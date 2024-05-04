Приглашаю в путешествие по двум очаровательным городкам в окрестностях Рима! В Кастель-Гандольфо вы сможете прикоснуться к истории Папства и полюбоваться вулканическим озером Альбано.
А в холмистом Неми — ощутить неспешность итальянской жизни, попробовать лучшую в стране землянику и отдохнуть душой на идиллических терракотовых улочках.
А в холмистом Неми — ощутить неспешность итальянской жизни, попробовать лучшую в стране землянику и отдохнуть душой на идиллических терракотовых улочках.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Кастель-Гандольфо: Папский дворец, сады и вулканическое озеро
Это излюбленное место римских императоров и аристократии. А ещё здесь расположена летняя резиденция Папы Римского: вы погрузитесь в историю Папского дворца и погуляете по его великолепным садам. Кроме того, посетите потрясающую барочную церковь работы великого Бернини и полюбуетесь великолепными видами на вулканическое озеро Альбано.
Неми — земляничное сердце Италии
Мы прогуляемся по извилистым улочкам цвета терракоты и зайдём в кафе с видом на вулканическое озеро, на котором когда-то стояли плавучие дворцы императора Калигулы. Полюбуемся современными бронзовыми скульптурами и фонтанами. А также поговорим о главном символе города — землянике. По желанию заглянем в лавочки, где продают земляничные варенья, ликёры, мыло и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто Nissan Qashqai. При необходимости есть детское кресло. Транспорт включён в стоимость.
- Время в пути — не более 1 часа в одну сторону
- Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): Папская резиденция — 12 евро взрослые, 5 евро дети 7-18 лет, бесплатно до 6 лет, сады — 15 евро взрослые, 10 евро дети
- Продолжительность экскурсии — 6-8 часов (зависит от вашего темпа)
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Меня зовут Елена. Я приехала в Рим 16 лет назад и настолько в него влюбилась, что закончила факультет искусствоведения в местном университете. Я прекрасно знаю город: его истории, тайны и самые интересные локации. Со мной вы на один день станете итальянцами! Погрузитесь в богатую историю страны, пройдёте по древним улочкам, ощутите бесконечное величие Рима и очарование его окрестностей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 мая 2024
Все было прекрасно, не смотря на погоду)
Наталья
1 мая 2024
Всё очень понравилось! Самая вкусная и интересная для детей и взрослых экскурсия!
Леночка очень заботливый и внимательный гид. Большое спасибо за приятное общение!
Леночка очень заботливый и внимательный гид. Большое спасибо за приятное общение!
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