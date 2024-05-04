Приглашаю в путешествие по двум очаровательным городкам в окрестностях Рима! В Кастель-Гандольфо вы сможете прикоснуться к истории Папства и полюбоваться вулканическим озером Альбано. А в холмистом Неми — ощутить неспешность итальянской жизни, попробовать лучшую в стране землянику и отдохнуть душой на идиллических терракотовых улочках.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кастель-Гандольфо: Папский дворец, сады и вулканическое озеро

Это излюбленное место римских императоров и аристократии. А ещё здесь расположена летняя резиденция Папы Римского: вы погрузитесь в историю Папского дворца и погуляете по его великолепным садам. Кроме того, посетите потрясающую барочную церковь работы великого Бернини и полюбуетесь великолепными видами на вулканическое озеро Альбано.

Неми — земляничное сердце Италии

Мы прогуляемся по извилистым улочкам цвета терракоты и зайдём в кафе с видом на вулканическое озеро, на котором когда-то стояли плавучие дворцы императора Калигулы. Полюбуемся современными бронзовыми скульптурами и фонтанами. А также поговорим о главном символе города — землянике. По желанию заглянем в лавочки, где продают земляничные варенья, ликёры, мыло и многое другое.

Организационные детали