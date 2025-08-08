Индивидуальные экскурсии в Риме

Название экскурсии вдохновлено словами Гёте, и несомненно, вы тоже почувствуете всю полноту этих слов, пройдя по маршруту, который охватывает самые значимые достопримечательности Рима.
От могучего Колизея до живописного фонтана Треви, от
От могучего Колизея до живописного фонтана Треви, от
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Рима
- 👣 Прогулка по знаковым местам
- 🗺️ Удобный маршрут
- 📚 Интересные факты и истории
- 🗣️ Индивидуальный подход гида
- 💡 Полезные советы местного жителя
Что можно увидеть
- Колизей
- Форумы
- Капитолийский холм
- Алтарь Отечества
- Площадь Венеции
- Фонтан Треви
- Площадь Навона
- Пантеон
Описание экскурсии
Маршрут, следующий за историей
Шаг за шагом мы вместе пройдем от Античности до Рима 21 века — туда и обратно.
- Старт прогулки — у величественного Колизея. Вы узнаете, когда и зачем его построили, и представите, как амфитеатр выглядел раньше.
- Мы ощутим могущество Римской Империи на улице Форумов, а после поднимемся на Капитолийский холм. Полюбуемся видами с панорамной площадки, найдем легендарную волчицу и «подойдем» к эпохе Возрождения на площади Микеланджело с её совершенными линиями.
- Следом перед вами предстанет белоснежное здание «Алтаря Отечества» на площади Венеции — память королей объединенной Италии.
- Вы вновь вернетесь на пару веков назад — в барочный Рим, во времена папского правления. Совершите обязательный римский ритуал, бросив монетку в фонтан Треви, и полюбуетесь площадью Навона. У её роскошных фонтанов поговорим о тонкостях стиля «барокко», рожденного в Риме, и о соперничестве скульпторов Бернини и Борромини.
- Закончим Античностью: вас ждет внешний осмотр монументального Пантеона, храма всем богам.
Организационные детали
- Обязательных дополнительных расходов нет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- За дополнительную плату я могу забрать вас из отеля (детали уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1773 туристов
Считаю, что «путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика». Я лицензированный гид по Риму и Ватикану, работаю с командой гидов. С удовольствием будем вашими проводниками и помощниками в Риме!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 119 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасную экскурсию провела нам Татьяна, легко, весело и непринужденно прогулялись по центру Рима, обошли все главные достопримечательности и не только! Узнали где была квартира Софи Лорен, и почему сейчас она ей не принадлежит, какое любимое домашнее животное было у Папы Римского, в какой кофейне точно надо выпить кофе и еще много всего интересно! Очень рекомендую!
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Очень интересная и увлекательная экскурсия, насыщенная множеством исторических памятников, рассказов о них и вообще о событиях времен их постройки. Татьяна прекрасный гид,эрудированный и интересный человек, очень комфортная в общении, со знанием и с юмором подходит к описанию истории. Рекомендую всем, кто впервые в Риме!
+2
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Всё хорошо, но было жарко
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Д
Хочу выразить искреннюю благодарность нашему гиду по Риму. Глубокие знания истории и культуры города в сочетании с увлекательными рассказами сделали наше путешествие незабываемым. Татьяна показала нам не только известные достопримечательности, но и скрытые жемчужины, о которых мы бы никогда не узнали сами. Рекомендуем всем, кто хочет по-настоящему узнать и полюбить Рим!
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Спасибо Татьяне за отлично организованную экскурсию! Все прошло очень увлекательно, с интересными подробностями. Были учтены все наши пожелания. Сыну 13ти лет понравилось настолько, что ждёт следующую экскурсию только с Татьяной)
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Для нас экскурсию проводила гид Ирина, очень позитивная, веселая и приятная девушка. Заказывали обзорную плюс гастрономическую экскурсию, в итоге 7 часов пролетели незаметно за путешествиями по интересным местам и вкусным кафешкам. Было ощущение что гуляешь с другом. Всем рекомендую.
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