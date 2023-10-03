Погулять по магическим руинам и прикоснуться к жизни Древнего Рима с профессиональным гидом
5
18 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
Как выглядел античный город и что происходило каждый день на его улицах? Где жили римляне, как одевались и что ели? На эти и другие вопросы нам помогут ответить «говорящие камни» Колизея и Форума.
Они делают это особенным образом — через древние надписи, рельефные полотна и наглядные исторические сюжеты. Я помогу вам убедиться, что при правильном прочтении руины оживают!
Ближайшие даты:
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18 ноя
19 ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Легендарный Колизей
Колизей — настоящий музей под открытым небом. Вы погуляете по известному на весь мир амфитеатру, шаг за шагом погружаясь в его многовековое прошлое. Я поделюсь историей создания Колизея, раскрою его инженерные и архитектурные секреты. Кроме того, мы побеседуем о гладиаторах и о масштабных представлениях, проходивших на арене. А также о многом другом, о чём вы никогда не прочитаете в путеводителях!
Тайны Римского Форума
В античные времена он был сердцем гражданской, экономической и политической жизни города. Здесь решалась судьба всей империи. Я покажу вам главные местные достопримечательности: арки Тита и Септимия Севера, базилики Юлия и Эмилия, дом Весталок, Табуларий, храм Сатурна и многое другое. Расскажу, какие важные события здесь происходили и какие знаменитые люди бывали.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно. Стоимость единого билета в Колизей и Форум — 24,50 евро с человека.
Если у вас ещё нет билета в Колизей, до бронирования экскурсии напишите мне — я проверю наличие билетов на сайте.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у триумфальной арки Константина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 80 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид. Живу в Риме более 11 лет. За это время успела окончить в Италии университет (факультет литературы) и стать гидом. Вы спросите, почему гидом? Во-первых, потому что мне безумно нравится Рим. Во-вторых, общение с людьми заряжает положительной энергией. Моя цель — рассказать о любимом городе так, чтобы повествование звучало как прекрасная книга, которую хочется перечитывать снова и снова. Приезжайте!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников
Kristina
3 окт 2023
Наталья, вы не только профессиональный экскурсовод, как говорится, экскурсовод с большой буквы, но и замечательный, светлый человек. Хотим выразить вам огромную благодарность за мега потрясающую экскурсию, впечатлений получено от увиденного и услышанного целое море!
Никита
1 окт 2023
Хотим выразить огромную благодарность Наталье за высокий профессионализм и оригинальную подачу! Экскурсия универсальная. Подойдёт как и для любителей истории, так и для тех кто её со школьных времён не взлюбил. В нашей паре именно такая ситуация. Багодаря харизматичной подачи и содержанию, смотрели и слушали вместе не отрываясь. Наш личный рекомендасьон!
кира
30 сен 2023
Профессионал, познавательно и очень увлечено рассказывает. Рекомендую, Рим начался шикарно
Андрей
30 сен 2023
Экскурсия великолепная! Мы узнали много интересного и неизвестного ранее. Наталья шаг за шагом погружала нас во многовековое прошлое. Очень доступно делилась своими знаниями по истории Колизея. Замечательный экскурсовод с которым очень приятно общаться. Спасибо большое Наталья и до новых встреч!
Т
Тамара
30 сен 2023
Добрый день. Экскурсия была прекрасной. Экскурсовод на высшем уровне. Мы получили большое удовольствие. Все было познавательно, доступно. Большое спасибо. 555555555.
Ю
Юлия
27 сен 2023
Огромное спасибо гиду Наталье за отличную экскурсию. Чувствуется индивидуальный подход! Очень понравилось с каким энтузиазмом Наталья рассказывает материал, использует альбомы и фотографии для лучшего представления! Это лучший гид в Риме!!!!!
Н
Назрин
21 сен 2023
Экскурсия была восхитительная нам еще повезло с погодой. Наталья замечательно все рассказывала. Колезей покорил меня)) Всем советую.
Т
Татьяна
17 сен 2023
Выбрать правильную Экскурсию и гида, для меня было очень важно, так как в этот раз я вернулась в Рим уже с дочерью, которая впервые посетила Италию. Очень понравилась экскурсия по Колизею и Форуму с Натальей, это гид, которая думает о вашем комфорте с первой минуты знакомства! Спрятать вас в тени от солнца, посадить вас на камень передохнуть, показать все иллюстрации вблизи, потому что она носит книги и реквизиты с собой, это все про Наталью! Захватывающие рассказы, как будто ты проносишься сквозь века и находишься в Колизее и в Форуме и участвуешь во всех действиях! Всем рекомендую посетить экскурсии с Натальей и вы гарантировано останетесь с положительными впечатлениями от экскурсии и от своей поездки в целом!
