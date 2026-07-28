Ватикан - это не просто государство, а целый мир, полный истории и искусства.
На экскурсии можно увидеть дворики и галереи, познакомиться с шедеврами Микеланджело и Бернини, а также узнать о жизни
На экскурсии можно увидеть дворики и галереи, познакомиться с шедеврами Микеланджело и Бернини, а также узнать о жизни
6 причин купить этот билет
- 🏛️ Уникальные шедевры искусства
- 🕍 Величественные религиозные сооружения
- 📜 Исторические факты и мифы
- 👨🎨 Наследие Микеланджело и Бернини
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🗺️ Роскошные гобелены и карты
Что можно увидеть
- Сикстинская капелла
- Собор Святого Петра
- Дворик Сосновой шишки
- Квадратный дворик
Описание билета
Мы посетим самое маленькое государство, которое имеет огромное влияние на религиозную часть мира. Вы увидите мраморные лики императоров и богов Древнего Рима, услышите о них мифы и исторические факты. Рассмотрите в галереях Ватикана роскошные гобелены и географические карты. Сфотографируетесь во дворике Сосновой шишки и Квадратном дворике.
В Сикстинской капелле полюбуетесь шедеврами Микеланджело, узнаете о жизни и привычках римских понтификов. Посетите величественный собор Святого Петра — самый большой католический храм в мире. Мы обсудим главного оформителя собора и основоположника стиля барокко — Джованни Лоренцо Бернини. И обратим особое внимание на «Ватиканскую Пьету» — скульптуру, которую Микеланджело создал в 24 года.
Организационные детали
- При входе в Сикстинскую капеллу и собор плечи и колени должны быть закрыты — это святые места
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в музеи и капеллу нужно купить заранее на сайте Ватикана. Стоимость — €25 с чел. В переписке я расскажу, как приобрести их онлайн и сэкономить ваше время
- При количестве участников более 4 оплачивается радиосвязь — €1,5 с чел.
- Билеты в собора Святого Петра со входом в определённое время — €7 за чел. (также приобретается билет для гида)
- Если вы решите посетить собор Петра самостоятельно, то вход бесплатный
- Для входа в музеи Ватикана обязательно возьмите с собой документы, удостоверяющие личность (можно показать их фото с телефона)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Ватикана
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1765 туристов
Считаю, что «путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика». Я лицензированный гид по Риму и Ватикану, работаю с командой гидов. С удовольствием будем вашими проводниками и помощниками в Риме!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
С нами был гид Лидия. Профи. очень рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Большое спасибо Татьяне за замечательную экскурсию! Было интересно как и школьнику, так и студенту. Отметим подачу материала (динамично, нескучно, понятным языком) а также много интересных фактов, дополняющих рассказ. Татьяна быстро и четко повела нас по комнатам, лаврируя в толпе народа, и показала нам главные экспонаты музеев Ватикана. Мы рады, что взяли индивидуальную экскурсию. Татьяна отработала свой гонорар на отлично.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Спасибо Татьяне за экскурсию, получили то что и ожидали. заранее обговорили все нюансы, подсказала нам варианты с билетами.
Вам был полезен этот отзыв?
Были сегодня с Татьяной в Ватикане, экскурсия прошла на одном дыхании! 👍Информативно, динамично, дружелюбно. Было очень удобно ходить с наушником и слышать все, что говорит нам Татьяна, хотя мы были
Вам был полезен этот отзыв?
Недавно побывали на экскурсии в Ватикан, и это было по-настоящему восхитительное, вдохновляющее и невероятно атмосферное путешествие! ✨ С первых минут нас окутала особая энергетика этого удивительного места — величественного, торжественного
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Татьяна замечательный экскурсовод. Чуткая, внимательная. Сумела заинтересовать моих подростков. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Сокровища Ватикана»
Билеты
Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди
Почувствовать атмосферу величия в духовном сердце католического мира
Начало: В одном из наших офисов
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:30
Сегодня в 11:00
10 авг в 11:00
€80 за билет
Групповая
до 20 чел.
Сикстинская капелла и музеи Ватикана - без очередей
Быстрый путь к шедеврам
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:30
Сегодня в 11:00
10 авг в 11:00
€65 за человека
Групповая
до 20 чел.
Музеи Ватикана + Сикстинская капелла + собор Святого Петра
Познакомиться с сокровищницей западноевропейского искусства - без очереди
Начало: В Ватикане
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 13:30, в среду в 11:30 и 13:30
Сегодня в 11:00
10 авг в 11:00
€55 за человека
Групповая
до 20 чел.
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - без очередей
Побывать в главных сокровищницах Святого Престола с гидом-ватиканистом
Начало: На территории Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 13:30 и 16:30
Сегодня в 13:30
10 авг в 11:00
€140 за человека
от €220 за экскурсию