Неми — уютный городок в 1,5 часах езды от Рима, который парит над гладью одноимённого озера. Здесь производится особый сорт клубники, по форме напоминающий сердце. В поездке вы увидите озёра Альбано и Неми, прогуляетесь по атмосферным улочкам, попробуете местные деликатесы и при желании завершите путешествие обедом в традиционной остерии, где готовят настоящую поркетту по старинным рецептам.

Описание экскурсии

10:00 — встреча в Риме и отправление к озеру Альбано. По пути — две остановки на видовых площадках

10:50 — озеро Альбано, на котором расположена летняя резиденция Папы Римского

11:35 — город Неми. Пешая экскурсия по одному из самых атмосферных городков Кастелли Романи:

обзорная площадка у кафедрального собора 17 века

дворец Русполи 16 века

многоуровневые террасы и Бельведер Влюблённых

старинные улочки и церковь Санта-Мария-дель-Поццо

фонтаны богини Дианы, львов Калигулы и Медузы Горгоны

По пути — лавки с клубникой и земляникой, трюфельными пастами, мясными деликатесами и сувенирами. Кофе-пауза — пирожные с земляникой и кофе с видом на озеро.

14:15 — озеро Неми (кратер древнего вулкана). По дороге — город Джензано, который расположен на горном хребте, отделяющем озеро от равнины. На выбор — посещение музея кораблей Калигулы или купание в озере в тёплое время года

14:45 — город Аричча и обед в традиционной остерии. Рекомендуем попробовать поркетту, жаркое из дикой кабанятины, требуху по-римски или домашнюю карбонару

16:00 — возвращение в Рим

Около 17:00 — окончание экскурсии на площади Республики в Риме

Организационные детали