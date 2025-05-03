Рим вдохновляет и завораживает. Его архитектура и исторические памятники создают неповторимую атмосферу. Фотопрогулка позволит сохранить каждый миг этого незабываемого опыта. Вы увидите Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие известные места. Также откроются скрытые уголки и уютные переулки, где создадутся особенные фотографии.
В течение 3 дней после прогулки получите 100-150 фотографий, 15 из которых будут в авторской обработке
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотографии
- 🏛️ Знаменитые достопримечательности
- 🌟 Индивидуальный подход
- 📅 Быстрая обработка снимков
- 📷 Профессиональная техника
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Колизей
- Пантеон
- Фонтан Треви
Описание фото-прогулки
Вы пройдёте по главным улицам Рима и увидите самые популярные достопримечательности — Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие, на фоне которых получатся отличные снимки. Также я покажу скрытые уголки и уютные переулки, где можно создать особенные фотографии.
Мой подход к съёмке основан на естественности и спонтанности. Я запечатлею настоящие моменты и эмоции. Ваши улыбка, радость и взаимодействие с окружающей средой будут центральными элементами каждого снимка.
Организационные детали
- В течение 3 дней после прогулки вы получите 100-150 фотографий ссылкой на галерею. 15 лучших снимков (мы заранее обсудим, какие именно) будут в авторской обработке
- Снимаю на камеру Canon R6 с объективом Canon RF 35mm
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рухида — ваш гид в Риме
Приветствую вас! Меня зовут Рухида, я профессиональный фотограф, специализирующийся на портретной съёмке. С радостью предоставлю вам незабываемую возможность запечатлеть ваше путешествие и сохранить его в красивых фотографиях. Я приехала в РимЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
EKATERINA
3 мая 2025
Отличные фотографии и прогулка. Рухида очень внимательный и приятный собеседник. Подсказывала удачные позы, ракурсы, дополнительные красивые локации для съемки. Согласилась провести раннюю съемку)
Так как фотосессия была спонтанной, для меня было важно, чтобы фотограф помог с организацией.
A
Ani
15 мая 2024
Прекрасная гид!
