Наталья В. проводит ещё 3 экскурсии

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Мастер класс по приготовлению Мороженного

Наталья В.
Наталья В. – Гид из Рима
Мастер класс по приготовлению Мороженного
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Мастер класс по приготовлению Мороженного
Мастер класс по приготовлению Мороженного
Джелато (мороженое) волшебное, манящее, ароматное слово. Итальянцы настоящие искусники, знающие толк в красоте, а главное что бы эта красота была еще и вкусной. Я предлагаю вам удивительный мастер класс с профессионалами своего дела, после прохождения которого вы сами, своими руками сможете создавать это лакомство, узнав технологии его приготовления. Превратитесь на день в настоящего Джелатаро!
Что вас ожидает
История и секреты джелато
Прежде чем приготовить ваше идеальное мороженое, вы познакомитесь с историей 📖 этого лакомства. Узнаете о замороженных десертах Древнего Рима, Египта и Италии. Перенесётесь в 16 век, когда флорентиец Бернардо Буонталенти изобрёл первую в мире мороженицу, и узнаете о старейшей джелатерии, открывшейся в 1890 году и существующей до сих пор.
Приготовить джелато
Мастер-класс проведёт опытный маэстро: вы узнаете технологии приготовления правильного итальянского джелато и научитесь правильно сочетать ингредиенты. И конечно, приготовите мороженое с одним из традиционных вкусов (в сливках и в шоколаде, кофейное, забайон, фруктовое, ягодное). Кроме того, вас ждёт небольшая дегустация.
Организационные детали
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: мастер-класс может быть проведен минимум для 2 человек (это требования пиццерии). Если в группе будет только 1 человек, к сожалению, мне придется отменить экскурсию ⛳ — или я предложу вам перенести ее на другой день. Если вы всё же хотите, чтобы мастер-класс состоялся только для 1 человека, то стоимость будет выше на 40€.
Что входит
  • Мастер класс
  • дегустация мороженного
  • русскоговорящий сопровождающий
Начало и место завершения
🚩 Lungotevere dei Vallati, 25,
Мастер класс по приготовлению Мороженного
Мастер класс по приготовлению Мороженного
Мастер класс по приготовлению Мороженного

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья В.
Наталья В.
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