Наталья В. проводит ещё 3 экскурсии

Джелато (мороженое) волшебное, манящее, ароматное слово. Итальянцы настоящие искусники, знающие толк в красоте, а главное что бы эта красота была еще и вкусной. Я предлагаю вам удивительный мастер класс с профессионалами своего дела, после прохождения которого вы сами, своими руками сможете создавать это лакомство, узнав технологии его приготовления. Превратитесь на день в настоящего Джелатаро!

Что вас ожидает

История и секреты джелато

Прежде чем приготовить ваше идеальное мороженое, вы познакомитесь с историей 📖 этого лакомства. Узнаете о замороженных десертах Древнего Рима, Египта и Италии. Перенесётесь в 16 век, когда флорентиец Бернардо Буонталенти изобрёл первую в мире мороженицу, и узнаете о старейшей джелатерии, открывшейся в 1890 году и существующей до сих пор.

Приготовить джелато

Мастер-класс проведёт опытный маэстро: вы узнаете технологии приготовления правильного итальянского джелато и научитесь правильно сочетать ингредиенты. И конечно, приготовите мороженое с одним из традиционных вкусов (в сливках и в шоколаде, кофейное, забайон, фруктовое, ягодное). Кроме того, вас ждёт небольшая дегустация.

Организационные детали

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: мастер-класс может быть проведен минимум для 2 человек (это требования пиццерии). Если в группе будет только 1 человек, к сожалению, мне придется отменить экскурсию ⛳ — или я предложу вам перенести ее на другой день. Если вы всё же хотите, чтобы мастер-класс состоялся только для 1 человека, то стоимость будет выше на 40€.