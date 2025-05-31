Мои заказы

Колизей, Римский форум и Палатинский холм с аудиогидом

Отправьтесь в самостоятельное путешествие по сердцу Древнего Рима.

С цифровым аудиогидом вы услышите истории о гладиаторах и императорах, прогуляетесь по величественному Колизею, древнему Форуму и Палатинскому холму. Каждый шаг оживит прошлое и подарит незабываемые впечатления.
5
4 отзыва
Описание аудиогида

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Колизей
  • Римский форум
  • Палатинский холм
Что включено
  • Билеты с фиксированным временем входа в Колизей
  • Вход на Палатинский холм и в Римский форум
  • Сопровождение в точке встречи
  • Аудиогид (скачиваемое мобильное приложение)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Мобильное устройство и наушники
Место начала и завершения?
VFVV+328 Рим, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, наушники, заряженный смартфон
  • Не допускается: оружие или острые предметы, еда и напитки, алкоголь и наркотики, стеклянные предметы
  • Для бронирования билетов в Колизей необходимо указать имя и полную дату рождения - без этой информации вход будет запрещён. Проверьте данные при заказе и возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией
  • Аудиогид доступен на английском, испанском, итальянском, французском, немецком и китайском языках в загружаемом приложении - не забудьте зарядить телефон и взять наушники
  • Ограничение по времени действует только в Колизее, билеты в Форум и на Палатинский холм действительны 24 часа с момента входа в Колизей
  • Проверка безопасности может занять 30 минут и более, поэтому заранее положите все предметы, включая телефоны, в сумку или лоток для досмотра
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Иван
31 мая 2025
Фантастический гид, очень знающий и интересный — сделал поездку по-настоящему увлекательной.
Лидия
14 мар 2025
Получить билеты было легко, отличная коммуникация от организаторов. Только не забудьте наушники 😅
Полина
29 ноя 2024
Очень понравилось приложение-аудиогид. Главное — дать доступ к геолокации, тогда оно автоматически включает рассказ, когда вы подходите к точке интереса. Ну и телефон лучше заряжать заранее!
Ангелина
17 фев 2024
Аудиоэкскурсия оказалась супер — качественный контент, без перегрузки, можно спокойно идти в своём темпе и наслаждаться прогулкой по Колизею

Входит в следующие категории Рима

