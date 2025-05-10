За два часа вы сможете окунуться в атмосферу античного Рима и узнать, как жили гладиаторы и императоры.Экскурсия проведет вас через развалины школы гладиаторов и Колизей, где откроются тайны их быта

и карьеры. Посетите остатки императорских бань и Circo Massimo, где проходили знаменитые забеги на колесницах. Завершите прогулку в районе Красных фонарей, где узнаете о древнеримской кухне и жизни местных жителей. Без дополнительных расходов и всего 2 км пешком

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Школа гладиаторов и Колизей

Вы посетите развалины Большой школы гладиаторов — Ludus Magnus, которые находятся позади Колизея. Я расскажу, каким был карьерный путь бойцов, как они подразделялись между собой с помощью костюмов и как складывалась их личная жизнь. Вы осмотрите и сам Колизей — крупнейший амфитеатр античной эпохи. И узнаете, как проходили выступления на его арене.

Судьбы и бани императоров

Я покажу вам остатки терм, построенных при римских императорах, и расскажу, как они были обустроены. Вы услышите, как жил первый правитель Римской империи Октавиан Август, почему дворец Нерона назвали «Золотым домом» и как Флавии строили Колизей.

Circo Massimo и лотерея

Затем мы отправимся к Circo Massimo — самому большому ипподрому Древнего Рима. Я расскажу, как здесь проходили забеги на колесницах и как люди относились к возницам. А ещё раскрою, как благодаря этим играм появился розыгрыш разных призов и подарков — прототип современной лотереи.

Красные фонари и древнеримская еда

К концу прогулки мы попадём в район Красных фонарей, где когда-то соседствовали ремесленные мастерские, притоны и рынок. Вы узнаете, чем питались люди античного времени и какие блюда появлялись на их столах чаще всего.

Организационные детали