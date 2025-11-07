Расслабьтесь и позвольте себе комфортное погружение в «Вечный город» на автомобиле бизнес класса.
Описание экскурсииЭкскурсия начинается на площади Республики. Вы узнаете ее историю и сможете увидеть древние термы Диоклетиана. На нашем маршруте вы посетите лучшие видовые локации города! Сделаете фото у Колизея и у большого цирка. Окунетесь в атмосферу бурлящей жизни живописного района Трастевере. Вы посетите самый большой фонтан в Риме и посмотрите на исторический центр с самой высокой точки города (видовая площадка у памятника Гарибальди). Проедете мимо учебных центров Ватикана и оцените масштаб его зеленых парков. Прокатитесь по набережной Тибра и посетите единственный и мистический остров в Риме. Сможете увидеть городские панорамы на собор Святого Петра, замка Святого Ангела. Закончим наш маршрут недалеко от площади Навона. У Вас будет время на осмотр достопримечательностей и на памятные фото.
Время проведения экскурсии оговаривается индивидуально. Возможны как дневные, так и вечерние экскурсии.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Республики
- Термы Диоклетиана
- Колизей
- Большой цирк
- Район Трастевере
- Самый большой фонтан в Риме
- Видовую площадку у памятника Гарибальди
- Проедете мимо учебных центров Ватикана
- Набережные Тибра
- Остров Тиберина
- Городские панорамы Собора святого Петра и замка Святого Ангела
Что включено
- Поездка на новом мерседесе Е класса (купе).
- Профессиональная фотосъемка на ваш смартфон.
- Бутилированная вода в автомобиле
Что не входит в цену
- Детское кресло (возможность предоставления - под запрос)
- Трансфер (возможен за дополнительную плату)
- По вашему желанию можно организовать трансфер из любой точки Рима к месту начала экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza della Repubblica, 10
Завершение: Piazza di Ponte Umberto I, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Время проведения экскурсии оговаривается индивидуально. Возможны как дневные, так и вечерние экскурсии.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
7 ноя 2025
Удивительная экскурсия, действительно позволяющая увидеть, понять, дышать с этим городом одним воздухом.
Да мы увидели достопримечательности "must have", но мы это видели раньше. При таком скоплении туристов нужно на тот же Колизей планировать целый день.
Мы увидели Рим глазами его жителя, который по-настоящему любит этот город.
Экскурсовод исключительно приятный человек и собеседник. Экскурсия очень содержательна и красива.
Ооооочень рекомендую. Не пожалеете!
L
Leonid
27 окт 2025
П
Пахомова
21 окт 2025
Спасибо большое Игорю за экскурсию! Очень понравилось не тривиальный подход к проведению экскурсии. Очень заботливо и внимательно нас повозил по интереснейшим, красивейшим местам Рима. Рим открылся, не только как туристическая столица, но и тихие, вкусные, аутентичные уголки смогли влюбить в этот город. Теперь сюда точно захочется вернуться.
А
Алексей
9 окт 2025
Очень круто, пожалел что не взял эту экскурсию в первые дни, гидом был Игорь, так как я уже был в Риме 5 дней, маршрут корректировали по факту, показал места до
Е
Елена
8 окт 2025
Благодарю Игоря за отличную экскурсию. Рекомендую!
M
Maрина
20 сен 2025
Потрясающий гид по Риму Игорь! Экскурсия превзошла все ожидания: от первой минуты чувствовалось, что он настоящий профессионал и человек, влюбленный в свой город. Маршрут был продуман до мелочей — без
E
Eduard
19 сен 2025
Всё согласно заявки и гораздо больше сверх плана ‼️
Не только древний Рим но и современный мир тоже. Всё по немного но вполне ясно интересно. Большое спасибо!
Р
Рахимжан
19 авг 2025
Экскурсия была интересной и динамичной. Экскурсовод Игорь, был внимателен и вежлив. Что предполагали увидеть все показал, объяснил. Все было замечательно! Спасибо за экскурсию и теплое общение!
В
Виктор
1 авг 2025
Игорь супер все рассказал показал очень образован это была не экскурсия а полное погружение в Рим
Е
Елена
19 июн 2025
О
Ольга
6 июн 2025
Мы доверили наше первое путешествие в Рим Игорю и очень этому рады, профессиональный гид, комфортная машина, человечное отношение, внимание и желание помочь туристам во всем, консультация по любому вопросу во время Вашего путешествия. Спасибо Игорь, очень рады познакомиться, увидимся в Риме снова🫶 Ольга и Сергей
И
Иван
23 мая 2025
Все очень понравилось, много интересной информации, гид нас не торопил, посмотрели много интересных мест, также он помог нам с трансфером до аэропорта, т. к. вылет был поздно ночью и для нас это была большая проблема. Огромная благодарность, если бы не он мы бы ничего не успели
М
Марина
26 мар 2025
Спасибо за экскурсию Игорю! Отлично знает город, историю и жизнь итальянцев « изнутри». Сделали красивые фото, вкусно покушали и насладились Римом без толпы туристов!
И
Инна
7 фев 2025
Добрый день! Экскурсия была на машине,с остановками по достопримечательностям. Экскурсовод Игорь рассказывал об основных эпохах Рима без дат, но познавательно и увлекательно, имея при этом свою точку зрения. Мы с
