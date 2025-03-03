26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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фактов о достопримечательностях этого города! С ним было очень приятно и непринужденно общаться. Влад дал очень много хороших советов по дальнейшему пребыванию в городе: куда сходить, что посмотреть, как лучше добраться… Наша экскурсия началась в 18:30 и мы смогли увидеть все красоты Рима в дневном свете, затем начался закат, который мы увидели с высоты птичьего полета на смотровой площадке в апельсиновом саду. Закончилась экскурсия когда солнце уже село, и, попивая вкусный каппучино, мы еще раз увидели этот город в его ночных огнях!



Очень динамично, интересно и приятно! С нетерпением ждем фотографий, чтобы еще раз окунуться в атмосферу того незабываемого дня! Огромное спасибо Владу за потрясающий вечер, незабываемые эмоции от города, общения, и кофе!!!

– Юлия.



Большое спасибо за экскурсию! Все прошло именно так, как хотелось! Мы посмотрели весь город с разных ракурсов, при разном освещении. Огромное спасибо Владу за, что дал максимум информации для нашего восприятия и не запутал различными фактами и датами. Рим-город с богочайшей историей и уложить всю информацию в несколько часов экскурсии просто невозможно. Владу удалось нас заинтересовать, рассказать главные факты о достопримечательностях и истории города. При этом не загрузив и не запутав. Вся экскурсия сопровождалась фотосессией и мы с удовольствием погружались в атмосферу этого города на фоне незабываемых декораций. Большое спасибо! Очень рекомендуем Влада как гида всем своим друзьям и близким.

– Анна.