Эта экскурсия предлагает уникальную возможность прочувствовать дух империи. Посетители узнают, как Рим стал столицей мира, и какие тайны скрывают древние руины. Колизей откроет секреты гладиаторских боёв, а Римский форум расскажет

о политических интригах. На Палатинском холме можно полюбоваться панорамой города и узнать о мифах, связанных с основанием Рима. Экскурсия завершается на вершине холма, где подводятся итоги и открывается захватывающий вид на Вечный город

Описание экскурсии

Колизей — зрелище как инструмент власти. Мы разберёмся, зачем на самом деле построили амфитеатр, как императоры управляли народом с помощью представлений и какие тайны скрывают подземелья. Поговорим о гладиаторах — кем они были, всегда ли умирали на арене и какие невероятные постановки устраивали ради публики.

Римский форум — центр жизни, интриг и заговоров. Форум был сердцем политической, судебной и общественной жизни. Вы узнаете, где убили Цезаря, как выглядела площадь 2000 лет назад, кто вершил здесь судьбы империи и почему это место до сих пор вызывает споры у историков.

Храм Весты и судьбы жриц. Сакральное место Древнего Рима — здесь хранился огонь, без которого, по поверьям, Рим не мог существовать. Мы расскажем, кто такие весталки, какие обеты они давали и что происходило, если огонь угасал или обет нарушался.

Палатинский холм — от пастухов до императоров. Согласно легенде, именно здесь волчица вскормила Ромула и Рема. Поднимемся на холм, чтобы увидеть, где начинался Рим, поговорим о мифах, реальных раскопках и о том, почему императоры выбрали это место для своих роскошных дворцов.

