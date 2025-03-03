26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Романтика Рима

Погрузитесь в романтику Рима, прогуливаясь по его холмам и наслаждаясь захватывающими видами. Подарите себе незабываемые моменты с высоты птичьего полета
Эта экскурсия создана для тех, кто влюблен в Рим, друг в друга и в жизнь. Прогулка начнется на площади Венеции, откуда мы поднимемся на Капитолийский холм. Далее нас ждут смотровые
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площадки, римский форум, Тревийский фонтан и Испанские ступени. По пути насладимся кофе и мороженым. В завершение экскурсии - фотосессия в самых живописных местах. Подходит для всех, кто хочет увидеть Рим с высоты и запечатлеть эти моменты на фото

4.9
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Романтические виды с высоты
  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • ☕ Вкусный кофе и мороженое
  • 🏛 Посещение знаковых мест
  • 🚶‍♂️ Удобный маршрут для прогулки

Лучшее время для посещения

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Летние месяцы - июнь, июль и август - лучше всего подходят для экскурсии «Рим с высоты птичьего полета». В это время дни длинные, что позволяет насладиться видами города в полной мере. Приятная атмосфера и возможность провести больше времени на свежем воздухе делают лето идеальным периодом для прогулок.

Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Рим также прекрасен. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньший поток туристов. Погружение в романтику и историю города будет не менее впечатляющим.
Сейчас август — это идеальное время.
Романтика Рима
Романтика Рима
Романтика Рима

Что можно увидеть

  • Altare della Patria
  • Капитолийский холм
  • Санта Мария ин Арчелли
  • Римский форум
  • Тревийский фонтан
  • Испанские ступени
  • Тринита дей Монти
  • Пинчо

Описание экскурсии

Начнём на площади Венеции у знаменитого Altare della Patria, где горит вечный огонь.

Преодолеем знаменитые 124 ступеньки и поднимемся на Капитолийский холм, откуда откроется неповторимый вид.

Пройдём через церковь Санта-Мария-ин-Арачели, и посмотрим на римский форум.

Каменная мостовая приведет нас в кафетерий «Antico Café Castellino», где мы отведаем превосходный кофе.

Отправимся к фонтану Треви, а по пути заглянем в Болгарскую православную церковь и посмотрим на Palazzo Valentini и Palazzo Poli.

Попробуем знаменитое мороженое Zabaione от мастеров своего дела — братьев Дельвеккио.

По живописным улочкам выйдем к Испанской лестнице — отдохнём и насладимся видом на фонтан Баркачча.

Поднимемся к церкви Тринита-дей-Монти — нас ждет смотровая терраса над Народной площадью, где перед вами предстанут красочные купола.

А ещё

Я очень люблю фотографировать, поэтому всем, кто захочет разделить со мной это незабываемое путешествие — профессиональная фотосессия в подарок!

Организационные детали

  • Прогулка подойдет всем без исключения: мы пройдём около 3–4 км с несколькими остановками для фотосессии, отдыха и мороженого (покупки оплачиваются вами дополнительно)
  • По запросу за доплату я организую трансфер из отеля и обратно, детали — в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 4697 туристов
Я влюблён в этот удивительный город. Иногда мне даже кажется, что судьбою мне было предначертано жить здесь, ведь даже день рождения у нас совпадает — 21 апреля, с поправкой на
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возраст, разумеется. Я работаю в киноиндустрии, у меня 2 высших образования, но я по-прежнему учусь. Учусь замечать красоту в маленьких вещах, наслаждаться каждым днём, совершать увлекательные путешествия и делиться новыми яркими впечатлениями с интересными людьми.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Спасибо огромное Владиславу, за экскурсию, за очень интересно и главное познавательно изложенный материал, за прекрасно проведенное время, которое пробежала так быстро и незаметно.
Очень приятно, что наша встреча прошла на позитиве,
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весело и на одной волне. Мы не первый раз в Риме, и было действительно в радость увидеть этот прекрасный город с другого ракурса и побывать в тех местах, в которых ты еще не был. Спасибо огромное Владиславу за советы и ссылки, где можно вкусно поужинать и попробовать блюда национальной римской кухни, и что еще можно самостоятельно посмотреть, которыми мы удачно воспользовались. Владислав очень эрудированный, общительный и харизматичный мужчина.
Всем рекомендую, не пожалеете.

