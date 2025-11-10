Описание экскурсии
Начнём с площади Навона, которая раскроет свои секреты и предстанет перед вами в новом свете.
Заглянем в Сант Андреа делла Валле, полюбуемся шедеврами барокко и узнаем какие страсти кипели вокруг их создания, на какие ухищрения шли артисты, чтобы получить заветный заказ.
Окажемся в месте, где завязался сюжет знаменитой оперы, и восстановим события трагичной истории любви.
Отправимся туда, где Античность переплетается со Средневековьем, Возрождением и современностью. Пройдём по проходу, где хранится копия иконы Марии, которую попробуй ещё отыщи в Риме.
Выйдем к живописной площади с остатками старинных дворцов и их конюшен.
Доберёмся до Campo dei Fiori и узнаем, что не только Джордано Бруно был сожжён здесь за свои взгляды — досталось ещё и еврейским писаниям.
Снова перенесёмся во времени и окажемся в средневековой и очень колоритной атмосфере дворика Arco degli Acetari.
Послушаем истории о том, как в эпоху Возрождения с помощью удачи в азартной игре можно было выстроить дворец, который затем стал папской канцелярией.
Пойдём к Piazza Farnese и поговорим о самом противоречивом папе и его любовницах. Конечно, речь пойдёт о Родриго Борджиа, предприимчивой Ванноцце и юной Джулии.
На живописной via Giulia c фонтаном Mascherone вы познакомитесь с совсем другой историей самого амбициозного римского папы.
А что дальше — вы решаете сами!
- Пойти ли направо и принять участие в винной дегустации в исторической энотеке
- Или отправиться в другую сторону и посетить Еврейский квартал, а по дороге поприветствовать котиков и почтить память Юлия Цезаря, который был убит в месте современного Largo di Torre Argentina
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто уже посмотрел основные достопримечательности и хочет увидеть и узнать о городе больше. Тем, кто любит искусство и увлекательные истории.
Организационные детали
Если вы выбираете дегустацию, заказ оплачивается дополнительно. Три вида вина с закуской к каждому — €35 с чел.