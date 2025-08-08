Индивидуальные экскурсии в Риме

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Ольга Прекрасную экскурсию провела нам Татьяна, легко, весело и непринужденно прогулялись по центру Рима, обошли все главные достопримечательности и не только! Узнали где была квартира Софи Лорен, и почему сейчас она ей не принадлежит, какое любимое домашнее животное было у Папы Римского, в какой кофейне точно надо выпить кофе и еще много всего интересно! Очень рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Очень интересная и увлекательная экскурсия, насыщенная множеством исторических памятников, рассказов о них и вообще о событиях времен их постройки. Татьяна прекрасный гид,эрудированный и интересный человек, очень комфортная в общении, со знанием и с юмором подходит к описанию истории. Рекомендую всем, кто впервые в Риме! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ilya Всё хорошо, но было жарко Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Данила Хочу выразить искреннюю благодарность нашему гиду по Риму. Глубокие знания истории и культуры города в сочетании с увлекательными рассказами сделали наше путешествие незабываемым. Татьяна показала нам не только известные достопримечательности, но и скрытые жемчужины, о которых мы бы никогда не узнали сами. Рекомендуем всем, кто хочет по-настоящему узнать и полюбить Рим! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана Спасибо Татьяне за отлично организованную экскурсию! Все прошло очень увлекательно, с интересными подробностями. Были учтены все наши пожелания. Сыну 13ти лет понравилось настолько, что ждёт следующую экскурсию только с Татьяной) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет