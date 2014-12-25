Прогулка по старейшему из сохранившихся в Риме и одному из самых красивых кладбищ мира
Я познакомлю вас с историей кладбища и с биографиями людей, похороненных здесь, мы поговорим об отношениях Рима с теми, кто попадал в этот город, в том числе обсудим русский след, оставленный здесь.
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
О Тестаччо
Художественные надгробия, античная стена, пирамида Цестия, напоминающая о заупокойном культе древних египтян, благородные кипарисы и пинии, великолепные цветы — все это образует ансамбль необычайной выразительности, меланхолическое очарование которого усилено тишиной и покоем, столь несвойственными всегда бурлящему Риму.
Здесь, в этом монументальном великолепии, нашли свое последнее пристанище люди из самых разных стран, объединенные любовью к берегам Тибра и судьбой, назначившей провести им свои последние годы под итальянским небом. Это — англичане, шотландцы, немцы, шведы, швейцарцы, американцы, представители других “некатолических” наций, в общей сложности более четырех тысяч человек.
Кладбище Тестаччо уникально по многим причинам: это одно из первых в Европе кладбищ современного типа, т. е. не средневековое, при церкви, а на городской окраине. Более того, как это ни парадоксально, “кладбище иностранцев” — самое старинное из сохранившихся в Риме. Главное же — оно является ценнейшим историко-культурным мемориалом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Сергей