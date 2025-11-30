Это небольшое путешествие — настоящее погружение в историю, природу и кулинарные традиции региона Кастелли Романи! Вы прочувствуете атмосферу средневековых городков, насладитесь потрясающими видами. Услышите легенды о затонувших кораблях и узнаете, где папа римский выращивает помидоры. А если захотите — попробуете лучшие местные свежие продукты.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Риме

Андрей Ваш гид в Риме

Описание экскурсии

Панорамный вид на Рим с Альбанских холмов — идеальная точка, чтобы начать знакомство с регионом Кастелли Романи и его историей как летнего убежища римской знати и пап.

Озеро Альбано — природное чудо вулканического происхождения, его глубина достигает 170 метров. С этим местом связано множество древних легенд.

Площадь Либерта и исторический центр Кастель-Гандольфо. Пройдёмся по главной городской площади с традиционными итальянскими кафе и элегантной церковью Святого Тома, спроектированной Бернини.

Дегустация и обед. В одной из местных энотек вы можете попробовать аутентичные вина региона Фраскати, традиционные колбасные изделия и свежие сыры.

Панорамная площадка с видом на озеро Неми. Это место обросло мифами — в древности здесь находилось святилище богини Дианы, а на дне озера были обнаружены гигантские корабли императора Калигулы.

Старинный Неми. Город славится своей средневековой атмосферой — и вы её оцените. Увидите уютные каменные домики с красочными цветочными горшками, узкие мощёные улочки, старинные фонтаны и арки.

Дегустация знаменитой немской земляники. В аутентичном кафе вы можете заказать традиционный клубничный ликёр или пирожные с земляничным кремом.

Организационные детали