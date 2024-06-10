Недалеко от Рима находятся вулканические озёра, а на их берегах — городки удивительной красоты. Мы посетим 4 самых колоритных: погуляем по родине Ромула и Рема, увидим городок в жерле вулкана, оценим место летней резиденции Папы Римского и заглянем в город с лучшей земляникой. Везде продегустируем местную кухню и насладимся видами озёр Неми или Альбано.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Альбано, известный свой древнейшей историей. На его территории ещё в начале первого тысячелетия находился легендарный город Альба-Лонги, где по преданию родились братья Ромул и Рем. Мы посетим церковь Святого Петра и античный амфитеатр Северия. При желании прогуляемся вдоль озера по средневековой тропе.

Аричья, расположившийся в жерле древнего вулкана. Остановимся на центральной площади и полюбуемся богато украшенным дворцом Киджи. В Аричье производят поркетту — свиное мясо, зажаренное на вертеле и отличающееся необычайной мягкостью и прекрасным вкусом.

Кастель Гандольфо, в котором находится летняя резиденция Папы Римского. Неудивительно: городок привлекает многочисленными садами и головокружительными видами озера. Погуляв по историческому центру и заглянув в церковь Святого Томаса, мы отправимся дегустировать местные вина, салами, прошутто и сыры.

Неми — городок далёк от помпезности Кастель Гандольфо, но обладает большей аутентичностью. Мы прогуляемся возле озера и посетим средневековые церкви. Одна из них — Сантуарий — славится удивительно красивым распятием, выполненным, как верят горожане, рукой Всевышнего. В Неми отведаем знаменитое местное лакомство — землянику.

Поговорим:

О возникновении древнего государства — Албалонги и рождении в нём Ромула и Рема

Возведении летней резиденции Папы

Культе богини Дианы

Двух затонувших кораблях императора Калигулы

Особенностях местной кухни

И многом другом!

Организационные детали