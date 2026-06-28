Как выглядел античный город и что происходило каждый день на его улицах? Где жили римляне, как одевались и что ели? На эти и другие вопросы нам помогут ответить «говорящие камни» Колизея и Форума. Они делают это особенным образом — через древние надписи, рельефные полотна и наглядные исторические сюжеты. Я помогу вам убедиться, что при правильном прочтении руины оживают!

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Легендарный Колизей

Колизей — настоящий музей под открытым небом. Вы погуляете по известному на весь мир амфитеатру, шаг за шагом погружаясь в его многовековое прошлое. Я поделюсь историей создания Колизея, раскрою его инженерные и архитектурные секреты. Кроме того, мы побеседуем о гладиаторах и о масштабных представлениях, проходивших на арене. А также о многом другом, о чём вы никогда не прочитаете в путеводителях!

Тайны Римского Форума

В античные времена он был сердцем гражданской, экономической и политической жизни города. Здесь решалась судьба всей империи. Я покажу вам главные местные достопримечательности: арки Тита и Септимия Севера, базилики Юлия и Эмилия, дом Весталок, Табуларий, храм Сатурна и многое другое. Расскажу, какие важные события здесь происходили и какие знаменитые люди бывали.

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