Рим императоров: Колизей, Форум, Палатинский холм

Камерная прогулка по знаковым местам Древнего Рима. Без спешки и скучных дат, с акцентом на легенды и живые образы прошлого
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность прочувствовать дух империи. Посетители узнают, как Рим стал столицей мира, и какие тайны скрывают древние руины. Колизей откроет секреты гладиаторских боёв, а Римский форум расскажет
о политических интригах.

На Палатинском холме можно полюбоваться панорамой города и узнать о мифах, связанных с основанием Рима.

Экскурсия завершается на вершине холма, где подводятся итоги и открывается захватывающий вид на Вечный город

4.9
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические факты
  • 🗺️ Панорамные виды на Рим
  • 🎭 Легенды и мифы Древнего Рима
  • 👥 Компетентные гиды
  • 📜 Интересные рассказы о гладиаторах
Рим императоров: Колизей, Форум, Палатинский холм© Виктория
Рим императоров: Колизей, Форум, Палатинский холм© Виктория
Рим императоров: Колизей, Форум, Палатинский холм© Виктория

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Римский форум
  • Палатинский холм
  • Храм Весты

Описание экскурсии

Колизей — зрелище как инструмент власти. Мы разберёмся, зачем на самом деле построили амфитеатр, как императоры управляли народом с помощью представлений и какие тайны скрывают подземелья. Поговорим о гладиаторах — кем они были, всегда ли умирали на арене и какие невероятные постановки устраивали ради публики.

Римский форум — центр жизни, интриг и заговоров. Форум был сердцем политической, судебной и общественной жизни. Вы узнаете, где убили Цезаря, как выглядела площадь 2000 лет назад, кто вершил здесь судьбы империи и почему это место до сих пор вызывает споры у историков.

Храм Весты и судьбы жриц. Сакральное место Древнего Рима — здесь хранился огонь, без которого, по поверьям, Рим не мог существовать. Мы расскажем, кто такие весталки, какие обеты они давали и что происходило, если огонь угасал или обет нарушался.

Палатинский холм — от пастухов до императоров. Согласно легенде, именно здесь волчица вскормила Ромула и Рема. Поднимемся на холм, чтобы увидеть, где начинался Рим, поговорим о мифах, реальных раскопках и о том, почему императоры выбрали это место для своих роскошных дворцов.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет в Колизей: €18 с чел., дети проходят бесплатно
  • Не забудьте паспорт: для доступа в некоторые объекты потребуется документ
  • Экскурсию для вас проведёт один из наших опытных гидов

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 09:30 и 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Римского Форума
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 09:30 и 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Риме
Провела экскурсии для 93 туристов
Мы влюбляем в Рим уже больше 10 лет. Не просто показываем Колизей и Ватикан — мы ведём туда, где оживает история, где звучит эхо империи и пахнет настоящим итальянским кофе. Наши маршруты
— это не дежурная программа, а личные открытия, проверенные годами и глазами тех, кто действительно любит этот город. Мы знаем, где Рим улыбается туристам, а где — раскрывается по-настоящему. Индивидуальные и групповые программы — всегда с заботой, вниманием к деталям и лёгким чувством юмора. С нами вы не просто увидите Рим — вы его почувствуете. А он, как известно, остаётся в сердце навсегда.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Рим императоров: Колизей, Форум, Палатинский холм (Елена)Рим императоров: Колизей, Форум, Палатинский холм (Анастасия)Рим императоров: Колизей, Форум, Палатинский холм (Петр)Рим императоров: Колизей, Форум, Палатинский холм (Нэля)Рим императоров: Колизей, Форум, Палатинский холм (Екатерина)
В
Валерия
26 ноя 2025
Интересная экскурсия, но гид настолько был уставшим…, что на любой вопрос были ответы «почитайте, сами узнаете». Прям как в школе.
Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв!
Наши группы — до 20 человек, и гид всегда старается уделить внимание каждому гостю.

Мы очень ценим любознательных
туристов и всегда рады вопросам. При этом важно соблюдать баланс, чтобы все участники получили одинаково интересный и полный рассказ. Гид отвечает максимально подробно, но не может уделять всё время только одному человеку — иначе другие гости теряют часть информации.

Тем не менее нам очень важно, чтобы у вас остались только приятные впечатления. Если у вас есть дополнительные вопросы или хочется более углублённую экскурсию — мы с удовольствием предложим индивидуальный формат.

Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!

Ю
Юлия
20 ноя 2025
Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать и увидеть много интересного. Спасибо! И очень рекомендую!
Е
Елена
18 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Гид Олег, интересно рассказывал о жизни в Риме.
Экскурсия понравилась. Гид Олег, интересно рассказывал о жизни в Риме.
А
Анастасия
12 ноя 2025
Отличная экскурсия! Вся семья в восторге
Отличная экскурсия! Вся семья в восторге
Н
Надежда
9 ноя 2025
Все отлично!
С
Сосенко
9 ноя 2025
Экскурсия получилась интересной, получили общее представление о жизни древнего Рима и зрелищах! Экскурсия носит обзорный характер, но для первого знакомства с Колизеем и археологическим парком более чем достаточно!
Алла
Алла
3 ноя 2025
Большое спасибо за экскурсию, очень интересно
И
Ирина
30 окт 2025
Все было великолепно! Однозначно рекомендую!
М
Марта
26 окт 2025
Потрясающий гид Наталья сделала всю экскурсию чудесной. Кажется, было бы справедливым сделать 3 часа, чтобы насладиться интересным повествованием)) Было здорово!
Петр
Петр
25 окт 2025
Спасибо все было отлично
Спасибо все было отлично
А
Андрей
22 окт 2025
В целом отлично, гид интересно рассказывал, ничего лишнего. На форуме можно подольше задержаться есть что посмотреть.
И
Ирина
18 окт 2025
Замечательная экскурсия! Очень рекомендую!
Н
Нэля
12 окт 2025
Замечательная экскурсия по Колизею. Игорь потрясающий гид, интересно, познавательно, весело!
Замечательная экскурсия по Колизею. Игорь потрясающий гид, интересно, познавательно, весело!
Вячеслав
Вячеслав
11 авг 2025
Рекомендую! Был на экскурсии в Колизее — всё прошло просто отлично! Гид оказался профессионалом с прекрасным чувством юмора, рассказывал не банальные, а действительно интересные и неожиданные факты. Организация — на 5 баллов: всегда были на связи, чётко объяснили, где встретиться, встретили вовремя и сопровождали на протяжении всей экскурсии. Остались только положительные эмоции и приятные впечатления! Буду рекомендовать друзьям
Екатерина
Екатерина
1 авг 2025
Супер экскурсия! 😍 Гид рассказывал так, что мурашки по коже, всё супер интересно и без занудства. Организация чёткая, мы просто наслаждались моментом.
Если хотите почувствовать настоящий Рим — вам точно сюда.
Супер экскурсия! 😍 Гид рассказывал так, что мурашки по коже, всё супер интересно и без занудства. Организация чёткая, мы просто наслаждались моментом.
Если хотите почувствовать настоящий Рим — вам точно сюда.

Входит в следующие категории Рима

