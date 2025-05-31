Отправьтесь в самостоятельное путешествие по сердцу Древнего Рима.
С цифровым аудиогидом вы услышите истории о гладиаторах и императорах, прогуляетесь по величественному Колизею, древнему Форуму и Палатинскому холму. Каждый шаг оживит прошлое и подарит незабываемые впечатления.
Описание аудиогидаМифический Колизей Начните своё приключение с посещения легендарного Колизея — величественной арены, где когда-то сражались гладиаторы и звучал рёв тысяч зрителей. По мере прогулки по древним коридорам цифровой аудиогид подарит вам захватывающие истории о смелых воинах, императорах и драматичных спектаклях прошлого. Палатин и Римский форум После Колизея поднимитесь на Палатинский холм — колыбель Рима и резиденцию императоров. Отсюда откроется вид на вечный город. Завершит маршрут прогулка по Римскому форуму — некогда шумному центру жизни, где кипели споры, торговля и народные собрания. Благодаря аудиогиду прошлое оживёт в каждом камне. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, наушники, заряженный смартфон.
- Не допускается: оружие или острые предметы, еда и напитки, алкоголь и наркотики, стеклянные предметы.
- Для бронирования билетов в Колизей необходимо указать имя и полную дату рождения — без этой информации вход будет запрещён. Проверьте данные при заказе и возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
- Аудиогид доступен на английском, испанском, итальянском, французском, немецком и китайском языках в загружаемом приложении — не забудьте зарядить телефон и взять наушники.
- Ограничение по времени действует только в Колизее, билеты в Форум и на Палатинский холм действительны 24 часа с момента входа в Колизей.
- Проверка безопасности может занять 30 минут и более, поэтому заранее положите все предметы, включая телефоны, в сумку или лоток для досмотра.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей
- Римский форум
- Палатинский холм
Что включено
- Билеты с фиксированным временем входа в Колизей
- Вход на Палатинский холм и в Римский форум
- Сопровождение в точке встречи
- Аудиогид (скачиваемое мобильное приложение)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Мобильное устройство и наушники
Место начала и завершения?
VFVV+328 Рим, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
31 мая 2025
Фантастический гид, очень знающий и интересный — сделал поездку по-настоящему увлекательной.
Л
Лидия
14 мар 2025
Получить билеты было легко, отличная коммуникация от организаторов. Только не забудьте наушники 😅
П
Полина
29 ноя 2024
Очень понравилось приложение-аудиогид. Главное — дать доступ к геолокации, тогда оно автоматически включает рассказ, когда вы подходите к точке интереса. Ну и телефон лучше заряжать заранее!
А
Ангелина
17 фев 2024
Аудиоэкскурсия оказалась супер — качественный контент, без перегрузки, можно спокойно идти в своём темпе и наслаждаться прогулкой по Колизею
