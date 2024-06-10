Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 4 городка на берегах вулканических озёр и отведать их главные лакомства
Недалеко от Рима находятся вулканические озёра, а на их берегах — городки удивительной красоты.
Мы посетим 4 самых колоритных: погуляем по родине Ромула и Рема, увидим городок в жерле вулкана, оценим место летней резиденции Папы Римского и заглянем в город с лучшей земляникой. Везде продегустируем местную кухню и насладимся видами озёр Неми или Альбано.
Альбано, известный свой древнейшей историей. На его территории ещё в начале первого тысячелетия находился легендарный город Альба-Лонги, где по преданию родились братья Ромул и Рем. Мы посетим церковь Святого Петра и античный амфитеатр Северия. При желании прогуляемся вдоль озера по средневековой тропе.
Аричья, расположившийся в жерле древнего вулкана. Остановимся на центральной площади и полюбуемся богато украшенным дворцом Киджи. В Аричье производят поркетту — свиное мясо, зажаренное на вертеле и отличающееся необычайной мягкостью и прекрасным вкусом.
Кастель Гандольфо, в котором находится летняя резиденция Папы Римского. Неудивительно: городок привлекает многочисленными садами и головокружительными видами озера. Погуляв по историческому центру и заглянув в церковь Святого Томаса, мы отправимся дегустировать местные вина, салами, прошутто и сыры.
Неми — городок далёк от помпезности Кастель Гандольфо, но обладает большей аутентичностью. Мы прогуляемся возле озера и посетим средневековые церкви. Одна из них — Сантуарий — славится удивительно красивым распятием, выполненным, как верят горожане, рукой Всевышнего. В Неми отведаем знаменитое местное лакомство — землянику.
Поговорим:
О возникновении древнего государства — Албалонги и рождении в нём Ромула и Рема
Возведении летней резиденции Папы
Культе богини Дианы
Двух затонувших кораблях императора Калигулы
Особенностях местной кухни
И многом другом!
Организационные детали
В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле Ford Fiesta, услуги гида
Дегустация не входит в стоимость экскурсии. Я предлагаю вам либо пообедать в ресторане и отведать местную кухню (средний чек €25–35 на человека). Либо взять нарезку и сыры+ 6 бокалов различного местного вина по цене €18 на человека и перекусить на площади Свободы перед летней резиденцией Папы
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 179 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я — путешественник по призванию, побывала во многих странах, пока не увидела Италию. Именно здесь мне захотелось остановиться навсегда, именно Рим захватил моё сердце. Мне никогда читать дальше
здесь не скучно, я продолжаю его изучать как самостоятельно, так и посещая экскурсии и курсы по искусству, читая книги по истории на итальянском языке. Здесь я живу уже 21 год, и мне есть чем поделиться — Рим и его пригород я знаю не хуже местных жителей.
Приглашаю вас погрузиться в беззаботную римскую жизнь, увидеть великолепные площади и фонтаны, прогуляться по роскошным улицам и средневековым проулкам, узнать историю города от Ромула до наших дней, откушать в ресторанах, о которых туристы ещё не знают;-) И просто взглянуть на Рим глазами местных жителей.