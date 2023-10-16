Ватикан — крошечное государство, которое поглотит вас на целый день и запомнится на всю жизнь. За три часа мы изучим его дворики и галереи, а также главные религиозные сооружения и те сокровища живописи и скульптуры, которые в них хранятся. Поговорим не только о наследии Микеланджело и Бернини, но и об образе жизни главных обитателей Ватикана — католических священников и римских пап.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Мы посетим самое маленькое государство, которое имеет огромное влияние на религиозную часть мира. Вы увидите мраморные лики императоров и богов Древнего Рима, услышите о них мифы и исторические факты. Рассмотрите в галереях Ватикана роскошные гобелены и географические карты. Сфотографируетесь во дворике Сосновой шишки и Квадратном дворике.

В Сикстинской капелле полюбуетесь шедеврами Микеланджело, узнаете о жизни и привычках римских понтификов. Посетите величественный Собор Святого Петра — самый большой католический храм в мире. Мы обсудим главного оформителя собора и основоположника стиля барокко — Джованни Лоренцо Бернини. И обратим особое внимание на «Ватиканскую Пьету» — скульптуру, которую Микеланджело создал в 24 года.

Организационные детали

При входе в Сикстинскую капеллу и собор плечи и колени должны быть закрыты — это святые места

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы