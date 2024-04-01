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в каком-то параллельном мире в самом центре Рима. Самые неочевидные локации, в которые хочется еще раз вернуться и проникнуться этой флером той самой благородной тихой роскоши. Но все эти места не были бы настолько хороши без Анны, которая сама является воплощением той самой роскоши и невероятно интересным рассказчиком. Обязательно хочется вернуться и еще раз встретиться. Самые наилучшие рекомендации и даже завидую тем, кто уже забронировал эту экскурсию)