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Анна
Огромное спасибо нашему гиду Владиславу от всей нашей семьи - Андрея, Анастасии и Анны. Даже послеполетная усталость не смогла испортить впечатлений от вечерней прогулки по Риму. Хочется отметить, что вместо
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пешей прогулки по городу Владислав провез нас по высотным смотровым площадкам на автомобиле. С Владиславом очень легко и приятно общаться, общение проходило неформально, просто разговор добрых приятелей. Если вы пожелаете получить полноценную фотосессию на тему "Я и Рим" - пожалуйста, но нам было гораздо интереснее общение с Владиславом. Рим - очень доброжелателен к своим гостям. Он как приветливый хозяин, который подарит вам то, что приглянулось, ничего не требуя взамен. Просто будьте в этом городе, бродите по нему, растворитесь в нем:)

На следующий после вечерней экскурсии день наш ребенок пожелал еще раз встретиться с Владиславом и получить от него новый заряд позитива. Да и мы с мужем были всеми руками "за":) И следующая поездка оказалось просто путешествием в сказку…)

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Ю
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Владу, нашему гиду. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии, общения, фотосессии и, конечно, от Рима! Благодаря Владу мы посмотрели весь город, узнали много интересных
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фактов о достопримечательностях этого города! С ним было очень приятно и непринужденно общаться. Влад дал очень много хороших советов по дальнейшему пребыванию в городе: куда сходить, что посмотреть, как лучше добраться… Наша экскурсия началась в 18:30 и мы смогли увидеть все красоты Рима в дневном свете, затем начался закат, который мы увидели с высоты птичьего полета на смотровой площадке в апельсиновом саду. Закончилась экскурсия когда солнце уже село, и, попивая вкусный каппучино, мы еще раз увидели этот город в его ночных огнях!

Очень динамично, интересно и приятно! С нетерпением ждем фотографий, чтобы еще раз окунуться в атмосферу того незабываемого дня! Огромное спасибо Владу за потрясающий вечер, незабываемые эмоции от города, общения, и кофе!!!
– Юлия.

Большое спасибо за экскурсию! Все прошло именно так, как хотелось! Мы посмотрели весь город с разных ракурсов, при разном освещении. Огромное спасибо Владу за, что дал максимум информации для нашего восприятия и не запутал различными фактами и датами. Рим-город с богочайшей историей и уложить всю информацию в несколько часов экскурсии просто невозможно. Владу удалось нас заинтересовать, рассказать главные факты о достопримечательностях и истории города. При этом не загрузив и не запутав. Вся экскурсия сопровождалась фотосессией и мы с удовольствием погружались в атмосферу этого города на фоне незабываемых декораций. Большое спасибо! Очень рекомендуем Влада как гида всем своим друзьям и близким.
– Анна.

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И
Рим - это чудо, ВСЁ это нужно увидеть, словами не передать всего восторга. Прогулка с Владом стала для меня сюрпризом. Что в нашем понимании" экскурсия"? Что-то типа" Посмотрите налево… Посмотрите
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направо…" Сухие цифры и информация. С Владом всё настолько замечательно, необыкновенно! Человек действительно влюблён в Рим! Мы наслаждались прекрасными видами, увидели немного другой Рим- всё его величие. Просто захватывает дух! Влад отвечал на все вопросы, не торопился. Это была не экскурсия. У меня сложилось впечатление, что это была встреча, прогулка хороших друзей,которые давно не виделись. Огромное спасибо, Влад! Так жалко было расставаться… Но ещё один сюрприз ждал через день, когда мы отправились в "Земляничное царство". Свяжитесь с Владом, и вас ждут приятные часы общения с ним и Римом!

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О
По техническим причинам вместо пешеходной была автомобильная экскурсия, это единственный "минус")))). я был в Риме несколько раз, (заказал эту экскурсию специально для своей подруги, она здесь впервые), 90% пешеходки я
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уже видел, а вот на автомобиле мы заезжали в такие места, куда бы я сам пешком не пошел.
знакомство с Владом началось еще при оформлении заказа, когда мы обсуждали и уточняли детали нашей экскурсии. а при личной встрече мы были уже почти друзья, а расставались лучшими друзьями. он очень милый и легкий в общении человек, интересный рассказчик. он не будет грузить вашу голову массой цифр и фактов, это будет интересный рассказ о его любимом городе. и ваша экскурсия превращается в дружескую прогулку. даже если вы уже были в Риме, не откажите себе в удовольствии дружеской прогулки по Риму, тогда монолог превратиться в диалог, вы можете поделиться собственными впечатлениями и опытом.
мы брали еще вторую экскурсию у Влада,"путешествие в земляничное царство", но это уже другая история.
Влад, большое спасибо тебе.

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Елена
Ура! Мы увидели Рим и познакомились с прекрасным человеком! Влад, спасибо тебе большое за прогулку по Риму, за отличное настроение, заряд бодрости и позитива, за умение показать красоту шикарного города!"Рим
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с высоты птичьего полета"- отличная экскурсия от отличного человека!
Всем советуем! Нам все понравилось! Хотим еще вернуться!!!
До экскурсии мы с мужем были влюбленные друг в друга и влюбленные в жизнь, после экскурсии с Владом" Рим с высоты птичьего полета", мы влюбились и в Рим:))
P.s. И это несмотря на проливной дождь (22.11.2013)!!!, но мы оптимисты, и, нам ПОВЕЗЛО увидеть этот чудесный город таким разным!!!

Желаем удачи тебе Влад! И команде Трипстер!
До новых встреч, Лена и Денис!

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