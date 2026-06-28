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Колизей и Римский Форум за 1 день

Узнайте, как выглядел античный Рим и что происходило на его улицах. Погрузитесь в историю с экскурсоводом, который оживит руины Колизея и Форума
Как выглядел античный город и что происходило каждый день на его улицах? Где жили римляне, как одевались и что ели? На эти и другие вопросы нам помогут ответить «говорящие камни» Колизея и Форума.

Они делают это особенным образом — через древние надписи, рельефные полотна и наглядные исторические сюжеты. Я помогу вам убедиться, что при правильном прочтении руины оживают!
5
189 отзывов

5 причин купить этот билет

  • 🌟 Погружение в историю Рима
  • 🏛️ Уникальные архитектурные секреты
  • 🎭 Истории о гладиаторах
  • 📜 Древние надписи и рельефы
  • 🗺️ Легендарные достопримечательности
Колизей и Римский Форум за 1 день
Колизей и Римский Форум за 1 день
Колизей и Римский Форум за 1 день

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Римский Форум
  • Арка Тита
  • Арка Септимия Севера
  • Базилика Юлия
  • Базилика Эмилия
  • Дом Весталок
  • Табуларий
  • Храм Сатурна

Описание билета

Легендарный Колизей

Колизей — настоящий музей под открытым небом. Вы погуляете по известному на весь мир амфитеатру, шаг за шагом погружаясь в его многовековое прошлое. Я поделюсь историей создания Колизея, раскрою его инженерные и архитектурные секреты. Кроме того, мы побеседуем о гладиаторах и о масштабных представлениях, проходивших на арене. А также о многом другом, о чём вы никогда не прочитаете в путеводителях!

Тайны Римского Форума

В античные времена он был сердцем гражданской, экономической и политической жизни города. Здесь решалась судьба всей империи. Я покажу вам главные местные достопримечательности: арки Тита и Септимия Севера, базилики Юлия и Эмилия, дом Весталок, Табуларий, храм Сатурна и многое другое. Расскажу, какие важные события здесь происходили и какие знаменитые люди бывали.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно. Стоимость единого билета в Колизей и Форум — 24,50 евро с человека.
  • Если у вас ещё нет билета в Колизей, до бронирования экскурсии напишите мне — я проверю наличие билетов на сайте.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У триумфальной арки Константина
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 978 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид. Живу в Риме более 11 лет. За это время успела окончить в Италии университет (факультет литературы) и стать гидом. Вы спросите, почему
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гидом? Во-первых, потому что мне безумно нравится Рим. Во-вторых, общение с людьми заряжает положительной энергией. Моя цель — рассказать о любимом городе так, чтобы повествование звучало как прекрасная книга, которую хочется перечитывать снова и снова. Приезжайте!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 189 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
189
4
3
2
1
Е
ВЫ НАШЛИ СВОЕГО ГИДА, ДАЛЬШЕ НЕ ИЩИТЕ!!!
Огромное спасибо Наталье за невероятную экскурсию! Было очень интересно с первой до последней минуты. Чувствуется, что Наталья искренне любит свою работу, историю и обладает по-настоящему глубокими знаниями. При этом подача легкая, увлекательная и совсем не утомительная. Очень приятный, открытый и внимательный знаток своего дела. От всей души рекомендую!
ВЫ НАШЛИ СВОЕГО ГИДА, ДАЛЬШЕ НЕ ИЩИТЕ!!!
ВЫ НАШЛИ СВОЕГО ГИДА, ДАЛЬШЕ НЕ ИЩИТЕ!!!
ВЫ НАШЛИ СВОЕГО ГИДА, ДАЛЬШЕ НЕ ИЩИТЕ!!!
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Д
Наталья чудесный рассказчик! Нам было настолько комфортно на этой экскурсии, несмотря на прохладную и ветряную погоду, что мы не заметили как пролетели 3 часа. Мы получили невероятное количество новых знаний и погрузились в тысячелетнюю историю. Очень грамотно и информативно построен маршрут. Много интересных тонкостей, на которые самостоятельно никогда не обратишь внимание.
Наталья чудесный рассказчик! Нам было настолько комфортно на этой экскурсии, несмотря на прохладную и ветряную погоду,
Наталья чудесный рассказчик! Нам было настолько комфортно на этой экскурсии, несмотря на прохладную и ветряную погоду,
Наталья чудесный рассказчик! Нам было настолько комфортно на этой экскурсии, несмотря на прохладную и ветряную погоду,
Наталья чудесный рассказчик! Нам было настолько комфортно на этой экскурсии, несмотря на прохладную и ветряную погоду,
Наталья чудесный рассказчик! Нам было настолько комфортно на этой экскурсии, несмотря на прохладную и ветряную погоду,
Наталья чудесный рассказчик! Нам было настолько комфортно на этой экскурсии, несмотря на прохладную и ветряную погоду,
Наталья чудесный рассказчик! Нам было настолько комфортно на этой экскурсии, несмотря на прохладную и ветряную погоду,
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Елена
Вчера у нас была потрясающая экскурсия с Натальей! 😍 👏🏻 однозначно рекомендую этот выбор всем, особенно если вы, как и мы, впервые в Риме. Наталья с душой и полной отдачей
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рассказала нам все о Колизее, римском Форуме и Палатине. Это было максимально информационно, не скучно, наглядно, нам зашло всё👍👍👍 По завершению нашей экскурсии Наталья дала нам еще несколько рекомендаций, и мы еще на некоторое время остались на территории Форума и прошлись по ним👍👍👍 Хочется сказать огромное спасибо за этот классный день и столько нового!

