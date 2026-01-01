Найдено 4 экскурсии в категории « Кулинарные мастер-классы » в Риме на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 11 отзывов Групповая до 15 чел. Приготовить пиццу в римской пиццерии Погрузитесь в атмосферу римской кухни и создайте свою идеальную пиццу под руководством опытного шеф-повара. Незабываемый опыт для всех Начало: На площади Ларго Торре Арджентина «Римская пиццерия, в которой пройдёт мастер-класс, родилась из идеи вернуть древние рецепты традиционной римской кухни» Расписание: в понедельник и среду в 17:00 €99 за человека На автобусе 3 часа 9 отзывов Мини-группа до 10 чел. Приготовить пасту в уютном итальянском доме Познакомьтесь с римской культурой через кухню! Узнайте секреты пасты от шефа и приготовьте её сами в таверне Сан-Лоренцо Начало: Рим «Сначала мы вместе создадим один из традиционных десертов» Расписание: в четверг в 11:30 и 17:00 €110 за человека 1 час 6 отзывов Индивидуальная «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого Посетите уникальный мастер-класс в Риме и создайте своё собственное джелато. Погрузитесь в атмосферу Италии и узнайте секреты джелатьере Начало: В центре Рима «С нами вы погрузитесь в атмосферу итальянской столицы и узнаете все секреты и тонкости создания этого десерта» €83 за человека 3 часа 6 отзывов Мини-группа до 9 чел. Мастер-класс по приготовлению пасты и тирамису Начало: Via Candia, 71, 00192 Roma RM, Italy «Откройте для себя секреты приготовления настоящей домашней пасты и тирамису от местного шеф-повара на этом кулинарном мастер-классе в Риме» €59 за человека Другие экскурсии Рима

