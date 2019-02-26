26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по Вечному городу для романтиков, влюбленных в жизнь

Владислав
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Владислав – ваш гид
Эта экскурсия для влюбленных.

Для влюбленных в Рим, друг в друга, в жизнь.

Я хочу провести вас по самым романтическим местам вечного города, по местам, наполненным таинством, заставляющим вас закрыть глаза и, открыв их, наслаждаться вновь и вновь великолепными видами с высоты холмов, на которых стоит этот завораживающий город.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии26 отзывов
4.88
Рим с высоты птичьего полета
Рим с высоты птичьего полета

Я тысячу раз соглашусь с тем, кто скажет мне, что Париж, Прага, Барселона или Нью-Йорк являются самыми романтическими городами на планете. Кивну, улыбаясь, и вновь с замиранием сердца как будто в первый раз окину взглядом мой любимый город с высоты Яникульского холма.

Так уж вышло, что я влюбился. Влюбился в этот город, его величие и узенькие уютные улочки, в его непоколебимую монолитность и прелесть нетронутых временем выложенных «сан пьетрини» мостовых.

Программа

Наша прогулка начнется на площади Венеции у знаменитого Altare della Patria, где горит вечный огонь, символ бесконечности. Преодолев знаменитые 124 ступеньки, мы поднимемся на Капитолийский холм, откуда перед нами откроется неповторимый вид. Пройдя через церковь Санта Мария ин Арчелли, мы окажемся на смотровой площадке, откуда сможем разглядеть во всей красе римский форум.

Выложенная «сан пьетрини» мостовая приведет нас в кафетерий «Antico Café Castellino», и оттуда, отведав превосходный кофе, мы отправимся на Тревийский фонтан, пройдя Palazzo Valentini и заглянув внутрь Болгарской православной церкви, расположившейся прямо напротив знаменитого Palazzo Poli. Ни для кого не секрет, что Италия славится своими Джелатериями, поэтому именно там, любуясь веселыми бликами и отражениями в водах творения архитектора Николы Сальви, мы сможем отведать знаменитое мороженое Zabaione от мастеров своего дела, братьев Дель Веккио, хранящих на протяжении нескольких поколений секрет его приготовления.

Живописные узенькие улочки, хранящие атмосферу старых времен, выведут нас на Испанские ступени, культовое место жителей Рима и многочисленных туристов. Сидя на прогретых за день теплых камнях, мы сможем передохнуть и насладиться видом знаменитого фонтана-лодочки, являющегося, пожалуй, вторым по популярности после Тревийского.

Поднявшись по ступеням, мы очутимся у церкви Тринита дей Монти, откуда, уверен, начнутся сплошные ощущения и эмоции: нас ждет Пинчо, смотровая терраса над Народной площадью, где перед нами предстанут красочные купола.

Фотосессия

А ещё я люблю фотографировать, поэтому всем, кто захочет разделить со мной это незабываемое путешествие, в подарок — профессиональная фотосессия!

Организационные детали

  • Прогулка подойдет всем без исключения: мы пройдем около 3-4 км с несколькими остановками для фотосессии, отдыха и мороженого. Важно иметь удобную обувь и заряд отличного настроения.
  • При необходимости возможен трансфер из/в гостиницу.
  • Кофе и мороженое оплачиваются отдельно.
Рим с высоты птичьего полета
Рим с высоты птичьего полета
Рим с высоты птичьего полета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владислав
Владислав
Привет! Меня зовут Влад и мне 29 лет, 10 из которых я влюблён в этот удивительный город. Иногда мне даже кажется, что судьбою мне было предначертано жить здесь, ведь даже день рождения у нас совпадает – 21 апреля, с поправкой на возраст, разумеется. Я работаю в киноиндустрии и у меня 2 высших образования, но я по-прежнему учусь. Учусь замечать красоту в маленьких вещах, наслаждаться каждым днём,совершать увлекательные путешествия и делиться новыми,яркими впечатлениями с интересными людьми
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2019
Хочу сказать слова благодарности гиду Владиславу за отлично проведённое время и внимательное отношение к моей дочке 7-ми лет - ей очень все понравилось (особенно мороженное))).
Отдельное внимание хочется уделить качеству фотографий, которые Владислав делает хорошо и с душой.
Отличные впечатления от Рима, которые останутся с нами на всю жизнь)
2 декабря 2018
Огромное спасибо за содержательную и интересную экскурсию.
Владислав показал нам основные достопримечательности, при этом избегая столпотворения туристов. Владислав - прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора.
Нам очень понравилось.
23 сентября 2018
В Риме мы впервые, поэтому решили взять экскурсию. Наш гид Владислав встретил нас,провел по маршруту, рассказал много интересного, показал где можно отведать самый вкусный кофе в Риме, покушать джелато, тирамису. Наше путешествие получилрсь очень увлекательным и позновательным. А какие фото сделал наш гид. И все это в приятной и распологающей атмосфере. Если Вы в первые в Риме и у Вас мало времени воспользуйтесь экскурсией РИМ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА. А Вам Владислав еще раз хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО. С ув. Людмила и Валерий.
13 сентября 2018
Экскурсия потрясающая! То, что нужно для первого знакомства с Вечным городом! Нет суеты, рассказ очень интересный, в то же время не перегружен историей,есть очень удивительные детали современной жизни римлян. Просто замечательная экскурсия! Влад отличный экскурсовод, открытый, добрый и терпеливый, хорошо ладит с детьми! Огромное спасибо за чудесное знакомство с Римом!
28 мая 2018
Спасибо Владиславу за интереснейшую экскурсию!
Максим
25 декабря 2017
Прекрасная и не загруженная информацией экскурсия. С одной стороны, много интересного и полезного про Рим, с другой, все легко запоминается и воспринимается. Очень рекомендую всем, кто любит гулять и просто болтать о городе без попыток впихнуть в себя энциклопедию или школьный курс истории за 3 часа.
Спасибо Владиславу за отзывчивость и рекомендации по местам с вкуснейшие кофе и мороженным.
23 июля 2017
Всё понравилось
8 февраля 2016
Влад влюблен в Рим и это чувствуется в каждом моменте прогулки.
Спасибо ему за солнечный и такой родной Рим, было весело, интересно, красиво и абсолютно душепленяюще!
1 ноября 2015
Были на экскурсии с женой и сыном (15 лет).
Владислав - замечательный гид, способный менять программу экскурсии в зависимости от пожеланий и настроений группы, легко находит общий язык и общие темы со всеми участниками.
Большое спасибо, было очень интересно и просто здорово!
Анна
17 августа 2014
Огромное спасибо нашему гиду Владиславу от всей нашей семьи - Андрея, Анастасии и Анны. Даже послеполетная усталость не смогла испортить впечатлений от вечерней прогулки по Риму. Хочется отметить, что вместо пешей прогулки по городу Владислав провез нас по высотным смотровым площадкам на автомобиле. С Владиславом очень легко и приятно общаться, общение проходило неформально, просто разговор добрых приятелей. Если вы пожелаете получить полноценную фотосессию на тему "Я и Рим" - пожалуйста, но нам было гораздо интереснее общение с Владиславом. Рим - очень доброжелателен к своим гостям. Он как приветливый хозяин, который подарит вам то, что приглянулось, ничего не требуя взамен. Просто будьте в этом городе, бродите по нему, растворитесь в нем:)

На следующий после вечерней экскурсии день наш ребенок пожелал еще раз встретиться с Владиславом и получить от него новый заряд позитива. Да и мы с мужем были всеми руками "за":) И следующая поездка оказалось просто путешествием в сказку...)
Ещё 16 отзывов

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