Колизей, форум и Палатин без очереди
Погрузитесь в историю Рима, посетив Колизей, Римский форум и холм Палатин без очереди. Увлекательная экскурсия с гидом для всей семьи
Начало: У станции метро Colosseo
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
10 окт в 12:00
€65 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствуйте Рим своим
Откройте для себя истинный Рим, прогуливаясь по его скрытым уголкам и знакомясь с уникальными людьми. Почувствуйте себя настоящим римлянином
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны нетуристического Рима
Погружение в нетуристический Рим: прогулка по Авентину и Трастевере, раскрытие тайн тамплиеров и захватывающие виды с Апельсинового сада
Начало: У метро Circo Massimo
14 окт в 09:00
15 окт в 09:00
€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Истории кладбища Тестаччо - последнего приюта иностранцев
Прогуляться по старейшему из сохранившихся в Риме и одному из самых красивых некрополей мира
Завтра в 09:30
13 окт в 09:30
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Роскошный Рим: искусство, мода, панорамы
Прогулка по роскошным уголкам Рима, где искусство встречается с модой. Откройте для себя фонтаны, виллы и бутик Valentino
Начало: У Fontana del Babuino
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сiao, cioccolata - прогулка по сладким местам Рима
Погрузитесь в мир сладостей и истории Рима, открывая для себя уникальные вкусы и архитектурные шедевры. Незабываемое путешествие по сладким местам
Начало: На площади Испании
11 окт в 09:00
12 окт в 13:00
€160 за всё до 4 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по следам фильма «Ешь, молись, люби»
Погрузитесь в атмосферу Рима, следуя маршруту героини фильма. Увидите знаковые места, насладитесь местной кухней и откроете тайны города
Начало: У фонтана Треви
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
€80
€145 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим, неподвластный времени
Прогулка по Риму, где каждый камень дышит историей. Откройте для себя Колизей, Пантеон и фонтан Треви, почувствуйте дух вечности
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
€198 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Рим: от обнажённых Наяд до шедевров Микеланджело
Ощутить ритм жизни Вечного Города там, где почти не бывает туристов
Начало: У метро Repubblica
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечный город после заката
Насладитесь уникальной атмосферой вечернего Рима, где каждый уголок наполнен историей и магией. Узнайте, как дышит город после заката
Начало: На площади Кампо-де-Фьори
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Искусство шопинга в Риме: эксклюзивный тур по бутикам
Откройте для себя мир римской моды и шопинга с экспертами, которые поделятся уникальными знаниями и историями
Начало: На Piazza del Poppolo
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Закулисье Рима с археологом
Копнуть глубже, рассмотреть скрытые детали и узнать про налог на рыбу
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
€100 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по старейшей alma mater в Риме
Подсмотреть за студенческой жизнью во владениях Сапиенцы и исследовать окрестности университета
Завтра в 10:00
13 окт в 10:00
€220
€231 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам апостола Павла в Риме
Узнать, как жили древние римляне, что привело сюда Павла из Тарса, где он работал и был в заключении
Начало: Возле Колизея
13 окт в 09:30
16 окт в 09:30
€190 за всё до 10 чел.
Групповая
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Познакомиться с главными достопримечательностями, историей и атмосферой Вечного города
Начало: В центре Рима
12 окт в 09:30
19 окт в 09:30
€40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Термы Каракаллы - воплощение свободы, красоты и здоровья
Познакомиться с философией древнеримских бань и узнать историю грандиозного сооружения Античности
19 окт в 10:00
26 окт в 10:00
€174 за всё до 4 чел.
