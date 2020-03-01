Индивидуальные экскурсии в Риме

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто

Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего

Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.