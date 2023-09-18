Как жил античный Рим: прогулка по древним локациям

Узнайте, могли ли гладиаторы влюбляться и почему Колизей - это семейный проект

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Ответы на вопросы
За 3 часа неспешной прогулки вы поймёте, каким был быт гладиаторов и правителей в античном Риме. Я расскажу, где учились бойцы и было ли в их жизни место для любви и дружбы. Покажу остатки императорских бань и раскрою, как отец и сын Флавии построили Колизей. А ещё вы узнаете, что любили есть древние римляне и где они покупали продукты.
Как жил античный Рим: прогулка по древним локациям
Как жил античный Рим: прогулка по древним локациям
Как жил античный Рим: прогулка по древним локациям
Как жил античный Рим: прогулка по древним локациям
Как жил античный Рим: прогулка по древним локациям
Как жил античный Рим: прогулка по древним локациям
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Школа гладиаторов и Колизей

Вы посетите развалины Большой школы гладиаторов — Ludus Magnus, которые находятся позади Колизея. Я расскажу, каким был карьерный путь бойцов, как они подразделялись между собой с помощью костюмов и как складывалась их личная жизнь. Вы осмотрите и сам Колизей — крупнейший амфитеатр античной эпохи. И узнаете, как проходили выступления на его арене.

Судьбы и бани императоров

Я покажу вам остатки терм, построенных при римских императорах, и расскажу, как они были обустроены. Вы услышите, как жил первый правитель Римской империи Октавиан Август, почему дворец Нерона назвали «Золотым домом» и как Флавии строили Колизей.

Circo Massimo и лотерея

Затем мы отправимся к Circo Massimo — самому большому ипподрому Древнего Рима. Я расскажу, как здесь проходили забеги на колесницах и как люди относились к возницам. А ещё раскрою, как благодаря этим играм появился розыгрыш разных призов и подарков — прототип современной лотереи.

Красные фонари и древнеримская еда

К концу прогулки мы попадём в район Красных фонарей, где когда-то соседствовали ремесленные мастерские, притоны и рынок. Вы узнаете, чем питались люди античного времени и какие блюда появлялись на их столах чаще всего.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Мы пройдём с вами не более 2 км за 3 часа
  • Колизей мы осматриваем снаружи

в понедельник, среду и пятницу в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от СТ.М. Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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