С приходом ночи Рим обретает особую магию. Узнайте, какие тайны скрывают площади и фонтаны, и погрузитесь в легенды Вечного города
Когда солнце заходит, Рим преображается. Пьяцца-дель-Пополо и Площадь Испании становятся местами, где оживают мифы. Фонтан Треви завораживает своей красотой, а Пантеон впечатляет величием. На Площади Навона и Кампо-де-Фьори можно ощутить дух истории и творчества. Площадь Трилусса в Трастевере - идеальное место для завершения вечера. Это путешествие обещает раскрыть тайны и легенды Рима, которые остаются невидимыми днём
Пьяцца-дель-Пополо — днём это оживлённая площадь, но в вечерней тишине она выглядит совсем по-другому. Вместо суеты — лишь тёплый свет фонарей и загадочные тени на огромном пространстве.
Площадь Испании. Поговорим об истории площади, пройдём по ступеням Испанской лестницы и выясним, как она стала популярным местом для романтических встреч.
Фонтан Треви — один из самых знаменитых фонтанов в мире. Ночью он выглядит магически. Вы услышите легенды, связанные с фонтаном.
Пантеон. Я расскажу, как он стал храмом всех богов, а позже — христианской церковью. И докажу, что Пантеон — одно из самых невероятных зданий Рима.
Площадь Навона с потрясающей архитектурой и фонтанами. Вечером площадь буквально оживает: на ней выступают уличные музыканты и художники.
Кампо-де-Фьори. Здесь, среди множества кафе и ресторанов, можно почувствовать настоящую энергию города. Мы обсудим, чем становилась площадь в разные эпохи — от торгового пространства до места казни Джордано Бруно.
Площадь Трилусса — маленькая, но очень уютная площадь в районе Трастевере. Она пропитана местным колоритом и творческой атмосферой. Отсюда можно продолжить прогулку по Трастевере или отправиться в одно из местных кафе.
Во время прогулки мы не только поговорим об исторических событиях, но и раскроем множество мифов и мистических историй, связанных с площадями Вечного города.
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пьяцца-дель-Пополо
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 195 туристов
Рим для меня — не просто город, а живое произведение искусства, которое я открываю заново с каждым днём. Я выросла в межнациональной семье, говорю на трёх языках и всегда нахожу общий язык с людьми.
общий язык с людьми.
Моя история начинается в маленьком Оренбурге, продолжается в Москве, где я закончила МГУ как юрист, а теперь я живу здесь, в Риме, обучаясь бизнесу, туризму и искусству. За годы жизни здесь я влюбилась в каждую улочку Рима, в каждую историю, которая скрыта за старинными стенами. И хочу поделиться этой любовью с вами — показать Рим таким, каким я его вижу: живым, многослойным и удивительным.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ольга
30 окт 2025
Отличная, познавательная, душевная прогулка с Викторией, рекомендую, узнали много нового о Риме, а ещё получили гайды по ресторанам и магазинам, что очень ценно))
Азалия
30 окт 2025
Вечерняя экскурсия супер, людей меньше, а достопримечательности подсвечены обалденно! Спасибо Виктории за экскурсию)
Елена
18 окт 2025
Прекрасная Виктория 🌸Отличная экскурсия!
K
Konstantin
21 сен 2025
Отличная экскурсия
И
Илона
20 сен 2025
Очень советую посещать подобные экскурсии, проходить подобные маршруты тем кто впервые в Риме) узнаешь интересные факты истории великого города и можешь поинтересоваться жизнью настоящего) рекомендую!
Виктор
15 сен 2025
Хорошая экскурсия. Спасибо за список ресторанов с подробным описанием👍🔥
I
Ilana
28 авг 2025
Прекрасная экскурсия, индивидуальный подход. Казалось, что гуляю по Риму с лучшей подругой. Спасибо Виктории
Н
Нина
7 авг 2025
Нашей группе все понравилось! Благодарим Викторию!
И
Ирина
2 авг 2025
Великолепная Виктория провела интересную и содержательную вечернюю экскурсию. Самое главное, что Вика видит, то что нужно группе и не только показывает то что запланировано, но и по просьбе может показать другие локации. Однозначно, рекомендую ✨
А
Анастасия
2 авг 2025
Все прошло замечательно! Очень душевно, информативно, интересно и красиво! Рим открылся с совершенно другой стороны. Благодарю 🌷
С
Сергей
30 июл 2025
Большое спасибо Виктории за увлекательную вечернюю экскурсию. 3 часа пролетели незаметно. В первый же вечер в Риме получили общее представление о городе и составили план на следующие дни. Отдельное спасибо за рекомендации лучших ресторанов в центре Рима😉
Н
Надежда
29 июл 2025
Рекомендуем вечернюю экскурсию по Риму от Виктории. С заходом солнца город преображается, людей становится меньше, и жара уже не так ощутима. Виктория легко отвечает на все вопросы и делится интересными читать дальше
фактами, что делает прогулку познавательной и комфортной. Прогуливаясь вдоль исторических памятников, мы ощущали, как история оживает вокруг нас. Вечерний Рим особенно прекрасен. Эта экскурсия - замечательная возможность лучше понять историю, насладиться моментом и наконец осознать ГДЕ ты находишься.
Г
Галина
19 июл 2025
Экскурсия с гидом Викторией — настоящий восторг! Ночной Рим предстал в новом свете: тихие улочки, подсвеченные памятники, удивительная атмосфера. Виктория рассказывала интересно, живо, с любовью к городу. Узнала много необычных фактов и почувствовали настоящий дух Вечного города. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Рим не как турист, а как знаток!
Анна
18 июл 2025
Очень рекомендую этот формат для первого знакомства с городом. Вечером не жарко, нет толп и машин, можно прочувствовать город и понять что из увиденного посмотреть потом подробнее самостоятельно
Алла
15 июл 2025
Описание экскурсии не отражает полноты информации и удовольствия, которые я получила от прогулки! Искренне рекомендую, особенно тем, кто в Риме впервые и не знает куда идти и что делать. Прогулка неспешная, маршрут очень красочный и интересный!