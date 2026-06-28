Они делают это особенным образом — через древние надписи, рельефные полотна и наглядные исторические сюжеты. Я помогу вам убедиться, что при правильном прочтении руины оживают!
5 причин купить этот билет
- 🌟 Погружение в историю Рима
- 🏛️ Уникальные архитектурные секреты
- 🎭 Истории о гладиаторах
- 📜 Древние надписи и рельефы
- 🗺️ Легендарные достопримечательности
Что можно увидеть
- Колизей
- Римский Форум
- Арка Тита
- Арка Септимия Севера
- Базилика Юлия
- Базилика Эмилия
- Дом Весталок
- Табуларий
- Храм Сатурна
Описание билета
Легендарный Колизей
Колизей — настоящий музей под открытым небом. Вы погуляете по известному на весь мир амфитеатру, шаг за шагом погружаясь в его многовековое прошлое. Я поделюсь историей создания Колизея, раскрою его инженерные и архитектурные секреты. Кроме того, мы побеседуем о гладиаторах и о масштабных представлениях, проходивших на арене. А также о многом другом, о чём вы никогда не прочитаете в путеводителях!
Тайны Римского Форума
В античные времена он был сердцем гражданской, экономической и политической жизни города. Здесь решалась судьба всей империи. Я покажу вам главные местные достопримечательности: арки Тита и Септимия Севера, базилики Юлия и Эмилия, дом Весталок, Табуларий, храм Сатурна и многое другое. Расскажу, какие важные события здесь происходили и какие знаменитые люди бывали.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Стоимость единого билета в Колизей и Форум — 24,50 евро с человека.
- Если у вас ещё нет билета в Колизей, до бронирования экскурсии напишите мне — я проверю наличие билетов на сайте.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо Наталье за невероятную экскурсию! Было очень интересно с первой до последней минуты. Чувствуется, что Наталья искренне любит свою работу, историю и обладает по-настоящему глубокими знаниями. При этом подача легкая, увлекательная и совсем не утомительная. Очень приятный, открытый и внимательный знаток своего дела. От всей души рекомендую!
У нас была потрясающая, очень