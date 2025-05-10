Вы посетите развалины Большой школы гладиаторов — Ludus Magnus, которые находятся позади Колизея. Я расскажу, каким был карьерный путь бойцов, как они подразделялись между собой с помощью костюмов и как складывалась их личная жизнь. Вы осмотрите и сам Колизей — крупнейший амфитеатр античной эпохи. И узнаете, как проходили выступления на его арене.
Судьбы и бани императоров
Я покажу вам остатки терм, построенных при римских императорах, и расскажу, как они были обустроены. Вы услышите, как жил первый правитель Римской империи Октавиан Август, почему дворец Нерона назвали «Золотым домом» и как Флавии строили Колизей.
Circo Massimo и лотерея
Затем мы отправимся к Circo Massimo — самому большому ипподрому Древнего Рима. Я расскажу, как здесь проходили забеги на колесницах и как люди относились к возницам. А ещё раскрою, как благодаря этим играм появился розыгрыш разных призов и подарков — прототип современной лотереи.
Красные фонари и древнеримская еда
К концу прогулки мы попадём в район Красных фонарей, где когда-то соседствовали ремесленные мастерские, притоны и рынок. Вы узнаете, чем питались люди античного времени и какие блюда появлялись на их столах чаще всего.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Мы пройдём с вами не более 2 км за 2 часа
Колизей мы осматриваем снаружи
в понедельник, среду и пятницу в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€30
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От СТ.М. Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2047 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это читать дальшеуменьшить
музей под открытым небом! Её можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов. Мы сможем спланировать маршрут с учётом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она откроется перед вами со своей лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Alisa
Все понравилось! Очень интересно, спасибо!
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