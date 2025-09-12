Мои заказы

Найдено 33 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Риме на русском языке, цены от €30, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Сокровища Ватикана
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Ватикана
Откройте для себя величие Ватикана: шедевры Микеланджело, барокко Бернини и жизнь римских понтификов ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: Возле Ватикана
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
€200 за всё до 4 чел.
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ватикану
Погрузитесь в мир искусства и истории Ватикана, наслаждаясь уникальными произведениями и обходя очереди благодаря секретным маршрутам
Начало: Неподалеку от музеев Ватикана
16 сен в 08:00
18 сен в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Величественный Рим
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Риму
Погрузитесь в эпоху барокко, исследуя шедевры Бернини и Борромини. Прогулка по Виа-дель-Квиринале и площади Навона оставит незабываемые впечатления
Начало: На площади Repubblica
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
€94 за всё до 3 чел.
Италия в тарелке: дегустационный тур
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Италия в тарелке: дегустационный тур
Путешествие по вкусовым уголкам Рима: от рынка до рыбацкой лавки. Узнайте, как древние римляне наслаждались деликатесами и что предпочитают современные гурманы
Начало: Campo di Fiori
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Рим с необычной стороны
Пешая
3 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Рим с необычной стороны
Откройте для себя скрытые уголки Рима: от парка Боргезе до улицы Бабуино. Насладитесь атмосферой, искусством и историей в компании местного гида
Начало: В районе метро Фламинио
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 15:00
20 сен в 09:00
€30 за человека
Рим без людей
Пешая
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим без людей: уникальная утренняя прогулка по величественному городу
Представьте, как вы пьете ароматный итальянский кофе на пустынной Испанской лестнице, наслаждаясь тишиной и красотой Рима
16 сен в 05:00
18 сен в 05:00
€300 за всё до 6 чел.
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Археологическая прогулка «Рождение Рима»
Погрузитесь в историю Рима, пройдя по следам Ромула и Цезаря. Узнайте о культурном и религиозном развитии древнего города
Начало: В районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
14 сен в 10:00
18 сен в 10:00
€50 за человека
Рим в утренней дымке: прогулка на рассвете
Пешая
3.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим в утренней дымке: прогулка на рассвете
Погрузитесь в магию пробуждающегося Рима: Колизей, Капитолийский холм и фонтан Треви откроются в новом свете, когда город только просыпается
Начало: У Колизея
Завтра в 06:00
14 сен в 06:30
€182 за всё до 6 чел.
О Риме с любовью
Пешая
3 часа
336 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу
Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города
27 сен в 10:30
30 сен в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Из Рима - в земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
-
10%
90 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Из Рима - в земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
Вкусная экскурсия для гурманов, фотографов и сладкоежек
Начало: У вашего отеля
15 сен в 08:00
16 сен в 08:30
€467€518 за всё до 4 чел.
Сокровища рода Колонна: экскурсия во дворце
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сокровища рода Колонна
Уникальная экскурсия в Риме: дворец Колонна откроет тайны рода, связанного с историей Вечного города. Ощутите атмосферу римского Версаля
Начало: На piazza Venezia (площадь Венеции)
11 окт в 09:00
18 окт в 09:00
€134 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по античному Риму
Пешая
1 час
16 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка по Риму
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетив знаковые места и скрытые уголки. Узнайте об истории и легендах, запечатлев моменты на фото
17 сен в 07:30
18 сен в 07:30
€169 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Римом
Пешая
3 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Римом
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
20 сен в 14:00
23 сен в 14:00
€160 за всё до 4 чел.
Из Рима - в живописный Тиволи
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Рима - в живописный Тиволи
Откройте для себя тайны виллы д’Эсте, где Петр I черпал вдохновение для Петергофа, и насладитесь её изяществом и масштабом
Завтра в 09:00
14 сен в 13:00
€547 за всё до 6 чел.
Магия вечернего Рима
На машине
2.5 часа
-
10%
45 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерняя прогулка по загадочному Риму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей
Завтра в 17:30
14 сен в 17:00
от €254€282 за всё до 7 чел.
Первое свидание с Римом
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
Завтра в 13:00
15 сен в 15:00
€198 за всё до 5 чел.
