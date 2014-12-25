Истории кладбища Тестаччо - последний приют иностранцев в Риме

Прогулка по старейшему из сохранившихся в Риме и одному из самых красивых кладбищ мира

5
1 отзыв
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Приглашаю на прогулку по римскому кладбищу Тестаччо, которое по праву считается одним из самых красивых и значительных в мире.

Я познакомлю вас с историей кладбища и с биографиями людей, похороненных здесь, мы поговорим об отношениях Рима с теми, кто попадал в этот город, в том числе обсудим русский след, оставленный здесь.
Истории кладбища Тестаччо - последний приют иностранцев в Риме
Истории кладбища Тестаччо - последний приют иностранцев в Риме
Истории кладбища Тестаччо - последний приют иностранцев в Риме
Истории кладбища Тестаччо - последний приют иностранцев в Риме
Истории кладбища Тестаччо - последний приют иностранцев в Риме
Ближайшие даты:
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

О Тестаччо

Художественные надгробия, античная стена, пирамида Цестия, напоминающая о заупокойном культе древних египтян, благородные кипарисы и пинии, великолепные цветы — все это образует ансамбль необычайной выразительности, меланхолическое очарование которого усилено тишиной и покоем, столь несвойственными всегда бурлящему Риму.

Здесь, в этом монументальном великолепии, нашли свое последнее пристанище люди из самых разных стран, объединенные любовью к берегам Тибра и судьбой, назначившей провести им свои последние годы под итальянским небом. Это — англичане, шотландцы, немцы, шведы, швейцарцы, американцы, представители других “некатолических” наций, в общей сложности более четырех тысяч человек.

Кладбище Тестаччо уникально по многим причинам: это одно из первых в Европе кладбищ современного типа, т. е. не средневековое, при церкви, а на городской окраине. Более того, как это ни парадоксально, “кладбище иностранцев” — самое старинное из сохранившихся в Риме. Главное же — оно является ценнейшим историко-культурным мемориалом.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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25 дек 2014
Спасибо нашему экскурсоводу Насте за увлекательную и нескучную экскурсию! Настя профессионал своего дела. После экскурсии подробно расписала нам маршрут на следующий день и помогла найти оптимальный вариант как добраться утром в аэропорт! Рекомендуем!
Сергей

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