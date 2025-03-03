26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Романтические виды с высоты
- 📸 Профессиональная фотосессия
- ☕ Вкусный кофе и мороженое
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 🚶♂️ Удобный маршрут для прогулки
Лучшее время для посещения
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Рим также прекрасен. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньший поток туристов. Погружение в романтику и историю города будет не менее впечатляющим.
Что можно увидеть
- Altare della Patria
- Капитолийский холм
- Санта Мария ин Арчелли
- Римский форум
- Тревийский фонтан
- Испанские ступени
- Тринита дей Монти
- Пинчо
Описание экскурсии
Начнём на площади Венеции у знаменитого Altare della Patria, где горит вечный огонь.
Преодолеем знаменитые 124 ступеньки и поднимемся на Капитолийский холм, откуда откроется неповторимый вид.
Пройдём через церковь Санта-Мария-ин-Арачели, и посмотрим на римский форум.
Каменная мостовая приведет нас в кафетерий «Antico Café Castellino», где мы отведаем превосходный кофе.
Отправимся к фонтану Треви, а по пути заглянем в Болгарскую православную церковь и посмотрим на Palazzo Valentini и Palazzo Poli.
Попробуем знаменитое мороженое Zabaione от мастеров своего дела — братьев Дельвеккио.
По живописным улочкам выйдем к Испанской лестнице — отдохнём и насладимся видом на фонтан Баркачча.
Поднимемся к церкви Тринита-дей-Монти — нас ждет смотровая терраса над Народной площадью, где перед вами предстанут красочные купола.
А ещё…
Я очень люблю фотографировать, поэтому всем, кто захочет разделить со мной это незабываемое путешествие — профессиональная фотосессия в подарок!
Организационные детали
- Прогулка подойдет всем без исключения: мы пройдём около 3–4 км с несколькими остановками для фотосессии, отдыха и мороженого (покупки оплачиваются вами дополнительно)
- По запросу за доплату я организую трансфер из отеля и обратно, детали — в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень приятно, что наша встреча прошла на позитиве,