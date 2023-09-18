Узнайте, могли ли гладиаторы влюбляться и почему Колизей - это семейный проект
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Описание
Что вас ожидает
Школа гладиаторов и Колизей
Вы посетите развалины Большой школы гладиаторов — Ludus Magnus, которые находятся позади Колизея. Я расскажу, каким был карьерный путь бойцов, как они подразделялись между собой с помощью костюмов и как складывалась их личная жизнь. Вы осмотрите и сам Колизей — крупнейший амфитеатр античной эпохи. И узнаете, как проходили выступления на его арене.
Судьбы и бани императоров
Я покажу вам остатки терм, построенных при римских императорах, и расскажу, как они были обустроены. Вы услышите, как жил первый правитель Римской империи Октавиан Август, почему дворец Нерона назвали «Золотым домом» и как Флавии строили Колизей.
Circo Massimo и лотерея
Затем мы отправимся к Circo Massimo — самому большому ипподрому Древнего Рима. Я расскажу, как здесь проходили забеги на колесницах и как люди относились к возницам. А ещё раскрою, как благодаря этим играм появился розыгрыш разных призов и подарков — прототип современной лотереи.
Красные фонари и древнеримская еда
К концу прогулки мы попадём в район Красных фонарей, где когда-то соседствовали ремесленные мастерские, притоны и рынок. Вы узнаете, чем питались люди античного времени и какие блюда появлялись на их столах чаще всего.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Мы пройдём с вами не более 2 км за 3 часа
- Колизей мы осматриваем снаружи
в понедельник, среду и пятницу в 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от СТ.М. Colosseo
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и пятницу в 16:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.