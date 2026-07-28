Ватикан - это не просто государство, а целый мир, полный истории и искусства.На экскурсии можно увидеть дворики и галереи, познакомиться с шедеврами Микеланджело и Бернини, а также узнать о жизни

католических священников и римских пап. Посещение Сикстинской капеллы и собора Святого Петра оставит неизгладимое впечатление. Участники смогут сфотографироваться в знаменитых двориках и насладиться роскошными гобеленами и картами. Это путешествие обещает быть незабываемым и насыщенным

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Мы посетим самое маленькое государство, которое имеет огромное влияние на религиозную часть мира. Вы увидите мраморные лики императоров и богов Древнего Рима, услышите о них мифы и исторические факты. Рассмотрите в галереях Ватикана роскошные гобелены и географические карты. Сфотографируетесь во дворике Сосновой шишки и Квадратном дворике.

В Сикстинской капелле полюбуетесь шедеврами Микеланджело, узнаете о жизни и привычках римских понтификов. Посетите величественный собор Святого Петра — самый большой католический храм в мире. Мы обсудим главного оформителя собора и основоположника стиля барокко — Джованни Лоренцо Бернини. И обратим особое внимание на «Ватиканскую Пьету» — скульптуру, которую Микеланджело создал в 24 года.

Организационные детали

При входе в Сикстинскую капеллу и собор плечи и колени должны быть закрыты — это святые места

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы