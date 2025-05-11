Посетите легендарный Пантеон — символ Древнего Рима.
Войдите без ожидания в очередях и исследуйте величие храма с помощью удобного интерактивного приложения. Вас ждут история, тайны и впечатляющая архитектура.
Описание билетаПогружение в историю Посетите один из самых известных памятников Древнего Рима, минуя длинные очереди. Благодаря приоритетному входу вы сможете заранее забронировать посещение и спокойно исследовать пространство с помощью удобного многоязычного приложения. Архитектура и легенды Прогуляйтесь по мраморным плитам, по которым когда-то ступали императоры, и откройте для себя богатую историю памятника. Узнайте, как Пантеон менялся почти 2000 лет — от языческого храма до христианской церкви. Здесь находятся гробницы Рафаэля и последних королей Италии. Величие купола Полюбуйтесь знаменитым куполом со скрытым в центре окулусом — именно через него в храм проникает солнечный свет, создавая особую, почти мистическую атмосферу. Важная информация:
- Использование физических наушников обязательно.
- Обратите внимание: вы войдете в Пантеон, одну из самых популярных достопримечательностей Рима. Мы обеспечим приоритетное обслуживание, но на входе могут возникнуть задержки из-за сканирования штрихкодов. Вход может занять от 10 до 15 минут.
- Поскольку Пантеон является священным местом, мужчинам, женщинам, детям и пожилым людям следует всегда прикрывать колени и плечи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Приоритетный вход в Пантеон
- Многоязычное цифровое аудиогид - приложение с ограниченным и резервированным доступом
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Наушники
Место начала и завершения?
VFXG+HHW Рим, Италия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
11 мая 2025
Гид помог нам попасть внутрь очень быстро,минуя огромную очередь. Аудиогид был полезным и интересным. Там были «остановки», но мы не всегда понимали, где именно их слушать, однако, прогуливаясь, легко находили нужные места.
В
Вероника
25 мар 2025
Очень быстро прошли внутрь, и дополнительная стоимость того стоит. Встретились с гидом, получили билеты — всё прошло без проблем.
С
Савва
21 сен 2024
Нашего гида было легко найти, он пришёл заранее. Мы быстро вошли и с интересом слушали всю информацию.
