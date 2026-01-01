Мои заказы

Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Риме

Найдено 4 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Риме на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Приготовить пиццу в римской пиццерии
Пешая
2 часа
11 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Погрузитесь в атмосферу римской кухни и создайте свою идеальную пиццу под руководством опытного шеф-повара. Незабываемый опыт для всех
Начало: На площади Ларго Торре Арджентина
«Римская пиццерия, в которой пройдёт мастер-класс, родилась из идеи вернуть древние рецепты традиционной римской кухни»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00
Завтра в 17:00
26 янв в 17:00
€99 за человека
Приготовить пасту в уютном итальянском доме
На автобусе
3 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Познакомьтесь с римской культурой через кухню! Узнайте секреты пасты от шефа и приготовьте её сами в таверне Сан-Лоренцо
Начало: Рим
«Сначала мы вместе создадим один из традиционных десертов»
Расписание: в четверг в 11:30 и 17:00
22 янв в 11:30
29 янв в 11:30
€110 за человека
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
Посетите уникальный мастер-класс в Риме и создайте своё собственное джелато. Погрузитесь в атмосферу Италии и узнайте секреты джелатьере
Начало: В центре Рима
«С нами вы погрузитесь в атмосферу итальянской столицы и узнаете все секреты и тонкости создания этого десерта»
Завтра в 14:00
22 янв в 14:00
€83 за человека
Мастер-класс по приготовлению пасты и тирамису
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Начало: Via Candia, 71, 00192 Roma RM, Italy
«Откройте для себя секреты приготовления настоящей домашней пасты и тирамису от местного шеф-повара на этом кулинарном мастер-классе в Риме»
€59 за человека

