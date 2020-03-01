Индивидуальные экскурсии в Риме

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Глубокое и эмоциональное знакомство с городом от гладиаторов до современности

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Название моей экскурсии — цитата Гёте.

Уверена, вы разделите его мнение, пройдя по классическому маршруту от Колизея до фонтана Треви, от площади Навона до Пантеона.

Вы узнаете Рим в руинах Древнего мира, в эпохе Возрождения и шедеврах барокко.

Я расшифрую увиденное, помогу не растеряться от счастья и обилия памятников, а также дам полезные советы местного жителя.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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О, Рим, ты целый мир!
О, Рим, ты целый мир!

Что вас ожидает

Маршрут, следующий за историей
Шаг за шагом мы вместе пройдем от Античности до Рима 21 века — туда и обратно.

  • Старт прогулки — у величественного Колизея. Вы узнаете, когда и зачем его построили, и представите, как амфитеатр выглядел раньше.
  • Мы ощутим могущество Римской Империи на улице Форумов, а после поднимемся на Капитолийский холм. Полюбуемся видами с панорамной площадки, найдем легендарную волчицу и «подойдем» к эпохе Возрождения на площади Микеланджело с её совершенными линиями.
  • Следом перед вами предстанет белоснежное здание «Алтаря Отечества» на площади Венеции — память королей объединенной Италии.
  • Вы вновь вернетесь на пару веков назад — в барочный Рим, во времена папского правления. Совершите обязательный римский ритуал, бросив монетку в фонтан Треви, и полюбуетесь площадью Навона. У её роскошных фонтанов поговорим о тонкостях стиля «барокко», рожденного в Риме, и о соперничестве скульпторов Бернини и Борромини.
  • Закончим Античностью: вас ждет монументальный Пантеон, храм всем богам.

Организационные детали

Обязательных дополнительных расходов нет.

О, Рим, ты целый мир!
О, Рим, ты целый мир!
О, Рим, ты целый мир!
О, Рим, ты целый мир!
О, Рим, ты целый мир!
О, Рим, ты целый мир!
О, Рим, ты целый мир!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Считаю, что «путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика». Я лицензированный гид по Риму и Ватикану. С удовольствием буду вашим проводником и помощником в Риме!
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