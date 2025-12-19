Мои заказы

Из Рима - в Неми, клубнично-земляничную столицу Италии

Побывать в местах, где зарождается dolche vita
Неми — уютный городок в 1,5 часах езды от Рима, который парит над гладью одноимённого озера. Здесь производится особый сорт клубники, по форме напоминающий сердце.

В поездке вы увидите озёра Альбано и Неми, прогуляетесь по атмосферным улочкам, попробуете местные деликатесы и при желании завершите путешествие обедом в традиционной остерии, где готовят настоящую поркетту по старинным рецептам.
Описание экскурсии

10:00 — встреча в Риме и отправление к озеру Альбано. По пути — две остановки на видовых площадках

10:50 — озеро Альбано, на котором расположена летняя резиденция Папы Римского

11:35 — город Неми. Пешая экскурсия по одному из самых атмосферных городков Кастелли Романи:

  • обзорная площадка у кафедрального собора 17 века
  • дворец Русполи 16 века
  • многоуровневые террасы и Бельведер Влюблённых
  • старинные улочки и церковь Санта-Мария-дель-Поццо
  • фонтаны богини Дианы, львов Калигулы и Медузы Горгоны

По пути — лавки с клубникой и земляникой, трюфельными пастами, мясными деликатесами и сувенирами. Кофе-пауза — пирожные с земляникой и кофе с видом на озеро.

14:15 — озеро Неми (кратер древнего вулкана). По дороге — город Джензано, который расположен на горном хребте, отделяющем озеро от равнины. На выбор — посещение музея кораблей Калигулы или купание в озере в тёплое время года

14:45 — город Аричча и обед в традиционной остерии. Рекомендуем попробовать поркетту, жаркое из дикой кабанятины, требуху по-римски или домашнюю карбонару

16:00 — возвращение в Рим

Около 17:00 — окончание экскурсии на площади Республики в Риме

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz E-Класс купе. Детское кресло — под запрос
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей — €3 за чел., обед без напитков — от €25 за чел., кофе-пауза — от €3 за чел., дегустации местных продуктов — по желанию
  • Можем забрать вас из отеля бесплатно, если он будет по пути нашего движения и не в зоне ограниченного движения ZTL
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Риме
Я работаю в команде с гидом по Риму и окрестностям. Его зовут Игорь, он живёт в Италии с 2013 года, активно занимается фотографией. Мы покажем вам Вечный город и городки вокруг
читать дальше

Рима. Наши экскурсии индивидуальные и авторские. Они основаны на многолетнем поиске исторических фактов, эстетическом восприятии архитектуры, знании культуры Вечного города и мест силы. Сделаем ваше путешествие вкусным, расскажем про римскую кухню и местные вина, подскажем лучшие рестораны и траттории, чтобы создать гастрономическое послевкусие от Италии. Познакомим с обычаями и традициями римлян, покажем их жизнь вне туристических мест.

