Необычные дома в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Риме на русском языке, цены от €107, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рим, который вас удивит
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рим, который вас удивит
Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах
Начало: На piazza Buenos Aires
Завтра в 08:00
20 июня в 08:00
118107 за всё до 5 чел.
Мой Рим: дух благородной роскоши
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Мой Рим: дух благородной роскоши
Авторская прогулка-погружение для истинных эстетов, гедонистов и исследователей города
2 сен в 09:30
3 сен в 09:30
270 за всё до 5 чел.
От страны сказок к умирающему городу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
От страны сказок к умирающему городу
Побывать в удивительных местах и встретиться с любимыми героями
Начало: В Алвиано
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Мой Рим: дух благородной роскоши
    Очень увлекательное путешествие по интересным местам Рима, запомнится надолго. Анну можем порекомендовать от чистого сердца.
  • О
    Ольга
    22 марта 2024
    Мой Рим: дух благородной роскоши
    Это было просто фантастически великолепно: такого длительного послевкусия после экскурсии у меня с подругой давно не было. Мы реально оказались
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    в каком-то параллельном мире в самом центре Рима. Самые неочевидные локации, в которые хочется еще раз вернуться и проникнуться этой флером той самой благородной тихой роскоши. Но все эти места не были бы настолько хороши без Анны, которая сама является воплощением той самой роскоши и невероятно интересным рассказчиком. Обязательно хочется вернуться и еще раз встретиться. Самые наилучшие рекомендации и даже завидую тем, кто уже забронировал эту экскурсию)

  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Мой Рим: дух благородной роскоши
    Спасибо Анне за оригинальный взгляд на Вечный город. Легкая прогулка хороша особенно тем, кто в Риме не первый раз. Самостоятельно вряд ли можно найти эти «порталы», тем более когда путешествие сопровождается занимательным рассказом.
  • J
    Julia
    17 февраля 2024
    Рим, который вас удивит
    Совершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодой и очень повезло с
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    гидом. Очень хорошо структурировать подача информации, ни одной пустой минуты, не скучно, глубоко, интересно. Не пожалейте потратить время и посмотреть тот фантазийный мир, который придумал Джино Коппеде. Ар-нуво, модерн, микс. Все вместе. Также очень достойна внимания Вилла Торлония, с очаровательным парком, оранжереей и совиным домиком с витражами. Если вам хочется отдохнуть от толпы, тогда сюда. Мне понравилось,

    Совершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодойСовершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодойСовершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодойСовершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодойСовершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодой

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. От страны сказок к умирающему городу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 107 до 270 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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