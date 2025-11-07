И Игорь Удивительная экскурсия, действительно позволяющая увидеть, понять, дышать с этим городом одним воздухом.

Да мы увидели достопримечательности "must have", но мы это видели раньше. При таком скоплении туристов нужно на тот же Колизей планировать целый день.

Мы увидели Рим глазами его жителя, который по-настоящему любит этот город.

Экскурсовод исключительно приятный человек и собеседник. Экскурсия очень содержательна и красива.

Ооооочень рекомендую. Не пожалеете!

L Leonid

П Пахомова Спасибо большое Игорю за экскурсию! Очень понравилось не тривиальный подход к проведению экскурсии. Очень заботливо и внимательно нас повозил по интереснейшим, красивейшим местам Рима. Рим открылся, не только как туристическая столица, но и тихие, вкусные, аутентичные уголки смогли влюбить в этот город. Теперь сюда точно захочется вернуться.

А Алексей читать дальше куда я не добрался😂 очень интересно было слушать, приятный собеседник, кто поедет в первые дни то проситесь к нему расскажет куда можно съездить самостоятельно, что стоит еще посмотреть, где вкусно поесть а главное по настоящему Итальянскую кухню, как и где можно провести время исходя из запросов и пожеланий. В общем все круто, Игорю отдельный респект и привет и благодарность за фотки💪 ааа Очень круто, пожалел что не взял эту экскурсию в первые дни, гидом был Игорь, так как я уже был в Риме 5 дней, маршрут корректировали по факту, показал места до

Е Елена Благодарю Игоря за отличную экскурсию. Рекомендую!

M Maрина читать дальше суеты, с идеальным балансом знаменитых must-see мест и атмосферных уголков, куда редко заглядывают туристы.



Подача материала — невероятно увлекательная: живые истории, редкие факты, тонкие детали, которые оживляют античные руины. Гид ответил на все вопросы, предложил отличные места для ужина, подсказал удобные лайфхаки по перемещению и покупке билетов без очередей.



Отдельное спасибо за внимание: комфортный темп, забота и отличное чувство юмора. Если мечтаете влюбиться в Вечный город с первого взгляда, смело бронируйте экскурсию у Игоря Универсальная рекомендация и мои самые искренние восторги! Потрясающий гид по Риму Игорь! Экскурсия превзошла все ожидания: от первой минуты чувствовалось, что он настоящий профессионал и человек, влюбленный в свой город. Маршрут был продуман до мелочей — без

E Eduard Всё согласно заявки и гораздо больше сверх плана ‼️

Не только древний Рим но и современный мир тоже. Всё по немного но вполне ясно интересно. Большое спасибо!

Р Рахимжан Экскурсия была интересной и динамичной. Экскурсовод Игорь, был внимателен и вежлив. Что предполагали увидеть все показал, объяснил. Все было замечательно! Спасибо за экскурсию и теплое общение!

В Виктор Игорь супер все рассказал показал очень образован это была не экскурсия а полное погружение в Рим

Е Елена

О Ольга Мы доверили наше первое путешествие в Рим Игорю и очень этому рады, профессиональный гид, комфортная машина, человечное отношение, внимание и желание помочь туристам во всем, консультация по любому вопросу во время Вашего путешествия. Спасибо Игорь, очень рады познакомиться, увидимся в Риме снова🫶 Ольга и Сергей

И Иван Все очень понравилось, много интересной информации, гид нас не торопил, посмотрели много интересных мест, также он помог нам с трансфером до аэропорта, т. к. вылет был поздно ночью и для нас это была большая проблема. Огромная благодарность, если бы не он мы бы ничего не успели

М Марина Спасибо за экскурсию Игорю! Отлично знает город, историю и жизнь итальянцев « изнутри». Сделали красивые фото, вкусно покушали и насладились Римом без толпы туристов!