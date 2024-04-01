1 чел.
По популярности
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Рим, который вас удивит
Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах
Начало: На piazza Buenos Aires
Завтра в 08:00
20 июня в 08:00
118€107 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мой Рим: дух благородной роскоши
Авторская прогулка-погружение для истинных эстетов, гедонистов и исследователей города
2 сен в 09:30
3 сен в 09:30
€270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
От страны сказок к умирающему городу
Побывать в удивительных местах и встретиться с любимыми героями
Начало: В Алвиано
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 апреля 2024Очень увлекательное путешествие по интересным местам Рима, запомнится надолго. Анну можем порекомендовать от чистого сердца.
- ООльга22 марта 2024Это было просто фантастически великолепно: такого длительного послевкусия после экскурсии у меня с подругой давно не было. Мы реально оказались
- ИИрина10 марта 2024Спасибо Анне за оригинальный взгляд на Вечный город. Легкая прогулка хороша особенно тем, кто в Риме не первый раз. Самостоятельно вряд ли можно найти эти «порталы», тем более когда путешествие сопровождается занимательным рассказом.
- JJulia17 февраля 2024Совершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодой и очень повезло с
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Необычные дома»
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