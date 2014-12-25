Приглашаю на прогулку по римскому кладбищу Тестаччо, которое по праву считается одним из самых красивых и значительных в мире. Я познакомлю вас с историей кладбища и с биографиями людей, похороненных здесь, мы поговорим об отношениях Рима с теми, кто попадал в этот город, в том числе обсудим русский след, оставленный здесь.

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Описание

О Тестаччо

Художественные надгробия, античная стена, пирамида Цестия, напоминающая о заупокойном культе древних египтян, благородные кипарисы и пинии, великолепные цветы — все это образует ансамбль необычайной выразительности, меланхолическое очарование которого усилено тишиной и покоем, столь несвойственными всегда бурлящему Риму.

Здесь, в этом монументальном великолепии, нашли свое последнее пристанище люди из самых разных стран, объединенные любовью к берегам Тибра и судьбой, назначившей провести им свои последние годы под итальянским небом. Это — англичане, шотландцы, немцы, шведы, швейцарцы, американцы, представители других “некатолических” наций, в общей сложности более четырех тысяч человек.

Кладбище Тестаччо уникально по многим причинам: это одно из первых в Европе кладбищ современного типа, т. е. не средневековое, при церкви, а на городской окраине. Более того, как это ни парадоксально, “кладбище иностранцев” — самое старинное из сохранившихся в Риме. Главное же — оно является ценнейшим историко-культурным мемориалом.