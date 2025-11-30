Познакомиться с регионом Кастелли Романи и увидеть его главные достопримечательности
Это небольшое путешествие — настоящее погружение в историю, природу и кулинарные традиции региона Кастелли Романи! Вы прочувствуете атмосферу средневековых городков, насладитесь потрясающими видами. Услышите легенды о затонувших кораблях и узнаете, где папа римский выращивает помидоры. А если захотите — попробуете лучшие местные свежие продукты.
Описание экскурсии
Панорамный вид на Рим с Альбанских холмов — идеальная точка, чтобы начать знакомство с регионом Кастелли Романи и его историей как летнего убежища римской знати и пап.
Озеро Альбано — природное чудо вулканического происхождения, его глубина достигает 170 метров. С этим местом связано множество древних легенд.
Площадь Либерта и исторический центр Кастель-Гандольфо. Пройдёмся по главной городской площади с традиционными итальянскими кафе и элегантной церковью Святого Тома, спроектированной Бернини.
Дегустация и обед. В одной из местных энотек вы можете попробовать аутентичные вина региона Фраскати, традиционные колбасные изделия и свежие сыры.
Панорамная площадка с видом на озеро Неми. Это место обросло мифами — в древности здесь находилось святилище богини Дианы, а на дне озера были обнаружены гигантские корабли императора Калигулы.
Старинный Неми. Город славится своей средневековой атмосферой — и вы её оцените. Увидите уютные каменные домики с красочными цветочными горшками, узкие мощёные улочки, старинные фонтаны и арки.
Дегустация знаменитой немской земляники. В аутентичном кафе вы можете заказать традиционный клубничный ликёр или пирожные с земляничным кремом.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Mercedes V-Class, в машине есть вода, по запросу предоставлю детское кресло
Дополнительно оплачиваются дегустации и обед (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Риме
Провёл экскурсии для 388 туристов
Меня зовут Андрей, лицензированный перевозчик и профессиональный водитель в Риме! Живу здесь уже 20 лет. За это время я накопил глубокие знания о городе, работая в туристической индустрии вот уже 12 лет. Мой опыт и страсть к истории и культуре Рима помогают мне создавать незабываемые экскурсии для моих гостей.