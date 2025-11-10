Мои заказы

Лучшее в Риме для искушённых

Открыть потайные уголки в самом центре Вечного города и послушать увлекательные истории
Если вы хотите, чтобы город поразил вас в самое сердце — эта экскурсия для вас. Мы пройдём по живописным улочкам, нетуристическим площадям, колоритным дворикам. Вы узнаете, как создавались шедевры барокко, как античное перекликалось со средневековым. Послушаете истории любви и борьбы за власть, погрузитесь в искусство и жизнь артистов. И многое другое!
Описание экскурсии

Начнём с площади Навона, которая раскроет свои секреты и предстанет перед вами в новом свете.

Заглянем в Сант Андреа делла Валле, полюбуемся шедеврами барокко и узнаем какие страсти кипели вокруг их создания, на какие ухищрения шли артисты, чтобы получить заветный заказ.

Окажемся в месте, где завязался сюжет знаменитой оперы, и восстановим события трагичной истории любви.

Отправимся туда, где Античность переплетается со Средневековьем, Возрождением и современностью. Пройдём по проходу, где хранится копия иконы Марии, которую попробуй ещё отыщи в Риме.

Выйдем к живописной площади с остатками старинных дворцов и их конюшен.

Доберёмся до Campo dei Fiori и узнаем, что не только Джордано Бруно был сожжён здесь за свои взгляды — досталось ещё и еврейским писаниям.

Снова перенесёмся во времени и окажемся в средневековой и очень колоритной атмосфере дворика Arco degli Acetari.

Послушаем истории о том, как в эпоху Возрождения с помощью удачи в азартной игре можно было выстроить дворец, который затем стал папской канцелярией.

Пойдём к Piazza Farnese и поговорим о самом противоречивом папе и его любовницах. Конечно, речь пойдёт о Родриго Борджиа, предприимчивой Ванноцце и юной Джулии.

На живописной via Giulia c фонтаном Mascherone вы познакомитесь с совсем другой историей самого амбициозного римского папы.

А что дальше — вы решаете сами!

  • Пойти ли направо и принять участие в винной дегустации в исторической энотеке
  • Или отправиться в другую сторону и посетить Еврейский квартал, а по дороге поприветствовать котиков и почтить память Юлия Цезаря, который был убит в месте современного Largo di Torre Argentina

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже посмотрел основные достопримечательности и хочет увидеть и узнать о городе больше. Тем, кто любит искусство и увлекательные истории.

Организационные детали

Если вы выбираете дегустацию, заказ оплачивается дополнительно. Три вида вина с закуской к каждому — €35 с чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Навона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 620 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Марина, и я приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города, где постоянно проживаю, и погрузиться в его атмосферу. Любовь к Риму и искусству привела меня
читать дальше

к получению второго высшего образования в сфере искусствоведения. Здесь же я окончила специализированные курсы для профессиональных гидов Mirabilia Urbis. С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, которые связаны с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме на ура!