Ольга
15 сен 2023
Наша компания друзей была на экскурсии" Колизей и Римский форум" с гидом Натальей. Это было потрясающе. Наталья- такая обаятельная, эмоциональная, живая, эрудированная, имеет грамотную и хорошо поставленную речь, что слушать её и находиться с ней в таком прекрасном месте - было одно удовольствие. Как нам повезло, что мы выбрали именно её! Она преподносит материал доступно и с первых секунд просто влюбляет в историю древнего мира. Построила свою экскурсию так, что можно было задавать интересующие вопросы и получать исчерпывающие ответы. Наташа очень ответственная, постоянно была на связи, помогла купить билеты на сайте. Если вы хотите получить удовольствие от экскурсии и пообщаться с обаятельной Натальей, то не раздумывайте и заказывайте только у неё. Очень-очень рекомендую.
И
Иван
9 сен 2023
Наталье спасибо большое! Очень рады, Bobene. Сын 10 лет доволен, мы также. Если вдруг оказался в Риме, и нужно что-то узнать, обращайтесь::)
Е
Елена
7 сен 2023
Прекрасный гид, владеющий материалом на высоком уровне, с наглядным материалом ввиде книг [научных работ]. Экскурсия подходит всем, кроме детей дошкольного возраста, в связи с длительностью тура (3.5-4 часа). Очень рекомендуем, не пожалеет никто, соответствует цене тура! Спасибо большое Наталья Викторовна за профессионализм!!! Елена
Ю
Юлия
2 сен 2023
Мы в восторге от экскурсии! Наталья хорошо разбирается в теме, очень интересно рассказывает, а также показывает много материала в книгах - фото, чертежи и рисунки здорово помогают представить весь масштаб строений и что происходило внутри! Время пролетело незаметно (а ведь мы были с маленьким ребенком)! Узнали очень много интересного, обратили внимание на множество деталей, которые сами бы и не заметили. Наталья старалась чтобы нам было комфортно- подводила в удобные локации, в теньке с видом и где есть где присесть. Наверное поэтому мы совсем не устали. Мы рады что попали именно к Наталье! Чувствуется что гид и сам получает удовольствие от своей работы!
С
Сергей
25 авг 2023
С первых минут общения поняли что имеем дело с профессионалом! Вашы знания, энергетика и позитив погрузили нас в сказочный и беспредельно интересный мир! Не смотря на экстремальную жару, 4 часа пролетели на одном дыхании и оставили нас полных впечатлениями и желанием на ещё… При последующих визитах Рима, без раздумья будем заказывать Наталью, и конечно же советуем ее всем!!!
Р
Руслан
24 авг 2023
Очень удовлетворены организацией. Нам не пришлось заботиться о покупке билетов, Наталья позаботилась о том чтобы нам не пришлось стоять в огромной очереди и разберётся в непонятном сайте для покупки билетов. Екскурсия была очень увлекательная, расказы Натальи были интересные и познавательные. Сама Наталья очень милая и заботливая, всегда пыталась спрятать нас от солнца (+37°). Мало того что Наталья рассказала очень интересные факты она так-же использовала другие материалы такие как книги и картинки для лучшего восприятия её рассказам. Ентузиазм Натальи придавал её рассказам особый шарм, и прививал интерес к античному Риму.
А
Андрей
19 авг 2023
Огромное спасибо, Наталья! За наших четыре дня в Риме, это был лучший день и лучшая экскурсия! Всем все очень понравилось, особенно вовлеченность гида. Сложно не заметить, что Наталья любит этот город и живет его историей. Её умение обращать внимание на детали, давать самую интересную и важную информацию, а так же использовать наглядные материалы, создали настоящую атмосферу древнего Рима во время нашей экскурсии по Колизею и Форуму. Нам очень понравилась демонстрация настоящих монет древних римлян, что добавило особенности экскурсии. Еще раз, огромное спасибо, Наталья!!! Если вернемся в Рим, обязательно к вам обратимся:)