Вчера у нас была потрясающая экскурсия с Натальей! 😍 👏🏻 однозначно рекомендую этот выбор всем, особенно
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С
Начну с того, что экскурсия в Колизей и Римский форум просто необходима, потому что "прочитать" Рим без помощи квалифицированного экскурсовода или соответствующей подготовки будет очень трудно.
У нас была потрясающая, очень
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содержательная, об' емная экскурсия с Натальей. Где- то после первого часа я перестала замечать туристов вокруг- погрузилась в действительность римского города. Наталья очень эрудированный, подготовленный, ответственный экскурсовод. Она знает и любит историю, эмоционально и заразительно рассказывает. С собой у нее много дополнительного, специально подобранного материала, который помогает разбудить воображение, и даже монеты! В экскурсии сочетаются и вывереннные исторические факты, и интересные истории, и глобальные выводы. Мы с моим 13- летним сыном ходили как завороженные.
Отдельное спасибо Вам, Наталья, за помощь в покупке билетов, купить которые было непросто, как выяснилось.
Желаем успехов, ждем новой встречи с вечным городом и с Вами, будем всем- всем рекомендовать! Вы супер!

Начну с того, что экскурсия в Колизей и Римский форум просто необходима, потому что "прочитать" Рим
Начну с того, что экскурсия в Колизей и Римский форум просто необходима, потому что "прочитать" Рим
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Максим
Наталья спасибо большое вам за интереснейшую и обьемную по информации экскурсию 👍Вы профессионал искренни любящий свое дело, легко увлекли нас в древний интересный мир)) все было очень понятно информация ложилась легко. Так же отдельно благодарим за организацию подьема на самую высокую точку колизея, спасибо Вам огромное, это останется в нашей памяти навсегда 🤗♥️ однозначно рекомендуем посетить эту экскурсию ✅
Наталья спасибо большое вам за интереснейшую и обьемную по информации экскурсию 👍Вы профессионал искренни любящий свое
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Валерия
Наталья-потрясающий гид! Прежде всего она помогла купить редкие билеты на верхний уровень Колизея. Гулять по нему почти без других туристов - бесценный опыт. Наталья очень заинтересована историей Древнего Рима и
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стремится максимально заинтересовать своим рассказом с различными интонациями, не дав возможности заскучать. После экскурсии дала рекомендации какие вкусные рестораны и великолепной красоты церкви можно посетить. Спасибо, Наталья! 10 баллов из 5.

Наталья-потрясающий гид! Прежде всего она помогла купить редкие билеты на верхний уровень Колизея. Гулять по нему
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