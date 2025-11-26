Камерная прогулка по знаковым местам Древнего Рима. Без спешки и скучных дат, с акцентом на легенды и живые образы прошлого
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность прочувствовать дух империи. Посетители узнают, как Рим стал столицей мира, и какие тайны скрывают древние руины. Колизей откроет секреты гладиаторских боёв, а Римский форум расскажет читать дальше
о политических интригах.
На Палатинском холме можно полюбоваться панорамой города и узнать о мифах, связанных с основанием Рима.
Экскурсия завершается на вершине холма, где подводятся итоги и открывается захватывающий вид на Вечный город
4.9
16 отзывов
Что можно увидеть
Колизей
Римский форум
Палатинский холм
Храм Весты
Описание экскурсии
Колизей — зрелище как инструмент власти. Мы разберёмся, зачем на самом деле построили амфитеатр, как императоры управляли народом с помощью представлений и какие тайны скрывают подземелья. Поговорим о гладиаторах — кем они были, всегда ли умирали на арене и какие невероятные постановки устраивали ради публики.
Римский форум — центр жизни, интриг и заговоров. Форум был сердцем политической, судебной и общественной жизни. Вы узнаете, где убили Цезаря, как выглядела площадь 2000 лет назад, кто вершил здесь судьбы империи и почему это место до сих пор вызывает споры у историков.
Храм Весты и судьбы жриц. Сакральное место Древнего Рима — здесь хранился огонь, без которого, по поверьям, Рим не мог существовать. Мы расскажем, кто такие весталки, какие обеты они давали и что происходило, если огонь угасал или обет нарушался.
Палатинский холм — от пастухов до императоров. Согласно легенде, именно здесь волчица вскормила Ромула и Рема. Поднимемся на холм, чтобы увидеть, где начинался Рим, поговорим о мифах, реальных раскопках и о том, почему императоры выбрали это место для своих роскошных дворцов.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет в Колизей: €18 с чел., дети проходят бесплатно
Не забудьте паспорт: для доступа в некоторые объекты потребуется документ
Экскурсию для вас проведёт один из наших опытных гидов
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 09:30 и 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Римского Форума
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктория — Организатор в Риме
Провела экскурсии для 93 туристов
Мы влюбляем в Рим уже больше 10 лет.
Не просто показываем Колизей и Ватикан — мы ведём туда, где оживает история, где звучит эхо империи и пахнет настоящим итальянским кофе.
Наши маршруты читать дальше
— это не дежурная программа, а личные открытия, проверенные годами и глазами тех, кто действительно любит этот город. Мы знаем, где Рим улыбается туристам, а где — раскрывается по-настоящему.
Индивидуальные и групповые программы — всегда с заботой, вниманием к деталям и лёгким чувством юмора.
С нами вы не просто увидите Рим — вы его почувствуете. А он, как известно, остаётся в сердце навсегда.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Валерия
26 ноя 2025
Интересная экскурсия, но гид настолько был уставшим…, что на любой вопрос были ответы «почитайте, сами узнаете». Прям как в школе.
Виктория
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв! Наши группы — до 20 человек, и гид всегда старается уделить внимание каждому гостю.
Мы очень ценим любознательных читать дальше
туристов и всегда рады вопросам. При этом важно соблюдать баланс, чтобы все участники получили одинаково интересный и полный рассказ. Гид отвечает максимально подробно, но не может уделять всё время только одному человеку — иначе другие гости теряют часть информации.
Тем не менее нам очень важно, чтобы у вас остались только приятные впечатления. Если у вас есть дополнительные вопросы или хочется более углублённую экскурсию — мы с удовольствием предложим индивидуальный формат.
Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!
Ю
Юлия
20 ноя 2025
Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать и увидеть много интересного. Спасибо! И очень рекомендую!
Е
Елена
18 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Гид Олег, интересно рассказывал о жизни в Риме.
А
Анастасия
12 ноя 2025
Отличная экскурсия! Вся семья в восторге
Н
Надежда
9 ноя 2025
Все отлично!
С
Сосенко
9 ноя 2025
Экскурсия получилась интересной, получили общее представление о жизни древнего Рима и зрелищах! Экскурсия носит обзорный характер, но для первого знакомства с Колизеем и археологическим парком более чем достаточно!
Алла
3 ноя 2025
Большое спасибо за экскурсию, очень интересно
И
Ирина
30 окт 2025
Все было великолепно! Однозначно рекомендую!
М
Марта
26 окт 2025
Потрясающий гид Наталья сделала всю экскурсию чудесной. Кажется, было бы справедливым сделать 3 часа, чтобы насладиться интересным повествованием)) Было здорово!
Петр
25 окт 2025
Спасибо все было отлично
А
Андрей
22 окт 2025
В целом отлично, гид интересно рассказывал, ничего лишнего. На форуме можно подольше задержаться есть что посмотреть.
И
Ирина
18 окт 2025
Замечательная экскурсия! Очень рекомендую!
Н
Нэля
12 окт 2025
Замечательная экскурсия по Колизею. Игорь потрясающий гид, интересно, познавательно, весело!
Вячеслав
11 авг 2025
Рекомендую! Был на экскурсии в Колизее — всё прошло просто отлично! Гид оказался профессионалом с прекрасным чувством юмора, рассказывал не банальные, а действительно интересные и неожиданные факты. Организация — на 5 баллов: всегда были на связи, чётко объяснили, где встретиться, встретили вовремя и сопровождали на протяжении всей экскурсии. Остались только положительные эмоции и приятные впечатления! Буду рекомендовать друзьям
Екатерина
1 авг 2025
Супер экскурсия! 😍 Гид рассказывал так, что мурашки по коже, всё супер интересно и без занудства. Организация чёткая, мы просто наслаждались моментом. Если хотите почувствовать настоящий Рим — вам точно сюда.