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Сокровища Ватикана

Откройте для себя величие Ватикана: шедевры Микеланджело, барокко Бернини и жизнь римских понтификов ждут вас на этой уникальной экскурсии
Ватикан - это не просто государство, а целый мир, полный истории и искусства.

На экскурсии можно увидеть дворики и галереи, познакомиться с шедеврами Микеланджело и Бернини, а также узнать о жизни
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католических священников и римских пап. Посещение Сикстинской капеллы и собора Святого Петра оставит неизгладимое впечатление.

Участники смогут сфотографироваться в знаменитых двориках и насладиться роскошными гобеленами и картами. Это путешествие обещает быть незабываемым и насыщенным

5
24 отзыва

6 причин купить этот билет

  • 🏛️ Уникальные шедевры искусства
  • 🕍 Величественные религиозные сооружения
  • 📜 Исторические факты и мифы
  • 👨‍🎨 Наследие Микеланджело и Бернини
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🗺️ Роскошные гобелены и карты
Сокровища Ватикана
Сокровища Ватикана
Сокровища Ватикана

Что можно увидеть

  • Сикстинская капелла
  • Собор Святого Петра
  • Дворик Сосновой шишки
  • Квадратный дворик

Описание билета

Мы посетим самое маленькое государство, которое имеет огромное влияние на религиозную часть мира. Вы увидите мраморные лики императоров и богов Древнего Рима, услышите о них мифы и исторические факты. Рассмотрите в галереях Ватикана роскошные гобелены и географические карты. Сфотографируетесь во дворике Сосновой шишки и Квадратном дворике.

В Сикстинской капелле полюбуетесь шедеврами Микеланджело, узнаете о жизни и привычках римских понтификов. Посетите величественный собор Святого Петра — самый большой католический храм в мире. Мы обсудим главного оформителя собора и основоположника стиля барокко — Джованни Лоренцо Бернини. И обратим особое внимание на «Ватиканскую Пьету» — скульптуру, которую Микеланджело создал в 24 года.

Организационные детали

  • При входе в Сикстинскую капеллу и собор плечи и колени должны быть закрыты — это святые места
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты в музеи и капеллу нужно купить заранее на сайте Ватикана. Стоимость — €25 с чел. В переписке я расскажу, как приобрести их онлайн и сэкономить ваше время
  • При количестве участников более 4 оплачивается радиосвязь — €1,5 с чел.
  • Билеты в собора Святого Петра со входом в определённое время — €7 за чел. (также приобретается билет для гида)
  • Если вы решите посетить собор Петра самостоятельно, то вход бесплатный
  • Для входа в музеи Ватикана обязательно возьмите с собой документы, удостоверяющие личность (можно показать их фото с телефона)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Ватикана
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1765 туристов
Считаю, что «путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика». Я лицензированный гид по Риму и Ватикану, работаю с командой гидов. С удовольствием будем вашими проводниками и помощниками в Риме!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
С нами был гид Лидия. Профи. очень рекомендуем.
С нами был гид Лидия. Профи. очень рекомендуем.
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М
Большое спасибо Татьяне за замечательную экскурсию! Было интересно как и школьнику, так и студенту. Отметим подачу материала (динамично, нескучно, понятным языком) а также много интересных фактов, дополняющих рассказ. Татьяна быстро и четко повела нас по комнатам, лаврируя в толпе народа, и показала нам главные экспонаты музеев Ватикана. Мы рады, что взяли индивидуальную экскурсию. Татьяна отработала свой гонорар на отлично.
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П
Спасибо Татьяне за экскурсию, получили то что и ожидали. заранее обговорили все нюансы, подсказала нам варианты с билетами.
Спасибо Татьяне за экскурсию, получили то что и ожидали. заранее обговорили все нюансы, подсказала нам варианты с билетами.
Спасибо Татьяне за экскурсию, получили то что и ожидали. заранее обговорили все нюансы, подсказала нам варианты с билетами.
Спасибо Татьяне за экскурсию, получили то что и ожидали. заранее обговорили все нюансы, подсказала нам варианты с билетами.
Спасибо Татьяне за экскурсию, получили то что и ожидали. заранее обговорили все нюансы, подсказала нам варианты с билетами.
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Елена
Были сегодня с Татьяной в Ватикане, экскурсия прошла на одном дыхании! 👍Информативно, динамично, дружелюбно. Было очень удобно ходить с наушником и слышать все, что говорит нам Татьяна, хотя мы были
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на расстоянии вытянутой руки друг от друга, все же в музее Ватикана много людей, а так не потерялось ни одной детали. Все очень впечатляет 😍 👏🏻 А главное - Татьяна помогла, подсказала, как и что необходимо купить из билетов, чтобы избежать очередей и посмотреть всё то, что мы хотели! Было супер комфортно, большое спасибо! ❤️🙏🏻

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Алиса
Недавно побывали на экскурсии в Ватикан, и это было по-настоящему восхитительное, вдохновляющее и невероятно атмосферное путешествие! ✨ С первых минут нас окутала особая энергетика этого удивительного места — величественного, торжественного
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и в то же время по-настоящему душевного. Программа была продумана до мелочей: нас провели по самым интересным и знаковым уголкам, рассказали массу захватывающих историй, любопытных фактов и неожиданных деталей, которые оживили каждую локацию.
Мы посетили грандиозный Собор Святого Петра — его масштаб, архитектурное великолепие и внутренняя гармония просто захватывают дух. Прогулка по Музеи Ватикана стала настоящим культурным погружением: шедевры искусства, роскошные залы, потрясающие фрески — всё это оставило неизгладимое впечатление. А Сикстинская капелла — это вообще отдельная история: стоишь, смотришь вверх и буквально теряешь дар речи от красоты и гениальности.
Экскурсия прошла на одном дыхании — живо, динамично, увлекательно. Гид рассказывал так интересно и эмоционально, что время пролетело незаметно. Чувствовалась искренняя любовь к своему делу, глубокие знания и желание поделиться этой магией с нами.
Мы остались в полном восторге! Это было ярко, познавательно, эстетически роскошно и по-настоящему незабываемо. Огромное спасибо за этот насыщенный, тёплый и вдохновляющий день — такие впечатления остаются в сердце надолго! 💛

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Н
Татьяна замечательный экскурсовод. Чуткая, внимательная. Сумела заинтересовать моих подростков. Спасибо!
Татьяна замечательный экскурсовод. Чуткая, внимательная. Сумела заинтересовать моих подростков. Спасибо!
Татьяна замечательный экскурсовод. Чуткая, внимательная. Сумела заинтересовать моих подростков. Спасибо!
Татьяна замечательный экскурсовод. Чуткая, внимательная. Сумела заинтересовать моих подростков. Спасибо!
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