Колизей и Римский форум: экскурсия в небольшой группе с гидом

Присоединяйтесь к небольшой группе и отправьтесь на эксклюзивный тур по Колизею с доступом на арену гладиаторов и в подземелья. После прогулки у вас будет полный доступ к Палатинскому холму и Римскому форуму. Узнайте историю Древнего Рима от опытного гида и насладитесь лучшими видами города.
Описание экскурсииЭксклюзивный доступ и история Колизея Встретьтесь с гидом недалеко от станции метро и отправляйтесь в знаменитый Колизей. Получите эксклюзивный доступ в подземелья и на арену гладиаторов, чтобы узнать, как функционировало это грандиозное сооружение во времена Древнего Рима. В группе до 8 человек вы сможете почувствовать атмосферу прошлого и задать все интересующие вопросы. Прогуляйтесь по остальным частям Колизея, представляя себя на месте древних зрителей и воинов. Палатинский холм и Римский форум Ваша экскурсия продолжится полноценно — с билетами на Палатинский холм и Римский форум. Насладитесь потрясающими видами, историей императорских резиденций и центром жизни Древнего Рима, где проходили выборы, судебные процессы и торжества. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Не допускается: багаж или большие сумки, рюкзаки, несовершеннолетние без сопровождения.
- Будьте на месте встречи за 30 минут до назначенного времени.
- При бронировании указывайте полные официальные имена; время экскурсии может меняться до 30 минут — уточняйте у организатора за неделю до начала.
- Дети должны быть в сопровождении взрослых.
- Экскурсия не рекомендуется людям с ограниченными возможностями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей
- Палатинский холм
- Римский форум
- Виа Сакра
- Храм Сатурна
- Арка Тита
Что включено
- Доступ в закрытые подземелья Колизея
- Полный вход на Римский форум и Палатинский холм
- Живой гид для экскурсий по подземельям и арене Колизея
- Наушники и радиосвязь
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсия с гидом по Форуму или Палатину
Место начала и завершения?
VFRR+M9C Рим, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
16 мая 2025
гид Софиан был обаятельным и увлекательным, с детальными объяснениями, благодаря которым посещение Колизея стало ярчайшим моментом нашей поездки! Настоятельно рекомендую подземный тур — он того стоит
А
Артём
10 ноя 2024
Рекомендую эту экскурсию всем! Нам очень понравилось каждое мгновение. Наш гид Тедди был отличный — информативный, терпеливый и понимающий, особенно учитывая, что мы брали с собой нашего 7-месячного малыша. Доплата за посещение нижних уровней полностью оправдана. В целом, удивительный опыт.
М
Максим
1 мая 2024
Наш гид был очень знающим! Подземная экскурсия была невероятно интересной — настоящий must-see!