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Пешая
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Сквозь эпохи к началу основания Рима
Погрузитесь в историю Рима, пройдя путь от республиканской эпохи до барокко. Посетите ключевые достопримечательности и узнайте больше о становлении Италии
18 сен в 11:30
19 сен в 11:30
€170 за всё до 3 чел.
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
На машине
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по следам гладиаторов и легионеров в Риме
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Завтра в 08:00
16 сен в 08:00
€375 за всё до 4 чел.
Один день из жизни Рима
Пешая
2.5 часа
-
5%
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
Сегодня в 18:00
14 сен в 15:00
€180€189 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в Риме
Конные прогулки
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: У метро «Колли Албани»
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Шопотерапия в Риме
На машине
5 часов
-
5%
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone
Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам
14 сен в 15:00
15 сен в 09:00
€180€189 за всё до 3 чел.
Колизей и Форум: античность не для галочки
Пешая
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Колизей и Форум: античность не для галочки
Откройте для себя величие Рима, прогуливаясь по Колизею и Римским Форумах. Вдохновляющая экскурсия, раскрывающая тайны древней цивилизации
16 сен в 08:00
18 сен в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Рим: 13 причин почему
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Рим: 13 причин почему
Насыщенная и неутомительная обзорная прогулка по ключевым местам Вечного города
16 сен в 07:00
18 сен в 07:00
€270 за всё до 8 чел.
Рим для подростков
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рим для подростков
Окунуться в студенческие будни римского университета La Sapienza
16 сен в 12:00
18 сен в 12:00
€100 за всё до 4 чел.
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
С Римом на «ты»: древнее гетто и Трастевере
Углубитесь в историю Рима, посетив еврейское гетто и Трастевере. Откройте для себя скрытые жемчужины и насладитесь уникальной атмосферой города
Начало: На площади Навона (piazza Navona)
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
от €80 за человека
В поисках потерянной империи Октавиана Августа
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
В поисках потерянной империи Октавиана Августа
Погрузитесь в историю Рима, следуя по следам Октавиана Августа. Уникальная возможность узнать больше о великом императоре и его эпохе
Начало: У театра Марцелла
Расписание: в субботу в 10:00
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
€50 за человека
Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
2 часа
-
20%
55 отзывов
Билеты
Шедевры галереи Боргезе
Погрузитесь в чарующий мир искусства галереи Боргезе. Входные билеты включены, а вас ждут шедевры Кановы, Караваджо и Бернини
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
Завтра в 11:00
14 сен в 14:00
€334€417 за всё до 2 чел.
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
Не желаете ли джелато?
Посетите уникальный мастер-класс в Риме и создайте своё собственное джелато. Погрузитесь в атмосферу Италии и узнайте секреты джелатьере
Начало: В центре Рима
15 сен в 14:00
16 сен в 14:00
€83 за человека
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
2 часа
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Палаццо Массимо: музей Античного Рима
Погрузитесь в атмосферу Античного Рима в Палаццо Массимо. Узнайте о жизни древних римлян и их культурных достижениях. Интересно для всех возрастов
Начало: У Palazzo Massimo alle Terme
16 сен в 09:00
17 сен в 09:30
€124€130 за всё до 5 чел.
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми
Путешествие в Кастель-Гандольфо и Неми обещает увлекательное знакомство с историей и культурой Италии, а также дегустацию знаменитой земляники
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€490 за всё до 3 чел.
Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)
Пешая
1 час
6 отзывов
Билеты
Билет в Римский Пантеон
Откройте для себя величие Римского Пантеона с опытным историком искусства. Вдохновляющие рассказы и архитектурные чудеса ждут вас
Начало: Рядом с Пантеоном
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:00, в четверг в 16:00, в пятницу в 14:00, в субботу в 14:30
26 сен в 14:00
3 ноя в 15:00
€67 за билет
Главные и тайные места Рима
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные и тайные места Рима
Познакомьтесь с Римом через его известные и скрытые достопримечательности. Откройте для себя уникальные истории и тайные уголки города
Начало: На Piazza del Popolo
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
€175 за всё до 5 чел.
Дегустация тех самых вин Умбрии
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Дегустация тех самых вин Умбрии
Откройте для себя уникальные вина Умбрии на семейной винодельне. Дегустация, обед и встреча с павлинами ждут вас
Завтра в 11:00
20 сен в 11:00
€260 за всё до 2 чел.

