с её совершенными линиями.
Следом перед вами предстанет белоснежное здание «Алтаря Отечества» на площади Венеции — память королей объединенной Италии.
Вы вновь вернетесь на пару веков назад — в барочный Рим, во времена папского правления. Совершите обязательный римский ритуал, бросив монетку в фонтан Треви, и полюбуетесь площадью Навона. У её роскошных фонтанов поговорим о тонкостях стиля «барокко», рожденного в Риме, и о соперничестве скульпторов Бернини и Борромини.
Закончим Античностью: вас ждет монументальный Пантеон, храм всем богам.
Организационные детали
Обязательных дополнительных расходов нет.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально. Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!
Веселая и познавательная интерактивная прогулка для всей семьи
Вас ждет легкое и увлекательное приключение в мир Древнего Рима, вы познакомитесь с историей знаменитой цивилизации, узнаете о Вечном городе и его знаменитых жителя. Вас ждут интересные творческие задания, красочный мультик, тайные смотровые площадки и вкусная «дозаправка» в виде мороженого. А еще вам предстоит спасти мальчика из прошлого и изменить ход истории!