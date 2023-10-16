Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и Собора Святого Петра
Ватикан — крошечное государство, которое поглотит вас на целый день и запомнится на всю жизнь.
За три часа мы изучим его дворики и галереи, а также главные религиозные сооружения и те сокровища живописи и скульптуры, которые в них хранятся.
Поговорим не только о наследии Микеланджело и Бернини, но и об образе жизни главных обитателей Ватикана — католических священников и римских пап.
За три часа мы изучим его дворики и галереи, а также главные религиозные сооружения и те сокровища живописи и скульптуры, которые в них хранятся.
Поговорим не только о наследии Микеланджело и Бернини, но и об образе жизни главных обитателей Ватикана — католических священников и римских пап.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
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окт
23
окт
окт
24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы посетим самое маленькое государство, которое имеет огромное влияние на религиозную часть мира. Вы увидите мраморные лики императоров и богов Древнего Рима, услышите о них мифы и исторические факты. Рассмотрите в галереях Ватикана роскошные гобелены и географические карты. Сфотографируетесь во дворике Сосновой шишки и Квадратном дворике.
В Сикстинской капелле полюбуетесь шедеврами Микеланджело, узнаете о жизни и привычках римских понтификов. Посетите величественный Собор Святого Петра — самый большой католический храм в мире. Мы обсудим главного оформителя собора и основоположника стиля барокко — Джованни Лоренцо Бернини. И обратим особое внимание на «Ватиканскую Пьету» — скульптуру, которую Микеланджело создал в 24 года.
Организационные детали
- При входе в Сикстинскую капеллу и собор плечи и колени должны быть закрыты — это святые места
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты нужно купить заранее на сайте Ватикана. Стоимость — €35 с человека. В переписке я подробно расскажу, как приобрести их онлайн и сэкономить ваше время.
- При количестве участников более 4 оплачивается радиосвязь — €1.5 с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Ватикана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 897 туристов
Считаю, что «путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика». Я лицензированный гид по Риму и Ватикану, работаю с командой гидов. С удовольствием будем вашими проводниками и помощниками в Риме!
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